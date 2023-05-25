一舞傾城｜鄺潔楹入行7年終被重用 拒靠父幹獨當一面頻創業做老闆

【鄺潔楹｜一舞傾城】TVB劇集《一舞傾城》自播出至今反應不俗，劇中大尺寸的劇情更成為了城中熱話！現年30歲的鄺潔楹在劇中飾演「細細粒」，昨晚劇情就講到她為了償還賭債而出賣肉身，陪練馬師上船過夜更大玩SM！

在劇中演拜金女，而現實中的鄺潔楹卻是一位「富家千金」，與家人住在大埔淺月灣2,000呎獨立屋，但鄺潔楹入行至今也低調不炫富，默默耕耘做好主持及演員工作，她不希望靠父幹，而年僅30歲的她現在已經是4間公司老闆娘了！



一舞傾城｜袁潔儀曾3度流產樂觀走過低潮 義無反顧助好友重情義

【鄺潔楹｜一舞傾城】現年30歲的鄺潔楹在劇中飾演「細細粒」！（judy.kwong＠IG）

【鄺潔楹｜一舞傾城】劇情就講到鄺潔楹為了償還賭債而出賣肉身，陪練馬師上船過夜更大玩SM！（《一舞傾城）截圖）

一舞傾城｜鄺潔楹入行7年終被重用 甜美樣貌獲封「宅男女神」

現年30歲的鄺潔楹，畢業於美國西雅圖大學商業經濟學系，回港後曾經從事業務分析師，但朝九晚五這類規律性工作似乎不太適合她，所以決定離職簽約演藝經紀公司，後來更有機會加入TVB，就這樣踏上了演藝之路！

鄺潔楹初初加入TVB，由娛樂新聞報道員開始做起，漸漸轉型成節目主持及演員，憑著主持旅遊節目《3日2夜》成功引起觀眾關注，後來陸續有機會參與拍劇工作，在《愛·回家之開心速遞》中飾演的「江百慧」、《新四十二章》飾演的「蘇子瑜」更令人印象深刻，矯小可愛的身形配合甜美樣貌俘虜到不少「宅男」，獲封「宅男女神」！

【鄺潔楹｜一舞傾城】鄺潔楹在《愛·回家之開心速遞》中飾演的「江百慧」令人印象深刻！（《愛·回家之開心速遞》截圖）

一舞傾城｜鄺潔楹出身富裕家庭 拒靠父幹獨當一面頻創業

鄺潔楹在剛入行時被揭家底豐厚，與家人住在大埔2,000呎獨立屋，而事實上鄺潔楹父母的確從事傢俬生意，而且從小開始就被家人灌輸投資概念，在大學畢業就跟哥哥一起購入跑馬地舊樓單位，年紀輕輕便上車做業主，後來更跟家人開設了投資公司！

雖然出身於富裕家庭，但鄺潔楹也不希望要永遠靠屋企，入行到今都低調不炫富，默默耕耘腳踏實地工作，發展自己的事業，更曾揚言目標在31歲前不靠父幹，要靠自己再次投資置業，相當有骨氣！

【鄺潔楹｜一舞傾城】雖然出身於富裕家庭，但鄺潔楹也不希望要永遠靠屋企，入行到今都低調不炫富，默默耕耘腳踏實地工作！（judy.kwong＠IG）

【鄺潔楹｜一舞傾城】鄺潔楹在剛入行時被揭家底豐厚，與家人住在大埔2,000呎獨立屋，而事實上鄺潔楹父母的確從事傢俬生意！（judy.kwong＠IG）

除了在演藝事業路上努力奮鬥，鄺潔楹更頗有生意頭腦，年僅30歲就擁有4間公司，除了跟家人開設的投資公司外，近年她亦創立了網上甜品店，又與圈中好友伍富橋投資開設健身室，後來亦與服裝品牌合作推出一系列嬌小女生服飾，年紀輕輕就獨當一面實在很難得！

【鄺潔楹｜一舞傾城】除了在演藝事業路上努力奮鬥，鄺潔楹更頗有生意頭腦，年僅30歲就擁有4間公司！（judy.kwong＠IG）