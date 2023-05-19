一舞傾城｜袁潔儀曾3度流產樂觀走過低潮　義無反顧助好友重情義

【袁潔儀｜一舞傾城】TVB劇集《一舞傾城》講述一眾舞小姐的故事，其中在劇中飾演陳星妤媽媽的袁潔儀鼓勵女兒「KK」當舞小姐，令劇情備受熱討！現年52歲的袁潔儀參選亞洲小姐而入行，因主持兒童節目而廣為人知，加上凍齡的美貌亦獲不少網民大讚她保養得宜！

但原來袁潔儀過去的人生過得並不容易，她曾歷3度流產，好友又受著情緒問題困擾而了結生命，連番打擊把袁潔儀跌到人生低潮期。幸好袁潔儀抱著樂觀堅強的態度把難關一一捱過，也正因為她的樂觀人生觀，令她看起來也更覺年輕凍齡吧！



一舞傾城｜41歲李嘉演盡惡人現實暖男 自爆做保鑣「好搵過藝員」

一舞傾城｜劇中飾演陳星妤媽媽的袁潔儀鼓勵女兒「KK」當舞小姐，令劇情備受熱討！（《一舞傾城》劇照）

現年52歲的袁潔儀，於1989年參選亞洲小姐競選而入行，同屆亞姐有冠軍翁虹、亞軍萬綺雯、季軍趙靜儀和殿軍伍詠薇，雖然當時她五強止步，但依然有幸加入亞洲電影，後來亦有不少參演電影及主持兒童節目的機會，其中主持的兒童節目《精靈一族》，更令她成功入屋，成為廣為人知的「潔儀姐姐」。

一舞傾城｜現年52歲的袁潔儀，於1989年參選亞洲小姐競選而入行。（《亞洲小姐競選》節目截圖）

一舞傾城｜袁潔儀曾3度流產寧老公包二奶？

後來亞視減產，袁潔儀轉投無綫電視，曾參演《鳳凰四重奏》、《通天幹探》等劇集，但其後就息影暫別娛樂圈。2009年，袁潔儀意外懷孕並跟內地武警男友結婚，但在排期結婚期間，卻發現胎兒沒有了心跳，需要接受自然流產，令袁潔儀夫妻二人相當痛心。

一舞傾城｜2009年，袁潔儀意外懷孕並跟內地武警男友結婚，但在排期結婚期間，卻發現胎兒沒有了心跳，需要接受自然流產，令袁潔儀夫妻二人到相當痛心。（陳順禎 攝）

喜歡小朋友的袁潔儀並沒有因此事而放棄生孩子的念頭，婚後再有孕，但可惜又再次流產。艱難地再次懷有第三胎，但卻因胎兒未能通過唐氏綜合症篩查，袁潔儀考慮到自己的年紀，要照顧一個唐氏綜合症的孩子，對兒子而言未必是件好事，最後也只好決定忍痛接受人工流產。

前後3次的流產令袁潔儀大受打擊，令她開始萌生起一些奇怪的念頭。袁潔儀曾在接受《01娛樂》訪問時表示，老公比自己年紀細，擔心當自己老去時會成為他的負累，所以覺得老公應該「包二奶」，讓別人為老公生個孩子，「以前古代嗰啲人都係三妻四妾，我老公多一個都好呀！」

「佢係應該係有小朋友，如果係佢自己小朋友仲好，但我又唔想左搞右搞，搞完之後又得個吉，最好就係佢搵多個二奶喇，好多人話我呢個諗法好奇怪，其實最實際，又唔使晒錢！」幸好袁潔儀丈夫最後都是不認同她的想法。

一舞傾城｜袁潔儀曾在接受《01娛樂》訪問時表示，老公比自己年紀細，擔心當自己老去時會成為他的負累，所以覺得老公應該「包二奶」，讓別人為老公生個孩子。（陳順禎 攝）

一舞傾城｜袁潔儀樂觀捱低潮唯1事難釋懷 重情義出錢助寶珮如過困境

受到連番的流產打擊，袁潔儀都依然可以堅強的捱過去，但唯獨是對於好友「肥豹」鍾慧寧的事，她就難以釋懷。袁潔儀與鍾慧寧（肥豹）因合作主持亞視節目《今日睇真D》而成為好友，二人感情深厚，但鍾慧寧受到情緒病困擾，於2014年跳樓自殺選擇了結生命，痛失好友令袁潔儀大感痛心，即使多年後再提起，她仍然哽咽無法釋懷。

袁潔儀對朋友向來有情有義，朋友有難時她都會義無反顧地幫助他們。袁潔儀與寶珮如情如姊妹，寶珮如當年遇車禍致毀容，但幸好作為好姊妹的袁潔儀對她不離不棄，甚至出錢相助陪她走出困境，幾乎是每次出糧都分一半薪金給她，寶珮如也曾在訪問中表示：「潔儀姐姐當年在錢銀上幫了我很多」。

一舞傾城｜袁潔儀對朋友向來有情有義，朋友有難時她都會義無反顧地幫助他們。（《法證先鋒IV》劇照）

袁潔儀在2016年重回無綫拍劇，參演過多部劇集，雖然演的都不是要角，戲份也不多，但劇中演技也備受讚賞！其中在劇集《宮心計2深宮計》由飾演遭囚禁的宮女「吳翠瑩」、《C9特工》中的「高清麗」、《法證先鋒IV》的「郭金碧（碧姐）」以及現正熱播的《一舞傾城》中的「KK媽」，也把角色演得淋漓盡致，大獲好評！

一舞傾城｜袁潔儀參演過多部劇集，雖然演的都不是要角，戲份也不多，但劇中演技也備受讚賞！（《宮心計2深宮計》截圖）