一舞傾城｜56歲陳法蓉美貌媲美港姐時期　凍齡保養靠用這類護膚品

一舞傾城｜陳法蓉凍齡保養法有甚麼？有港版《華燈初上》之稱的TVB劇集《一舞傾城》播出1周反應不俗，飾演「媽媽生」沙律姐的陳法蓉出場極有霸氣，加上凍齡的美貌完全看不出陳法蓉真實年齡已經56歲，網民亦大讚她的身材保養得宜，令大家對陳法蓉的凍齡保養法都相當好奇！



一舞傾城｜陳法蓉曾悔婚？56歲打扮活力獲讚減齡：心態要年輕

一舞傾城｜TVB劇集《一舞傾城》播出1周反應不俗，飾演「媽媽生」沙律姐的陳法蓉出場極有霸氣！（《一舞傾城》劇照）

TVB劇集《一舞傾城》播出1周已引起網民紛紛討論，現年56歲的陳法蓉在劇中飾演義氣「媽媽生」，當好姊妹遇到困難時，都會第一時間衝出來擋。陳法蓉在接受訪問時坦言自己跟角色一樣重情義，更笑指：「不認識我的人，會以為我很會跟人相處，但其實我是比較深閨及宅的一個人。」

一舞傾城｜現年56歲的陳法蓉在劇中飾演義氣「媽媽生」，當好姊妹遇到困難時，都會第一時間衝出來擋。（《一舞傾城》劇照）

對於陳法蓉保養得宜的外貌與身形，不少網民都對她的凍齡保養法相當好奇，她笑言只是「吃和睡」，基本上沒有做任何鍛鍊運動，「感謝爸爸媽媽遺傳了這麼好的身材給我」，另外就分享了一些凍齡美貌保養貼士，《01女生》立即為大家盤點陳法蓉的5大凍齡保養法！

一舞傾城｜陳法蓉凍齡保養法1：嘗試不同護膚品

陳法蓉分享指：「有新的護膚品推出，我都會買來試試」，不斷嘗試不同的護膚品才能找到最適合自己的一款，加上護膚品牌不斷升級產品配方，對美肌保養做到更佳功效，不過，當然要挑選適合自己膚質的產品吧！

一舞傾城｜陳法蓉凍齡保養法1：嘗試不同護膚品（陳法蓉＠weibo）

一舞傾城｜陳法蓉凍齡保養法2：選用天然護膚品

陳法蓉平日會盡量尋找成分天然的護膚品，減低對皮膚造成的損害，再配合簡單按摩，促進新陳代謝之餘，亦能減淡細紋。

一舞傾城｜陳法蓉凍齡保養法2：選用天然護膚品（陳法蓉＠weibo）

一舞傾城｜陳法蓉凍齡保養法3：注重養生

陳法蓉亦直指自己喜歡養生，會間中做水療及持續地接受美容療程。水療有助促進血液循環及新陳代謝，美容療程則有助為臉部肌膚作深層清潔、滋潤及修護肌膚等，私下透過護膚品保養肌膚，再配合水療及臉部護理，凍齡美貌與膚質就是這樣保養出來。

一舞傾城｜陳法蓉凍齡保養法3：注重養生（陳法蓉＠weibo）

一舞傾城｜陳法蓉凍齡保養法4：注重防曬

要預防肌膚衰老，保持凍齡，首要是注重防曬工夫！不要以為沒有陽光就不用塗防曬，紫外線無處不在，當在紫外線照射皮膚，有機會導致皺紋增生及黑色素積聚，加快肌膚老化，所以防曬工夫絕對不能忽視！

一舞傾城｜陳法蓉凍齡保養法4：注重防曬（陳法蓉＠weibo）

一舞傾城｜陳法蓉凍齡保養法5：盡量不化妝

長時間使用化妝品，會對肌膚帶來負擔，所以在工作時間以外，陳法蓉都會盡量保持素顏狀態，讓肌膚休息。