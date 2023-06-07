《小魚仙》烏蘇拉Jessica Alexander收穫人氣！1原因封鎖留言被讚

【小魚仙／Jessica Alexander／真人烏蘇拉】電影《小魚仙》（The Little Mermaid）真人版由公開預告至上映後一直引來極大的爭議，當中最多人批評絕對是選角的問題，不少人直批女主角Halle Bailey跟原著極為不同大為失望！近日電影中飾演「烏蘇拉」人類模樣的英國女演員Jessica Alexander一個舉動成功收穫了一眾粉絲的心，更有人認為Jessica才是最適合的人選，一同來認識這位人美心善的「烏蘇拉」Jessica Alexander。



《小魚仙》亞洲區票房慘烈！Halle Bailey慘遭謾罵1回應獲讚

「最索烏蘇拉」Jessica Alexander出場僅6分鐘比女主更搶鏡！

在原著中化身成為人類「烏蘇拉」化名為「凡妮莎」，跟愛麗兒（Ariel）搶王子，而Jessica Alexander在電影中亦把角色的特色發揮到淋漓盡致，雖則電影中僅僅出場6分鐘，且當中唱歌部分更是由女主角Halle Bailey配音，卻成功讓觀眾留下深刻印象。Jessica Alexander一身紫色洋裝配上波浪長髮、其火辣身材及冰山美人的氣質令她比女主角更具人氣。

【小魚仙／Jessica Alexander／真人烏蘇拉】「最索烏蘇拉」Jessica Alexander出場僅6分鐘比女主更搶鏡！（FB@迪士尼影業）

【小魚仙／Jessica Alexander／真人烏蘇拉】Jessica Alexander在電影中亦把角色的特色發揮到淋漓盡致。（IG@jessalxander）

【小魚仙／Jessica Alexander／真人烏蘇拉】在原著中化身成為人類「烏蘇拉」化名為「凡妮莎」跟愛麗兒搶王子 (DISNEY)

Jessica Alexander在電影首映會接受媒體訪問時，表示自己「超級愛出演反派角色」的片段，隨即引來熱議，後來對此她本人都感到意外：「我隔天早上激動到哭，就在想：『居然有600萬觀看！怎麼回事？』」

【小魚仙／Jessica Alexander／真人烏蘇拉】Jessica出席首映時，打扮同樣性感出眾。（IG@jessalxander）

網讚美貌竟遭Jessica Alexander封鎖？背後暖心原因引網議

近日，她一個舉動再度引起熱議，自電影上映後，有不少網民都認為Jessica Alexander才應該演女主角愛麗兒（Ariel），有網民更在Jessica Alexander的社交平台留言稱她是更適合演小魚仙，卻反被Jessica Alexander即時封鎖，而該網民無奈表示「自己只是因為稱讚她美，說她更適合出演小魚仙而已」。

正因Jessica Alexander霸氣的舉動力撐一直被受謾罵的Halle Bailey，令她再度吸粉，網上更有不少網民大讚Jessica Alexander的舉動︰「她是一位真女王」、「絕不能容忍網絡上這種風氣。」Jessica Alexander不僅沒有回應這些言論，反而是默默把這些留言者封鎖，之後她亦於個人社交平台發了限時動態表示自己被Halle Bailey的歌聲所震撼，用行動力挺好友。

【小魚仙／Jessica Alexander／真人烏蘇拉】自電影上映後漸漸有不少網民都認為Jessica Alexander才應該演愛麗兒，隨即遭到她封鎖。（IG@jessalxander）

【小魚仙／Jessica Alexander／真人烏蘇拉】正因Jessica霸氣的舉動力撐一直被受謾罵的Halle Bailey她再度吸粉。（IG@jessalxander）

童星出身曾歷多次試鏡失敗 自爆超愛演反派

其實《小魚仙》非Jessica Alexander首部作品，現年23歲她是童星出身，自14歲開始參加試鏡，在2018年憑著迪士尼青少年喜劇《Penny on M.A.R.S》出道，當時她飾演一位尖酸刻薄的校園大反派。之後又出演不同的恐怖片，如《玻璃屋Glasshouse》、《靈體盛宴A Banquet》以及《驚叫汪洋Into the Deep》等等。

【小魚仙／Jessica Alexander／真人烏蘇拉】童星出身曾歷多次試鏡失敗 自爆超愛演反派（IG@jessalxander）

【小魚仙／Jessica Alexander／真人烏蘇拉】自14歲開始參加試鏡，在2018年憑著迪士尼青少年喜劇《Penny on M.A.R.S》出道。（IG@jessalxander）

自出道出演大量的反派角色，故此在電影《小魚仙》飾演蛇蠍美人「凡妮莎」簡直是得心應手！難怪她於電影首映會受訪時被問到是否喜歡扮演反派，她大感同意及表示從演反派中獲得樂趣：「我沒有她（凡妮莎）那樣瘋狂，她很激進，不過我很常演出邪惡、精神錯亂的女人。」

【小魚仙／Jessica Alexander／真人烏蘇拉】自出道出演大量的反派角色，故此在電影《小魚仙》飾演蛇蠍美人「凡妮莎」簡直是得心應手！（IG@jessalxander）

Jessica從5歲開始已經對演戲感興趣，直到14歲巧遇劇組來學校試鏡，才正式參演了人生的第一場戲。不過她的演員路並非一帆風順，多年來一直面臨一次又一次的試鏡失敗，5年後才演上迪士尼青少年喜劇，漸漸開展了她的演藝生涯。

【小魚仙／Jessica Alexander／真人烏蘇拉】這次在電影《小魚仙》獲得如此好評，相信Jessica未來將不可限量。（IG@jessalxander）

經歷過大起大跌的Jessica Alexander，在寄出試鏡「凡妮莎」影片時，並沒有抱有大太的期望及信心，過了幾週後收到試鏡機會。為此她特意上了幾堂聲樂課，到了試鏡當天導演要求她對著鏡子表演，其成功的演出成功俘虜到製作人John DeLuca及導演的心。這次在電影《小魚仙》獲得如此好評，相信Jessica未來將無可限量。