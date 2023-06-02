Anna Wintour｜關於女魔頭的5件事　最憎肥人、BB雙下巴也要P走？

Met Gala 2023剛剛結束，今年我們看到了更多熟悉的亞洲面孔包括楊紫瓊、王嘉爾、蔡徐坤還有BLACKPINK的Jennie等等都來參加了這場盛典。



不過，說到Met Gala，觀眾看的是參加的明星和他們身上的華服，但明星和品牌則要看另一個人的眼色，那就是有著「時尚女魔頭」之稱的Anna Wintour！

時尚女魔頭Anna Wintour的5件事，難怪令人又愛又恨！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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初中學歷

經典電影《穿Prada的惡魔》演的就是這位時尚圈傳奇的故事，永遠的短髮娃娃頭+Chanel墨鏡就是她的經典標誌。Anna Wintour其實出生在一個條件優渥的家庭，父親Charles Wintour是英國知名的報館《Evening Standard》的主編。但不像父母都是高知人士，從小就特立獨行且愛漂亮的Anna Wintour其實只有初中學歷，16歲那年她因為嫌校服太醜，動手將長裙改成短裙而被校方勸退，自此之後她也在沒有進入校園。

被解僱過

不過，家庭條件優越的她並沒有太過擔心，她的父親轉頭便透過關係她送進了英國雜誌《Harpers & Queen》當編輯，不過野心很大的Anna從不掩飾自己的目標是VOGUE，可想而知她的職場也不會太順遂。不久後她便選擇離開父親的關係，到美國擔任美版《Harpers BAZAAR》的編輯，不過也才幹了半年就被老闆以她「過於時尚，從來不接受別人意見」為由被炒了。這之後Anna也曾經有過一次面試VOGUE的機會，在面試上她被VOGUE當時的主編Mirabella問及要來VOGUE做什麼時，Anna毫不猶豫回答：「我要做你的工作」，最後她也沒有通過面試。

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冷酷無情

在這之後，Anna也輾轉在一些小雜誌社呆過，不過被炒魷魚的經歷並不能阻止她往上爬的決心，反而磨練了她的意志。在一次機會下，她認識了改變她一生的貴人，那就是Alexander Liberman，他帶領Anna進入了VOGUE，從此Anna便一路開掛甚至打敗了老員工坐上了她夢寐以求的VOGUE主編位置。Anna作風形式雷厲風行近乎冷血無情，她不會循循善誘給予下屬建議，也不將情緒表露出來，這也讓她有了「Nuclear Wintour」的稱號，就連曾經是她左右臂的VOGUE創意總監André Leon Talley都直接批評她「缺乏做人基本的善良」。不過大概也因為這個強勢的性格，才能讓她在時尚圈裏殺出一條血路，奠定自己的地位吧。

討厭胖子

傳聞Anna Wintour是很討厭胖子的，就連雜誌裏出現的嬰兒的雙下巴和攝影師的肚腩都被曾她要求要「P掉」。有外媒爆料，美國知名主持人Oprah Winfrey在1998年登上VOGUE封面前，Anna要求她至少要減掉20磅為交換條件，最後拍出的效果中也見到Oprah玲瓏有致的身材。之後在2021年Adele紅遍全球，VOGUE也邀請她登上雜誌封面，但是這一次她沒有要求Adele減肥，而是用厚厚的陰影給Adele打造出骨骼稜角分明的臉孔。不過，Anna雖然嚴以待人但也沒有寬以待己，她也是高度自律的，73歲的她還是維持著跟18歲是一樣的身材，0碼身材從未改變。

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點石成金

Anna Wintour在接手VOGUE主編之後做的第一件事便是打破常規，讓封面模特兒穿著上萬美元的高定外套搭配一件只要50美元的Guess牛仔褲，在這之前VOGUE封面只會出現高定單品，當時這個決定不但被所有人反對，連印刷廠都特地打電話3次來確認此事。雜誌一出後震撼了整個時尚界，再搭配著封面標題「高級但不傲慢」讓一般人不再覺得時尚是觸不可及的。自此，Vogue雜誌不再只是一本「教有錢人如何過的更『高級』的指南」，而是融入了當下最熱門的人物故事，這個打破傳統的決定也使雜誌的銷量飆升。

1995年Anna Wintour首次受邀擔任Met Gala晚宴活動主席後，便重塑了這個從1948年起大都會藝術博物館每年為服飾版塊策劃的時裝展。Anna 利用明星和媒體效應，將此打造成一年一度的時尚奧斯卡晚會，門票更是從最初的100美元（約780港幣）到今年傳聞已飆漲到每人5萬美元（約391,660萬港幣）。據說Anna Wintour還擁有嘉賓名單的最終決定權，即使對方支付門票，她也可以剔除她認為不符合形象的嘉賓。Met Gala在Anna Wintour手上真正達到了商業上的成功，除了在策劃方面發揮重要作用之外，Anna還通過向慈善機構捐贈Met Gala的收益來為慈善事業做出貢獻。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】