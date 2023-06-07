Jennie新劇尺度惹議　在性感與色情間踩鋼索？4魅力塑造正面形象

【BLACKPINK Jennie新劇｜The Idol】韓國女團BLACKPINK成員Jennie首次拍攝的HBO劇《偶像漩渦》（The Idol），昨晚（6日）終於播出首集，不過由於尺度過於大膽，引發熱議聲四起。部分網民看後批評Jennie的角色設定，另一方則大讚演技自然，是藝術的表現。其實，Jennie自出道以來，一直大膽地在性感和色情之間踩鋼索，以挑戰性感的底線，而最終她都得到不少支持，甚至引領一股新潮流，到底Jennie有甚麼特質和魅力，使人對Jennie留下好形象？



BLACKPINK在全球人氣極高，除了接下多個品牌代言，部分成員更嘗試演戲，開拓更多領域。Jennie日前參演劇集《The Idol》，雖在首集戲份不多，但卻因一段舞蹈而引關注。她在舞蹈中，與兩位男伴身體貼近，做出抬腳及上下搖擺的動作，並跨上男伴的後背，引起不少想象。

對於Jennie的開放大膽，有網民表示驚訝，問「為何讓她接拍這樣的劇？」也有不少人表達支持，認為Jennie表現火辣，甚至撐起了整部作品，「這是藝術啊！看你用甚麼心態看待。」

【Jennie新劇｜The Idol】韓國女團BLACKPINK成員Jennie首次拍攝的HBO劇《偶像漩渦》（The Idol），昨晚（6日）終於播出首集。(IG@hbo)

其實，Jennie多年來多番詮釋性感，大膽程度甚至像在走鋼索，每每引起兩極反應。如她在2021年5月時，首次為Calvin Klein拍攝內衣廣告，便以胸圍內衣襯搭牛仔褲和短褲，塑造出性感而不色情的清新風格，引領胸圍內衣的時尚熱潮，更鼓勵到女星們仿傚，釋放自己的性感魅力。

此外，Jennie亦曾在去年底的巴黎巡迴演唱會上，因情緒高漲而在台上脫外套，上身只留下胸圍，並忘我地熱舞，以推動全場氣氛。雖然引起部分人批評裸露，但Jennie仍不乏支持，甚至遠超反對聲音。

【Jennie新劇｜The Idol】Jennie首次為Calvin Klein拍攝內衣廣告，引領胸圍內衣的時尚熱潮，更鼓勵到女星們仿傚，釋放自己的性感魅力。(Calvin Klein)

【Jennie新劇｜The Idol】性感形象魅力一：性感形象魅力一：普拉提倡導者

雖然個性較為開放，但Jennie依然深受喜歡，這或托賴於她的優美性感形象。自早年開始，Jennie便積極做瑜伽和普拉提，以增強體能。其母曾在受訪時透露，女兒出生時體力便不好，每次表演結束後都喘大氣及雙手顫抖。而Jennie在初出道時，腳踝亦曾受傷，其後更變成舊疾，因此決心練習普拉提。

Jennie每次在社交媒體分享練習照片，優雅姿態均引起關注，甚至推動普拉提的熱潮，吸引不少女生學習。而其「人間香奈兒」的形象，更為提升其可愛和優雅的氣質。

【Jennie新劇｜The Idol】Jennie每次在社交媒體分享練習照片，優雅姿態均引起關注，甚至推動普拉提的熱潮。(IG@jennierubyjane)

【Jennie新劇｜The Idol】性感形象魅力二：貓眼系女生

相較圓碌碌大眼及小鹿般的杏眼，近年流行眼尾上揚的貓眼，展現出冰冷媚惑的眼神。Jennie的外貌便有著「貓相」，帶有慵懶厭世感覺，而且雙眼炯炯有神，對望時充滿震懾力。而私下的她，卻是位可人兒，常對身邊的人撒嬌，有著反差的魅力。

Jennie亦喜歡動物，會到動物咖啡店打卡，曾在綜藝節目《認識的哥哥》中，表示若不當歌手，就想做熊貓飼養員，而到動物園上班，更是她的兒時夢想。

【Jennie新劇｜The Idol】Jennie的外貌有著「貓相」，帶有慵懶厭世感覺，而且雙眼炯炯有神，對望時充滿震懾力。(IG@jennierubyjane)

【Jennie新劇｜The Idol】性感形象魅力三：愛鍚成員和粉絲的真摰個性

Jennie個性親民友善，會愛鍚和保護身邊的人，因此結識不少好友。她曾在演唱會上，為隊員反撃網民惡言，由於Lisa曾有一陣子受網民攻撃和批評，於是Jennie便在泰國的舞台上，搭著對方肩膊給予鼓勵和支持，並讚對方是個非常強大、健康和積極的女生，「我想在Lisa的家鄉告訴每個人：Lisa由我們來守護！」

她亦非常愛錫粉絲，多次被拍到於演唱會上，安慰台下哭泣的粉絲，而在宣傳個人單曲〈SOLO〉時，更親手寫50張明信片、拍50張相片，為應援粉絲致上謝意。對於粉絲贈予的禮物，她亦珍而重之，曾有位粉絲在簽售會上，送親自製作的字母燈飾，Jennie其後都放在床頭，感覺相當珍惜每個緣份。

【Jennie新劇｜The Idol】由於Lisa曾有一陣子受網民攻撃和批評，於是Jennie便在泰國演唱會上，搭著對方肩膊給予鼓勵和支持，非常愛惜成員。(IG@jennierubyjane)

【Jennie新劇｜The Idol】性感形象魅力四：能歌擅舞可獨當一面

在BLACKPINK成員中，Jennie是首位推出單曲的人，以中毒深的歌詞和旋律，引起不少話題，更助整隊更上一層。她在個人歌曲〈SOLO〉中，以帶律動感的舞步，加上高冷美艷的表情，完全輾壓整個舞台，散發強勢和魅力的氣場，令人更為認同她的實力。