6月香港購物攻略：LOEWE減至半價、adidas減價、保健食品最抵買法

進入多雨的六月，真的降低了不少外出玩樂的慾望，所以有不少網站紛紛推出了限時優惠，此外當然亦有許多商家推出精彩優惠，都是讓人無法空手而歸！《01女生》就為大家集合了多個6月限定的優惠活動，由手袋到保健食品都有，包括：LOEWE官網減價、Longchamp減價、UNIQLO感謝節、iHerb限時優惠碼等，滿足不同女生的需要！優惠內容持續更新，大家要記得收藏文章！



6月香港購物攻略1. 網購名牌手袋激減折上折！Burberry平1萬、Gucci減7千

6月香港購物攻略1. 網購名牌手袋激減折上折！Burberry平1萬、Gucci減7千

深受不少女生喜愛的網購平台Zalora又有推廣優惠，又是入手時尚單品的好時機了！Zalora現正進行「618購物節」，多款手袋都有激減，GUCCI、BURBERRY、COACH等折上折，4折優惠之外再有額外65折優惠，相當抵買！內文末更附有「01獨家優惠碼」，機會千載難逢，千萬不要錯過！

優惠日期：由即日起至2023年6月30日手袋減價｜網購名牌手袋激減折上折！Burberry平1萬 Gucci減7千

6月香港購物攻略2. LOEWE官網限時激減低至半價 最平2千有找買手袋、配飾

6月香港購物攻略2. LOEWE官網限時激減低至半價 最平2千有找買手袋、配飾

LOEWE官網減價！LOEWE手袋向來大受女生歡迎，但早前迎來本年度首次價格調整，多個人氣袋款都有加價，令粉絲們紛紛感嘆，並後悔為甚麼不早點買！品牌官網最近罕有推出限時優惠，即日起至6月11日，官網多款時尚單品減價低至半價！LOEWE粉絲們今次就不要錯過千載難逢的機會了，立即看看8款抵買減價單品！

優惠日期：由即日起至2023年6月11日LOEWE減價2023｜官網限時激減低至半價 最平2千有找買手袋、配飾

6月香港購物攻略3. Longchamp官網手袋低至半價 大熱漁網袋都激減勿錯過

6月香港購物攻略3. Longchamp官網手袋低至半價 大熱漁網袋都激減勿錯過

Longchamp手袋減價！法國奢華品牌Longchamp推出的手袋向來深受小資女喜愛，不論是款式還是性價比都令一眾女生不禁紛紛入手，尤其是漁網袋款Le Pliage Filet，近年更一度掀起搶購潮，每次推出新色都頓時成為熱話！Longchamp現正進行季末減價，多款人氣手袋減價低至半價，大熱皀漁網袋款都有激減！《01女生》立即為大家盤點10款減價手袋款式！

Longchamp減價2023｜官網手袋低至半價 大熱漁網袋都激減勿錯過

6月香港購物攻略4. 名牌銀包限時優惠低至$712！十大精選款：LOEWE、VERSACE 5折起

6月香港購物攻略4. 名牌銀包限時優惠低至$712！十大精選款：LOEWE、VERSACE 5折起

銀包是每日都會用的必備物，在挑選時要選一個好看又實用的款式，名牌銀包就是一個不錯選擇，款式大多是歷久不衰又耐用。近期Louis Vuitton Moët Hennessy（LVMH）集團旗下的奢侈品網購平台24S，推出超抵優惠，其中部分名牌銀包更抵至4折，包括：CHLOÉ、COACH、LOEWE、BALENCIAGA等，最近心動想換銀包可以參考一下，精選十大款式，優惠低至4折！

名牌銀包限時優惠低至$712！十大精選款：LOEWE、VERSACE 5折起

6月香港購物攻略5. adidas官網波鞋減價！$157起入手熱賣款：Stan Smith、Superstar

6月香港購物攻略5. adidas官網波鞋減價！$157起入手熱賣款：Stan Smith、Superstar

adidas官網近日推出「Mega Summer Sale」優惠，與大家一起迎接夏日來臨！於adidas官網上過千款運動鞋、波鞋，都進行優惠低至半價，最抵可以$157入手！每對都外形好看、高性能又百搭舒適，簡直看到眼花撩亂，不知該如何入手。這次《01女生》為大家集合了10款adidas官網上最暢銷的超人氣女裝運動鞋，讓大家在選購時可以參考一下！

優惠日期：由即日起至2023年6月18日adidas官網波鞋減價！$157起入手熱賣款：Stan Smith、Superstar

6月香港購物攻略6. adidas運動服飾優惠$87起 15款夏日精選： 胸圍、泳衣、瑜伽褲

6月香港購物攻略6. adidas運動服飾優惠$87起 15款夏日精選： 胸圍、泳衣、瑜伽褲

夏日將近，户外運動需求日漸增加，要運動起來的話，少不免一套舒適、透氣的運動服飾！運動服飾要應付出汗透氣、經常洗刷、户外環境刺穿等挑戰，除了考驗運動服飾的質地手工，加上價格實惠的話，更可以無痛入手，輕易替換幾套以供所需！

優惠日期：由即日起至2023年6月18日adidas運動服飾優惠$87起 15款夏日精選： 胸圍、泳衣、瑜伽褲

6月香港購物攻略7. adidas官網限時優惠抵過半價！15款功能性波鞋＋附優惠碼折上折

6月香港購物攻略7. adidas官網限時優惠抵過半價！15款功能性波鞋＋附優惠碼折上折

波鞋不論3歲定80歲，男女皆適合，最重要是無限制，任何衣著風格的人都輕易配搭adidas的鞋款。由即日adidas官方網上商店進行 Mega Summer Sale，指定正價及減價產品: 購買3件額外6折、購買5件或以上額外5折、購買滿$1300再享額外9折 (優惠碼: SUMMER10)。趁著夏天的來臨，不如親親大自然入手功能性跑鞋，一連四季都可穿著，有興趣的你們不妨留意以下推介，以及到adidas官網查看有關優惠詳情。

優惠日期：由即日起至2023年6月18日adidas官網限時優惠抵過半價！15款功能性波鞋＋附優惠碼折上折

6月香港購物攻略8. SKECHERS限時「618大激減」10大優惠運動鞋飾 低至$129可入手

6月香港購物攻略8. SKECHERS限時「618大激減」10大優惠運動鞋飾 低至$129可入手

夏天當然要運動、親親大自然，運動鞋、運動服飾當然必不可少！運動鞋、運動服飾除了運動時穿著，當作日常穿搭亦很不錯，透氣又舒適，如果你想入手運動鞋、運動服飾的話，不妨考慮正在進行夏日限時激減優惠的SKECHERS，第二彈夏日「618大激減」來了，一起了解更多抵買產品吧！

優惠日期：由即日起至2023年6月19日SKECHERS限時「618大激減」10大優惠運動鞋飾 低至$129可入手

6月香港購物攻略9. lululemon官網減價低至42折！最平$60起入手瑜伽褲、運動胸圍

6月香港購物攻略9. lululemon官網減價低至42折！最平$60起入手瑜伽褲、運動胸圍

近幾年愈來愈多女生愛上了練習瑜伽，而且穿著瑜伽服及瑜伽褲外出已經成為了現今的潮流。現時lululemon官網有多款特價貨品低至42折，最平$60起。減價商品包括了人氣熱賣的瑜伽上衣、瑜伽褲及配件等，女士們不妨趁著lululemon進行優惠低價入手心儀的瑜伽產品吧！

lululemon官網減價低至42折！最平$60起入手瑜伽褲、運動胸圍

6月香港購物攻略10. arena泳衣推薦！7款$200起連身泳衣、比堅尼、防曬衣附獨家優惠碼

6月香港購物攻略10. arena泳衣推薦！7款$200起連身泳衣、比堅尼、防曬衣附獨家優惠碼

夏天是買泳衣的好季節，展現健康性感。要選集功能及設計於一身的泳衣，較多人都選擇品牌arena，不僅剪裁貼身舒適，而且修飾身材曲線，減低小肚腩的顯眼度。現時arena正進行優惠減價，連同《香港01》獨家優惠碼，最多享有41折，滿600港元免運費，以下精選7個熱門款式，大家不妨趁機購買。

優惠日期：由即日起至2023年6月30日arena泳衣推薦！7款$200起連身泳衣、比堅尼、防曬衣附獨家優惠碼

6月香港購物攻略11. 6ixty8ight優惠胸圍限時$49.9起！內褲7條只需$179 額外95折優惠

6月香港購物攻略11. 6ixty8ight優惠胸圍限時$49.9起！內褲7條只需$179 額外95折優惠

6ixty8ight優惠限時回歸！6ixty8ight推出多個折扣優惠，大量精選胸圍、睡衣及休閒服飾，都列在於減價清單內，減價低至5折，最平由$49.9起，不妨趁機入手！記者為大家整理8個減價重點款，不知大家喜歡哪款呢？內文附額外優惠碼。

優惠日期：由即日起至2023年7月9日6ixty8ight優惠胸圍限時$49.9起！內褲7條只需$179 額外95折優惠

6月香港購物攻略12. UNIQLO夏日感謝節必買！高腰寬褲激減$150、AIRism都推優惠

6月香港購物攻略12. UNIQLO夏日感謝節必買！高腰寬褲激減$150、AIRism都推優惠

「UNIQLO夏日感謝節」又到！UNIQLO將在本周五（26日）開始，直至6月8日，推出一連兩周的優惠活動，當中包括多款經典女裝，價錢低至59港元起，實在不容錯過！因此為大家整理出10大必買款，大家不妨預早記下自己的購物清單。

優惠日期：由即日起至2023年6月8日UNIQLO夏日感謝節10大必買款！高腰寬褲激減$150、AIRism都推優惠

6月香港購物攻略13. GU感謝節2023！1連2周減價5折起 10款必買推介：連胸墊背心激減

6月香港購物攻略13. GU感謝節2023！1連2周減價5折起 10款必買推介：連胸墊背心激減

GU感謝節！主打東京時尚的品牌GU向來大受女生歡迎，而每次感謝節都必定引起購物潮！令一眾女生興奮期待的GU夏季感謝節，將於5月26日至6月8日舉行，一連2星期推出多項限定優惠，當中多款女裝服飾、內襯系列等均以驚喜優惠價出售，女生們切勿錯過！

優惠日期：由即日起至2023年6月8日GU感謝節2023｜1連2周減價5折起 10款必買推介：連胸墊背心激減

6月香港購物攻略14. 一田購物優惠日！$800內美妝護膚套裝：Belif、Shiseido抵買

6月香港購物攻略14. 一田購物優惠日！$800內美妝護膚套裝：Belif、Shiseido抵買

一田購物優惠日2023又來了！由即日起至6月6日，一連兩星期推出一連串護膚、美妝、手袋優惠，包括有Sulwhasoo、CLINIQUE、Shiseido等，另外每日都有精選優惠推介！《01女生》這次就為大家精選了$800內的美妝、護膚套裝優惠，優惠期間隨時售完，想入手的女生們絕對不能錯過！

優惠日期：由即日起至2023年6月6日一田購物優惠日2023！$800內美妝護膚套裝：Belif、Shiseido抵買

6月香港購物攻略15. iHerb必買保健食品Top12！附獨家優惠碼︰2款益生菌回購高、NMN逆齡大熱

6月香港購物攻略15. iHerb必買保健食品Top12！附獨家優惠碼

iHerb 保健食品向來以高性價比著稱，價格相宜、產品高效。但對於不少初次入手保健品，可能對著網站上這麼多選擇，都會有點無從下手，這次《01女生》為大家集合了iHerb「膳食補充劑」12大暢銷產品，包括了益生菌、魚油、近期大熱的NMN逆齡產品等，在選購時不妨可以參考一下！內文還有限時獨家優惠碼，千萬不要錯過！

獨家優惠碼使用期限：2023年7月31日iHerb必買保健食品Top12附優惠碼︰2款益生菌回購高、NMN逆齡大熱

6月香港購物攻略16. iHerb12大必買護膚品$49起！附獨家優惠碼

6月香港購物攻略16. iHerb12大必買護膚品$49起！附獨家優惠碼

iHerb保健食品向來高性價比，但護膚品同樣不能錯過！iHerb網站雲集了多個國家的護膚品牌，價格相宜、產品實用高效，而且許多產品都會有小包裝發售﹐女生們除了可以一次過選購所需的護膚品外，還可先入手想試產品的小包裝作試用。這次《01女生》就為大家集合了12款iHerb上不能錯過的護膚品，包括必買臉部精華液、面膜、眼膜、痘痘貼等，想買護膚品的你可以參考看看！內文還有限時獨家優惠碼，千萬不要錯過！

獨家優惠碼使用期限：2023年7月31日iHerb必買12大護膚品附優惠碼！$49起：暗瘡膏、黑眼圈精華、面霜

6月香港購物攻略17. iHerb 15大女生專屬保健食品！附獨家優惠碼

6月香港購物攻略17. iHerb 15大女生專屬保健食品！附獨家優惠碼

15款保健食品推介，女生必買保健食品！夏天來臨，一眾女生都會換上短褲、短裙，天氣悶焗加上貼身衣物，容易令下體痕癢、有異味，持續的不適更會令女性健康響起警號，輕則陰道痕癢、乾澀，重則甚至伴隨著疼痛及異常的分泌物，也會影響走路、日常生活，應該如何對抗這些尷尬時刻呢？《01女生》這次就為大家精選了15大女生必備的保健食品，再見難忍、不適！內文還有限時獨家優惠碼，大家切勿錯過！

獨家優惠碼使用期限：2023年7月31日iHerb 15大女生專屬保健食品：解決私密處痕癢、減重、對抗更年期

6月香港購物攻略18. 10大iHerb回購率高魚油推介！附獨家9折優惠

6月香港購物攻略18. 10大iHerb回購率高魚油推介！附獨家9折優惠

10大魚油推薦2023！近年女生對內在保養的意識愈來愈高，其中「魚油」更是大熱門之一，其中富含Omega-3，是一系列多元不飽及脂肪酸，而且曾有研究指出進食魚油除可補充omega-3外，亦可減輕女性原發性痛經的嚴重程度。以下記者分享10款iHerb回購率超高魚油推介給大家參考，能夠讓大家由內靚到外，有興趣的女生別錯過《01女生》的整理推介！

獨家優惠碼使用期限：2023年7月31日魚油推薦｜10大iHerb回購率高魚油！最平$70入手+附獨家9折優惠

6月香港購物攻略19. iHerb 12大低卡健康零食推介！附獨家優惠碼

6月香港購物攻略19. iHerb 12大低卡健康零食推介！附獨家優惠碼

iHerb低卡健康零食推介｜網購成為了大眾的生活習慣，而網購平台iHerb雜貨產品更是應有盡有，除了護膚品、保健營養品外，iHerb上的零食更是不少女生大量掃貨之選！大家在iHerb可以找到不少相對健康的天然零食，尤其適合怕肥又愛吃的妳！《01女生》今次就為大家推介12款iHerb回購率高的健康零食推介，內文還有限時獨家優惠碼，大家切勿錯過！

獨家優惠碼使用期限：2023年7月31日iHerb 12大低卡健康零食推介附優惠碼：布朗尼脆餅、水果脆片必掃

6月香港購物攻略20. 啫喱面膜大比併！15款保濕、好吸收凝膠面膜推介：附獨家優惠碼

6月香港購物攻略20. 啫喱面膜大比併！15款保濕、好吸收凝膠面膜推介：附獨家優惠碼

啫喱面膜推薦有哪些？肌膚容易出現乾燥及出油問題，面對外油內乾的肌膚，敷保濕面膜是最快改善的方法！不過面膜款式種類繁多，有一次性的紙片面膜、水洗式的乳霜面膜、泥狀面膜，還有塗抹式的凝膠面膜等等。《01女生》就介紹以下15款性價比高、又好用的啫喱面膜，內文更附有限時獨家優惠碼，大家切勿錯過！

獨家優惠碼使用期限：2023年7月31日啫喱面膜大比併！15款保濕、好吸收凝膠面膜：iHerb高達千個好評

6月香港購物攻略21. iHerb清倉特賣低至4折！10大必買產品推薦+附獨家優惠碼再平$150

6月香港購物攻略21. iHerb清倉特賣低至4折！10大必買產品推薦+附獨家優惠碼再平$150

近年女生對內在保養的意識愈來愈高，其中iHerb的產品性價比高成賣點之一，因而吸引不少女生到iHerb大婦貨！以下《01女生》分享10款iHerb必買產品推介給大家參考，能夠讓大家由內靚到外，有興趣的女生別錯過以下推介！內文更附有限時獨家優惠碼，大家切勿錯過！

獨家優惠碼使用期限：2023年6月30日iHerb清倉特賣低至4折！10大必買產品推薦+附獨家優惠碼再平$150