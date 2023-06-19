陳婉婷「御用丫鬟」入行逾10年！ 離巢收入急升 賽前為大熱卻退賽

【陳婉婷】TVB「最索丫鬟」稱號的陳婉婷（Hebe）自2019年離巢，結束了8年TVB生涯後，事業發展更勝從前。她成功轉型做網紅，又曾於ViuTV出演劇集《地產仔》及綜藝節目《家務戰場》，之後更有幸出演「教主」Anson Lo盧瀚霆首齣擔正電影《假冒女團》。最近，她參加了《2023 ACE 演藝模特大賽》活動，賽前被視為大熱人馬，早前突然宣佈臨時退賽，到底是怎樣的一回事呢？



「御用丫鬟」 陳婉婷賽前被視為大熱人馬 1原因臨時退賽

《2023 ACE 演藝模特大賽》活動是由唐安麒旗下娛樂公司與韓國有關單位打造的，日前比賽終於完圓滿結束，當中以「模特組」的戰情最激烈，總決賽將於7月進行。事關勝出者將會被安排直送韓國接受模特訓練，而且將代表香港出賽韓國模界大賽，惟賽前被視為大熱人馬的陳婉婷（Hebe）早前突然宣佈臨時退賽！

「御用丫鬟」 陳婉婷參加了《2023 ACE 演藝模特大賽》活動，賽前被視為大熱人馬，早前突然宣佈臨時退賽。（HK01）

正可惜世事難料，自離巢後轉型成為Uplive直播主持的陳婉婷，由初賽前已不慎「拗柴」扭傷腳踝，負傷上陣的她依舊保持最佳表現，亦成功晉身準決賽。

但是在準決賽前夕，她不幸確診新冠肺炎，無奈下在個人社交平台宣布自動退賽，她寫道：「本來聽日（13日）我要參與一個比賽嘅準決賽，亦都好遺憾，我又因病未能出席，在此要多謝評判畀機會我通過海選同埋初賽，希望大家good show。相信我留喺屋企休息一兩日之後，應該會好快好番嘅！之後再好好努力重新出發，不便之處，希望大家見諒，再一次感激畀機會我嘅人。」

她更自爆好的拍攝工作要取消：「早唔中、遲唔中，偏偏而家先嚟中！好可惜好遺憾，白費咗之前嘅努力準備，本來要參與準決賽，但好遺憾，因病未能出席。」

在準決賽前夕，她不幸確診新冠肺炎，無奈下在個人社交平台宣布自動退賽。（IG@hebechan0510）

陳婉婷效力8年總演閒角 決心離巢外闖轉型做KOL

入行逾10年，陳婉婷星途一直載浮載沉，在TVB效力8年來，大多數都是飾演一些不起眼的閒角，如女僕、丫鬟、舞女、學生等角色。直到2019年，她決心離巢外闖，不願再飾演一些沒有發展空間的角色。離開TVB後，她曾一度受疫情影響收入，被迫轉投直播行列自救，但她直言從未後悔離開TVB。

陳婉婷星途一直不溫不火，在TVB效力8年來大多數都是飾演一些不起眼的閒角。（IG@hebechan0510）

直到2019年， 陳婉婷決心離巢外闖，不願再飾演一些沒有發展空間的角色。（Facebook@uplivehk）

入行逾10年終做女一「豬籠入水」收入幾級跳

自轉型後，她的知名度大增之外，收入亦幾級跳。她曾自爆月入萬幾元已經算好了，基本上可以維持日常生活開支。如今「自由身」的她，跟ViuTV以部頭形式合作，早年上ViuTV節目《七救星》跟七師傅學習過「七連閃電鞭」後，事業運更愈來愈好。

除了有幸出演「教主」Anson Lo盧瀚霆首齣擔正電影《假冒女團》外，更愈接愈多廣告，她曾笑言：「廣告費係咁升係咁升，升到我都唔相信！」

早年上ViuTV節目《七救星》跟七師傅學習過「七連閃電鞭」後，事業運更愈來愈好！（ViuTV《七救星》截圖 ）

自轉型後，她的知名度大增之外，收入亦幾級跳。她曾自爆月入萬幾元已經變好了。（ViuTV《七救星》截圖 ）

等待多年，陳婉婷終於成功擔正做女主角，她跟李日朗（前藝名為李逸朗）合作拍攝懸疑電影《黑水界》，電影中她有突破性演出，更是挑戰全祼沖涼。由丫鬟躍升做女一，整個過程都絕不容易，陳婉婷受訪時曾表示自己都不敢相信，更表示娛樂圈的確要天時地利人和條件配合，希望將來可以看到陳婉婷有更多的演出。

等待多年，陳婉婷終於成功擔正做女主角。（IG@hebechan0510）

【陳婉婷 Q&A】