90後港女曾患暴食症到角逐健美小姐　全憑「1個信念」找到獨屬美

【100種女生｜專訪】「有一晚，眼見家中有大量的朱古力棒，突然一口氣食了6條，但進食後又感到內疚及不開心！」私人健身教練（Personal Trainer）Joemary過去一度陷入「只想追求瘦」的觀念下，不幸患上暴食症，在暴飲暴食之下漸漸變得自卑，然而一件事情使她覺悟並成功戰勝暴食症。靠著不服輸的精神，勇敢挑戰自己極限參加了人生首個健美小姐比賽！

攝影：黃寶瑩



私人健身教練（Personal Trainer）Joemary （黃寶瑩 攝）

昔日「一味追求瘦」陷入暴食：一口氣食了6條朱古力棒

俗語說愛美是女人的天性，人人都有追求美麗的權利，但過程間伴隨着痛苦及不適的話，就是一個錯誤的觀念。現年30歲的Joemary現時是一位私人健身教練，她自小受到家人熏陶及影響下愛上運動，甚至小學時經已開始「舉重」，可見她對運動的熱愛程度。

現年30歲的Joemary現時是一位私人健身教練，她自小受到家人熏陶及影響下愛上運動，甚至小學時經已開始「舉重」。（黃寶瑩 攝）

相信大部分女生接觸運動的最初原因都是為了瘦身減肥，而她都曾經歷這個階段。她瘦身減肥初期都是採用進食少量的方式，惟當時社會風氣，女生們不會追求線條美，相對偏向追求苗條瘦削的身形。她坦言當時對減肥沒有一個正確的概念「一味追求瘦」，加上朋輩影響及自己總愛跟他人比較，久而久之對自己的要求越來越嚴苛。

有一天終於爆發，突然間瘋狂進食大量食物。由於她的錯誤觀念直接影響到她的身心健康，使她陷入不斷循環暴食的過程，而且漸漸變得自卑又不懂欣賞自己。

一次小插曲成為戰勝暴食症關鍵

直到有一年跟朋友前往澳洲旅遊一個月，旅行固然難忍美食的誘惑。旅行中不斷進食不同的美食，最終足足長胖了10磅，當下她即時提醒自己回港務必進行地獄式減肥。臨離開澳洲前一天，發生了一件小插曲，間接成為她戰勝暴食症的關鍵，並成就了今時今日的她。

一次小插曲成為戰勝暴食症關鍵（ig@joemary_leung）

事源當天，她跟朋友前往澳洲一家著名的漢堡包店用餐，之後在購物間，她仍然想進食，或許是心知回港後不能再「隨心地」食，故此獨自前往該店再用餐。她憶述當天吃到超級飽，殊不知肚子突然劇痛，隨即入院求診才得悉自己患上急性腸炎。醫生指因進食過量，導致腸胃難以消化。正因此事使她醒悟，開始透過書籍來學習正確的減肥觀念，從中又改變了自己的心態學懂欣賞自己，後來更成功戰勝暴食症。

我現在只會跟自己比較，同時欣賞自己的付出及努力。 Joemary leung

毅然轉行成健身教練 盼把自身經歷幫助同路人

眼見Joemary現在練出一身健碩的肌肉，但原來過住她是從事文職工作。後來疫情間毅然轉行，成為一名健身教練。問到她轉行的契機，她表示一來為興趣，其次是成功考取健身教練牌照。由於她健身後，不時於個人社交平台分享自己的健身心得及成果，機緣巧合下，有一名網民私訊問「可否跟你健身嗎？」、「可以成為自己PT嗎？」，其網民的舉動令她得知「原來自己平日的分享是有人欣賞」，就慢慢由興趣變成現今的職業。

眼見Joemary現在練出一身健碩的肌肉，但原來過住她是從事文職工作。後來疫情間毅然轉行，成為一名健身教練。（黃寶瑩 攝）

基於過去的自身經歷，如今她間中會接觸到患有暴食症的學員，從中她發現他們的共通點都是定下的目標過高，而且是難以一時三刻達成。跟過去的自己一樣，故此她一直盼望透過自己的經歷去幫助同路人，同時把正確的觀念分享出去，從而令大家建立一個健康而快樂的減肥瘦身過程。

單靠看社交平台，你是不會得知別人背後的努力。 Joemary leung

勇敢挑戰自己 首次參加健身小姐比賽

隨著接觸健身，加上近年大眾對美的看法變得不同，後來她想挑戰自己而萌生參加健美小姐比賽的念頭。去年，Joemary參加了人生首個健身小姐比賽，她憶述首次參賽對一切一竅不通，足足花了5個月時間備賽，整個過程一邊控制飲食，一邊進行大量的運動。到賽前2個月眼見自己體型變化，縱使訓練變得越來越辛苦，但比賽當天一上台展現自己多個月努力的成果，她坦言多麼辛苦都值得，「比賽完結後，簡直是放下心頭大石般，猶如人生一個使命完成了！」

若果比賽100分滿分，我覺得今次表現已經有99分。 Joemary leung

無論比賽結果如何，自己是經過多個月的努力，我是相當期待台上的自己。 Joemary leung

去年，Joemary參加了人生首個健身小姐比賽，她憶述首次參賽對一切一竅不通，足足花了5個月時間備賽。（受訪者提供）

根據她的解釋，健美小姐比賽沒有門檻，無需達到所謂的標準體脂，直接上台參賽都可以。但是健身小姐比賽是講求線條美、姿勢、美感，正因參賽令她更清楚了解自己，同時明白自己的不足從而改善及鍛鍊。

我想試下自己的極限，或者看看自己的身形可以練到那個位置。 Joemary leung

她參加健美小姐比賽除了想挑戰自己外，另一方面是她認為這一種「美」是另類的美，要通過自己的決心及努力才能練出最佳體態。在備賽過程中，不僅要著重運動方面，而是由生活大小事情都要注意，例如作息時間不佳，有機會產生壓力或荷爾蒙的變化等。由備賽到上台讓她明白到生活每一樣的大小事情，都是如此重要，稍微出錯就會影響最終結果。

首次已獲佳績 再次出賽望進化成「Joemary 2.0」

去年10月首次出賽的她於新秀賽取到第一名的佳績，繼上一次的新秀賽她今年將第二次參加健美小姐比賽。她表示目前最擔心的是能否跨越當初的自己，進化成「Joemary 2.0」 。由於第一次比賽曾傷及腰部，惟健美小姐比賽是需要展現大量的腰部動作，所以她擔心自己強行訓練會傷及舊患，但舊患絕對不會成為她倒下的原因。

去年10月首次出賽的她於新秀賽取到第一名的佳績，繼上一次的新秀賽她今年將第二次參加健美小姐比賽。（受訪者提供）

她明白肌肉需要長時間鍛鍊，參賽需要投放大量的時間，人隨著年紀增長所兼顧的事情變多，但是她表示曾聽過有一些已婚成人母的女士依舊出賽，甚至勝出比賽。對此她感到無比佩服，她希望將來的自己兼顧生活的同時，又無阻自己追夢參賽。

當你有一個明確的目標，就不會想走捷徑。 Joemary leung

「太大隻」似男人？懶理閒語只為自己而活

過去她曾運用錯誤方法去追求「美」，她坦言20歲時只著重外在美，忽略了內在美及自己。當時人人都追求「瘦即是美」，自己亦盲目去追求，而忽視了自己的長處及接納自己的不足。

有時候內在美會比起你的外在美更加美！ Joemary leung

雖則現今大眾對美的定義有所不同，但時至今日仍有「女生太大隻似男人」的說法。對此她明白每人對美感的看法不同，「正如我眼中的『大隻』跟他人眼中的『大隻』不一」，她坦言「變大隻」非易事，是需要付出汗水及努力，所以她相當佩服一些「大隻」的女生，而且人最緊要是為自己而活，毋需太過在意別人的一言一語。

做任何事當你要挑戰自己極限，無疑會遭受不同人的抨擊，那些人都是人生過客，何必太過在意呢？ Joemary leung

有時人做某件事都希望獲得認同，但這時間你要清楚自己到底想要什麼。 Joemary leung

「太大隻」似男人？懶理閒語只為自己而活（黃寶瑩 攝）

年齡非限制 從少女蛻變成輕熟女：內在美才是最長久

追夢似乎是年輕人的專利，但是追夢從來無分年齡！Joemary由文職轉行展開了健身教練生涯，繼而踏上健美小姐的舞台，如今在健身室工作，加上賽前備賽的操練，名副其實是見啞鈴多過見家人。在路途上家人既支持又憂慮，畢竟年齡增長令家人擔心她的將來，但是目前為止她仍未覺得自己的追夢之路到達終點。

正正代表Joemary不被年齡局限，30而立之年，尋找到獨屬自己的美麗，終於明白真正的美麗不僅僅是外表，而是培養出內在美。

她這種美才是最長久，因為這種心態是不會變老。 Joemary Leung