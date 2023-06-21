勞力士迪通拿｜遊日買Rolex比香港平2萬！4大熱門保值款最新價格

【勞力士迪通拿Rolex Daytona】多年來勞力士（Rolex）的各大款式持續備受追棒，網上有不少人都曾指日本勞力士的價格及數量都是全球最便宜！日前，一名日本達人於個人頻道分享在日本成功以原價購入勞力士迪通拿Rolex Daytona錶款，最重要是完全不用捱炒價，片中她亦分大方分享了一個小貼士，有效增加購買的成功率，有興趣的愛錶人士勿錯過！



勞力士眾多錶款當中，不少人都會首選勞力士迪通拿（Rolex Daytona），今年勞力士一如以往調整官方零售價，整體加價幅度約2%至3%，而勞力士迪通拿（Rolex Daytona）加幅相對克制，大概加幅為二千多元左右；但正所謂一錶難求，一眾忠粉都不惜捱炒價，但求成功入手。

日本達人不捱炒價 成功原價入手人氣錶款勞力士迪通拿（Rolex Daytona）

Youtube上有一個頻道名「日本菇菇菇 JAPAN GoGoGo」的日本達人，不時會透過影片把自己於日本的日常生活及所見所聞分享給大眾，是次她在片中分享在日本勞力士專門店成功以原價入手勞力士迪通拿Daytona！

Youtube上有一個頻道名「日本菇菇菇 JAPAN GoGoGo」的日本達人 (Youtube@日本菇菇菇 JAPAN GoGoGo 截圖）

事源她跟朋友經過銀座的勞力士專門店，入店純粹跟店員打招呼，當閒聊一陣子她就好奇查問近期的錶款供應情況，然後她提及自己想入手一隻勞力士迪通拿（Rolex Daytona），店員就表示可以查看一下有沒有現貨，大約5分鐘左右，店員則表示有其想要的錶款，其後她都毫不猶疑以原價購入勞力士迪通拿（型號116500LN）。

(Youtube@日本菇菇菇 JAPAN GoGoGo 截圖）

她都毫不猶疑以原價購入Daytona（型號116500LN）。 (Youtube@日本菇菇菇 JAPAN GoGoGo 截圖）

日本買勞力士迪通拿平2萬 簡直「唔買對唔住自己」！

最近日圓低位徘徊，最新每百港元兌5.5日圓左右，根據過去價位，勞力士迪通拿Daytona最高峰曾一度超過40萬，現時勞力士迪通拿（Rolex Daytona）最新市場價約是24至25萬左右。

至於頻道主於日本勞力士專門店稅後入手價為1,757,800日圓（約港幣$97,063），現時香港官網定價$117,900的勞力士迪通拿（Rolex Daytona）為例，足足便宜了約港幣$20,837，絕對是「唔買對唔住自己」。 若果準備去日本旅行的朋友不妨去碰碰運氣！

現時香港官網定價$117,900的Daytona為例，足足便宜了約港幣$20,837。 （Rolex 官網）

Rolex經典保值4大款最新價格一覽

Rolex保值款2023｜OYSTER PERPETUAL DATEJUST 41（編號：126300）

OYSTER PERPETUAL DATEJUST 41以坑紋圖案的經典設計元素，蠔式外圈的三角坑紋能把固定在錶殼上，確保腕錶的防水性能。今年年初價格調整後，當時於香港勞力士官方售價為HK$63,100，現時官網最新售價為HK$81,900，足足上幅了HK$18.800元左右。

Rolex保值款2023｜OYSTER PERPETUAL DATEJUST 41（編號：126300）（Rolex 官網）

Rolex保值款2023｜COSMOGRAPH DAYTONA（編號：116508）

熱愛駕駛與追求速度人士夢寐以求的功能腕錶的Cosmograph Daytona，今年年初香港勞力士官方售價是HK$115,500，當時英美市場同樣上漲1.7%至2.9%左右。現時官網最新售價為HK$117,900，加幅相對克制。

Rolex保值款2023｜COSMOGRAPH DAYTONA（編號：116508）（Rolex 官網）

Rolex保值款2023｜OYSTER PERPETUAL SUBMARINER（編號：124060）

OYSTER PERPETUAL SUBMARINER作為潛水腕錶的典範，跟人氣手錶的黑水鬼升幅較微，年初香港勞力士官方售價是為HK$71,300，直到今天為止發現官網售價跟年初是一樣，未有加價。

Rolex保值款2023｜OYSTER PERPETUAL SUBMARINER（編號：124060）（Rolex 官網）

Rolex保值款2023｜GMT-MASTER II（編號：126711CHNR）

GMT-MASTER II是勞力士最熱賣的錶款之一，這款玫瑰金的腕錶年初香港官方售價為HK$126,100，跟OYSTER PERPETUAL SUBMARINER一樣，直到現時為止未有作出任何價格調整。