7種「有錢人」面相！命中注定發財　能夠一生無憂！附3大改運法

你想當有錢人嗎？俗語有云：「一命二運三風水」，有些人為了追趕金錢而辛苦大半生，亦有些人生來就衣食無憂。不少人都為了過上更好的生活，用盡法寶，不論是花費不貲於風水擺設之上、戴上水晶佩飾，又或者改名轉運。到底財富自由的秘密在哪裏呢，真的富貴天注定嗎？



面相學作為玄學，除了可以通過觀察人的面部特徵來識人，更可以因著面相去得知、探尋命運。普通好的面相而言，偏窄長的五官對例則屬於貴相，偏圓融的五官則屬於富相。若果大家想再了解自己未來的事業、金錢運更多的話，不妨參考近日台灣玄學節目《小宇宙大爆發》中簡少年命理老師與台灣藝人 香蕉作為嘉賓的分享吧！

有錢人面相：1. 臉圓顴骨大 肉感飽滿緊實

富相的話不一定出名，不過他們卻可以偷偷的發財，簡老師笑說年收入超過幾千萬台幣也不是問題！而臉圓顴骨大的話，這種肉感富相是一直在走運，一輩子都是發財運的！

有錢人面相：1. 臉圓顴骨大 肉感飽滿緊實（YouTube@小宇宙大爆發 「鼻子大 40歲會爆富! 揭開有錢人的三種面相 想改運這樣做」）

有錢人面相：2. 鼻頭有厚肉

網絡不時流傳道鼻頭有肉，心地善良，待人和善，還有著不俗的財運。簡老師補充指鼻頭肉很厚實的稱為「懸膽鼻」，而鼻是最典型金錢的象徵，亦是財帛官的位置，通常擁有鼻頭有厚肉的特徵，都會在中年40歲左右發財。

有錢人面相：2. 鼻頭有厚肉（YouTube@小宇宙大爆發 「鼻子大 40歲會爆富! 揭開有錢人的三種面相 想改運這樣做」）

有錢人面相：3. 耳大 長壽又有福氣

怎樣才算是耳朵大呢？簡老師指可以以鼻頭與眉峰作度量，如果耳朵比這兩者都為大或者差不多的話，就屬於耳大的面相了。而這種面相的人，不單會比一般人更為長壽、精力充沛、眼光很好，通常他們相中的事業、興趣具發展潛力，很容易成功，所以耳大的人並不是因為辛勞勞碌而發財，反而是靠自己的眼光、福氣而順利發財。

有錢人面相：3. 耳大 長壽又有福氣（YouTube@小宇宙大爆發 「鼻子大 40歲會爆富! 揭開有錢人的三種面相 想改運這樣做」）

有錢人面相：4. 額高聰明又招財

除了「富相」，簡老師亦提及「貴相」亦能夠賺得盤滿缽滿，不過「貴相」與「富相」不同的是，「貴相」特徵的人需要多花點勞力、靠著自己拼搏而得到金錢。而貴相特徵的高額，則代表頭腦聰敏，容易用點子賺錢，普遍學者、富豪都有這個特徵，若果額又高又圓的話，更是富貴之相，可謂賺錢賺到99歲！

有錢人面相：4. 額高聰明又招財（YouTube@小宇宙大爆發 「鼻子大 40歲會爆富! 揭開有錢人的三種面相 想改運這樣做」）

有錢人面相：5. 臉方寬 顴骨明顯

不少女生都追求臉少窄長，巴掌臉固然美觀秀麗，不過臉方、顴骨明顯的女生卻能夠自帶財富，是做女強人的好材料！這個特徵屬於「貴相」之一，方臉代表做人有魄力、堅持原則，不少古代開國君主都有這個偏向。同時因為自帶氣場的緣故，亦是相當容易上位當管理層、做決策的高層。

有錢人面相：5. 臉方寬 顴骨明顯（YouTube@小宇宙大爆發 「鼻子大 40歲會爆富! 揭開有錢人的三種面相 想改運這樣做」）

有錢人面相：6. 毛髮少 眉清目秀

俗語有云：「十禿九富」，所指的並不是完全的禿頭就能夠致富，而是指頭髮、眉毛、體毛上毛髮稀疏，感覺上較乾淨、眉清目秀般的。擁有這個「貴相」特徵的你們被老師稱作「勞動模範」，除了能夠嚴已律人，願意工作至上、犧牲享樂，亦十分適合投資理財，兩方面配合下就能有效地令收入節節上升。

有錢人面相：6. 毛髮少 眉清目秀（YouTube@小宇宙大爆發 「鼻子大 40歲會爆富! 揭開有錢人的三種面相 想改運這樣做」）

有錢人面相：7. 鼻高聳如山「大貴之相」

鼻作為最典型金錢的象徵，亦是財帛官的位置，除了鼻頭有肉之外，原來鼻高亦能致富！簡老師指眉骨低，貼近山根，鼻高聳如山，有如外國人的感覺的人十分精明，知道每一項部署計劃、執行力強，若果加上鼻孔沒有外露，可謂「大貴之相」，即有權力生財，亦有智慧致富。

有錢人面相：7. 鼻高聳如山「大貴之相」（YouTube@小宇宙大爆發 「鼻子大 40歲會爆富! 揭開有錢人的三種面相 想改運這樣做」）

若果大家欠缺以上的有錢面相特徵，是否代表「人生失敗組」，需要勞碌半生呢？簡老師亦分享了3個改運小貼士，讓大家都可以順利招財！首先大家可以將代表接收家居氣場的陽台收好、變乾淨，大家可以清空雜物，保持乾淨。

家居擺設當中，原來公仔不要放出來！簡老師分享 「一張嘴吃一個錢」，如果公仔擺設眾多的話，可以將他們蓋起來，又或是放進櫃、房間中，要不然則會造成破財之相！另外，大家都要記緊早睡早起，讓腦袋清醒、容易正氣，形成正循環。