德模特兒被讚「美如精靈」 自爆曾被前韓國公司操控　現活出真我

以現今資訊發達的年代，社交媒體上瞬息萬變，不論是素人、模特曝光或是能夠留意他人的程度都比起以往來得更快速。社交媒體平台上，光鮮亮麗的表面，大家都像過上更好的生活，分享著生活點滴，伴隨的卻是在眾人目光下形成的舞台、聚光燈處處。為了得到更多目光、讚好、點擊，你又有否在不知不覺間「營運」了自我形象，不經過修圖、沒有到華麗餐廳、旅遊打卡就不能更新自己的社交媒體？



對於一些女生而言，經營社交媒體上的形象以及自我檢討身材、五官妝容已是日常習慣，但是有否想過如果成功贏取焦點、受眾人追捧、光鮮亮麗的一切，背後需要付出多少辛酸代價？不妨從被網絡大讚「墮入凡間的精靈」到一孩之母的德國女生Rike Chloe的親身分享中，分清網絡與現實的分界，別過於深迷虛構的自我。

一夕之間網絡爆紅 網民力讚：「人間芭比」、「墮入凡間的精靈」

當提起Rike這個名字時，可能大家會不明所以，但當提到「Chuu Chloe」又或者洋娃娃、精靈般的模特兒照時就可以勾起記憶。來自德國的Rike，幾年前曾經一度爆紅網絡，曾是韓國服裝品牌「Chuu」的招牌模特兒之一。

當時的Rike 十分符合早年的審美標準：「白瘦美」，纖瘦的身材，加上西方人五官與柔美清晰妝容，整個感覺空靈又可愛，令網民們為之瘋狂。在韓國、日本、內地等地吸引無數人追捧，力讚她為「人間芭比」、「墮入凡間的精靈」、「真的是人類嗎？」，當時她的社交平台粉絲量近一度接近400多萬人！

眾星拱月假象 拋下光鮮亮麗 揭不公待遇

對不少人來說眾星拱月，受到關注、出名本是美事，不過對於Rike 來說，所有事情只是光鮮亮麗的假象，大家只看到被聚光燈打造的她，光亮背後一切的黑暗令人痛心。在Rike 當紅的時候，她卻選擇突然消失、停止更新，當時有不少粉絲擔心、疑惑她有意外，更揚言要報警尋找她。過了一段時間後，Rike 在2020年年頭時新開了一個YouTube賬號公開一切，揭露過往韓國模特兒公司不公待遇。

一切都是公司包裝，並不是我的真實形象、性格 金愛蘭（김애란）

Rike指自己的韓國名字叫金愛蘭（김애란），20出頭的她為追逐夢想，隻身一人從德國來到韓國。社交媒體、廣告照上的精修照片都不是真正的她，以「Chuu Chloe」出道，一切都是經營手法。她很感恩大家的支持以及喜愛，不過隨著人氣旺盛，她的社交媒體賬號從2019年下半年開始，就一直不是由她本人所使用，除了操控她、一直假扮形象角色外，模特兒公司更曾對她有過不少言語、行為霸凌。

Rike 分享、揭不公待遇（YouTube@RikeFresh）

Rike 分享模特兒公司過往的不公待遇，需要個人支付所有開銷，拍攝後只得微薄報酬。另外，曾經在韓國最冷的天氣下被要求在戶外拍攝12個小時，那怕她告知造型師自己是敏感肌，但因為拍攝需要，造型師仍強行將嬰兒油塗在她的臉上，導致之後臉部過敏；爬山時因為體重管理，所以將原本屬於她的食物拿走、沒有得到她的同意就剪短頭髮、被詆毀杯甚等等。種種不公待遇都令Rike 感覺自己不屬於此地，決意與模特兒公司完約，另覓去向。

人間芭比到一孩之母 展現真正自我

人間芭比到一孩之母 展現真正自我（IG@freedy_fresh）

脫去精修，搶眼感覺的確會減低。精緻不再，是否代表Rike的個性美學、價值亦隨之下架？昔日被讚的「精靈」被強行折去雙翼？其實除去精修下的Rike 一樣吸晴，她的柔美感、灰藍色眼瞳無人可替，對比過往的女性化、韓式笑容，真實的她更有氣質、更自然，褪去誇張的精修，反為展現她俐落的個性美，五官亦相對更加真實貼地。現時的她更以超短髮活出自我，與韓國籍老公結婚生子，一家人過得非常恩愛甜蜜。

不時都有聽聞從事幕前工作的演員、模特相當辛酸的背後故事，過往維密天使（Victoria's Secret）Bridget Malcolm 揭露名模的身材背後需要捱餓、中碼身材模特被嫌胖，因穿不上小號服裝等。

也許有人會認為這些種種屬於工作的一部分，幕前工作屬於門面擔當、所以必需經歷更為刻苦的訓練及要求，但是他們都並非商品，而是活生生、有血有肉的存在。大眾審美眼光及觀念由商家、大眾所形成，每個身形、個性的女生都有獨特美，如果大家追求單一「完美」面向，只會造就更多不公與容貌焦慮。