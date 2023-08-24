儲蓄｜台女0存款到30歲才清醒！列5慳錢大法：慎防掉入優惠券陷阱

對於許多小資族來說，「存錢」是生活中非常重要的目標！



然而，在看到一些促銷檔期、優惠小物時，又會忍不住打開錢包購買。近日一名女網友分享， 她之前花錢如流水，直到30歲，才開始意識到存錢的重要性，因此分享自己正在實踐的省錢行為供大家參考。貼文一出，引來網友熱烈迴響。

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該名網友近日於Dcard以「30歲才清醒 這些錢真的沒必要花」為題發文表示，她是非常愛美的人，每個月一定會花治裝費、保養品，以及美容費，而長期下來導致自己幾乎處在存款為零的狀態。然而在30歲這年，她開始意識到存錢的重要性，決定往「財富獨立」目標邁進，因此上網分享自己正在實踐的省錢妙招。

1. 記帳

原PO表示，記帳真的很重要，可以幫助自己掌握錢花在哪裡。

2. 消費前盤算合理性

在看到喜歡的商品時，必須控制自己的購物慾，原PO表示，在超過五分鐘後，購物慾望也會下降很多。

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3. 看清優惠券的陷阱

原PO分享自己以前非常喜歡搜集優惠券，有種一定要花才是賺到的心情，以此呼籲網友必須看清優惠券背後的陷阱。

4. 戒掉促銷季優惠

原PO以往都是利用促銷季瘋狂購買衣服，促銷的價格也是真的非常吸引人！

5. 只做自己有把握的投資

原PO認為，應該只碰低風險的穩定ETF，而若是高風險的股票一概不碰。

貼文一出，引發討論，網友紛紛回應，「真的…我也是30歲後突然清醒，然後開始記帳、存錢、投資金融商品，想想年輕時在專櫃買化妝品保養品真的噴了好多錢每個月都3千起跳…現在想想那些錢存起來也很可觀」、「我是不美甲，每次看到有美甲的女生就覺得好羨慕好奢侈啊～可是每個月固定要300-500的開銷我真的花不下去」、「朋友約就說一起去爬山」、「培養一個不花錢的超級興趣（我跑了10年圖書館追小說）10年莫名其妙多了好幾桶金⋯⋯⋯」、「每個月先把該存的錢撥出去 股票定期定額在發薪日」、「購物車的東西至少放兩個禮拜以上才決定要不要下單」。

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另外，也有一名33歲網友分享自己的省錢妙招，「1. 不該花的不要花，因為習慣，所以也就省了。2. 伙食費，因為晚餐都在家裡吃的關係所以也省，非必要聚會別去！我早餐幾乎都是饅頭、麵包（不痛苦因為我超喜歡吃，6-10元左右，Starbucks都買一送一才敢喝。3. 我的存款都去買儲蓄保險。4. 之前有20幾萬用不到也拿去定存賺利息。5. 偶爾接業配，也是副業之一。」

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：有些錢沒必要花！她0存款「30歲才清醒」，列5點省錢方法：注意別掉入陷阱】