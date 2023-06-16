斷捨離｜櫃桶有位秒找東西填滿？5招養成日丟1物習慣　減家居雜物

不管怎麼打掃，家裡總是亂糟糟的？其實造成家裡亂糟糟的主因不是不懂收納，而是「家中的雜物太多了」，許多購物都是為了讓生活豐富、讓心情更療癒，但是過多的雜物卻對於生活帶來許多不便。



本篇妞編輯將分享〈一日丟一物的簡單生活提案〉書籍，讓我們一起養成每天丟東西的習慣，找到最舒適的生活環境！

5招養成一日丟一物的習慣，享受雜物減量的過程！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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一日丟一物習慣

1. 抽屜不需要塞滿

打開家裡的收納櫃⋯⋯眼前堆積如山的文具用品，真的每個都會使用到嗎？其實「文具用品」是最容易散亂在家中各個角落，妞妞們可以秉持著「每種工具只放一個」的精神，將其餘沒在使用、多買的列為捨棄物品清單，像是墨水用完的筆、一支以上的剪刀、多年前放到現在的便利貼、已經沒有黏性的膠水等，通通都丟掉！

2. 找不到東西丟時，丟張收據也可以

每次打開錢包的那刻，零錢是不是容易被一堆收據淹沒？那正代表妞妞們的錢包太過凌亂啦，其實整理家中物品之前，可以先從隨身錢包進行「捨物練習」，雖然錢包的空間很小，卻很容易放許多經常忘記的物品，像是「每天都會新增的收據、幾乎沒什麼使用的信用卡、一個月以上沒用到的集點卡」，這些通通都能整理掉，也能漸漸養成「每日一丟」的習慣。

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3. 丟下不適合自己的試用品

每到百貨專櫃買東西，手中總會拿著一包又一包的試用品，不過拿回家後，妞妞們真的會使用嗎？從現在開始，除了將不適合自己的試用品送給朋友或是扔掉之餘，也必須養成不多拿不合自己膚況的試用包，如此一來化妝櫃上不僅整潔乾淨，取物上也更加方便！

4. 玄關是最容易起步的場所

玄關堪稱是居家的「門面擔當」，這裡的物品不會像客廳這麼多，但卻往往成為最容易堆滿冗物的地方，非常建議收納新手們先從小小空間著手練習，無論是玄關的收納櫃、穿鞋椅、端景牆的設計，都必須非常講究，如果不知道如何丟掉玄關物品的妞妞們別擔心，作者在書中建議大家「受損的鞋子、壞掉的傘、沒人在用的塑膠傘」，不要猶豫通通往垃圾桶丟！

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5. 爆滿的衣櫃

妞妞們有過「衣櫃倒塌」的經驗嗎！妞編輯曾經打開衣櫃後，被排山倒海的衣服壓扁在地上（笑），相信每位愛美的女性，家中衣櫃少說會有破百件的衣服，作者建議大家能以「客觀角度」審視衣櫃，除了把一些黃斑污漬的衣服、鬆掉的襪子扔掉，就連多年前打算瘦下來在穿的洋裝⋯⋯也通通放進舊衣回收箱！

衣服是要穿在身上才能滿足慾望的，光買就會開心的話，就代表對這件衣服的喜歡並非出自於時尚，而是出自於「佔有慾」，同樣地如果一直拿來當作珍藏的話，就無法發揮這件衣服的價值特色！雖然「一日丟一物」過後，衣服的數量會減少，但是妞妞們可以對每件衣服的特色更瞭若指掌，反而更能享受不同穿搭風格呢！

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以上分享「5招一日丟一物的習慣」，妞妞們快把這些要點記下來，雖然每天都需要花一些時間，但是清理的過程肯定很開心，如果怕自己半途而廢的話，也可以用手機記錄下「已經丟掉的東西」，當你看見累積下來的成長績效後，就會想持續做下去，讓我們一起享受雜物減量的過程，邁向舒服的簡約生活吧！

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