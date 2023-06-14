超勵志！深圳打工仔不靠父幹賺1000萬做業主　其背後最強資本是？

「深圳動輒上千萬的房子，究竟是誰在買？其中有靠工資就買得起的打工人嗎？」



微博上，有個博主發出了扎心的提問。評論區有人嘲笑他，是不是要把夢境拍成紀錄片？也有人質疑這簡直就是地獄級難度，雖然只需要首付，但是後續的按揭也需要長期穩定的高收入，別説工薪階層了，能做到的老闆都不多。自古評論出人才，一會兒就有粉絲説自己在買深圳買房了。別人紛紛羨慕地問：「你是做什麼工作的？」；「做父母的思想工作。」

果然，現在想在深圳買房，還是得靠「6個錢包」（編按：指男方的父母、祖父母、外祖父母加上女方的父母、祖父母、外祖父母共6個錢包。）。然而，在深圳從事房產諮詢的知名新媒體博主明樓卻告訴我們，他的客户確實有普通工薪階層人士，是依靠自己的工資實現了深圳夢，其中不乏總價上千萬的「豪宅」。「有是有，但真的不多。」

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「什麼人，能靠工資在深圳買房？」

我們常説千萬豪宅，似乎1000萬（人民幣，下同）是房子的分水嶺。幾百萬的被稱為房子，上千萬的被稱為豪宅。但其實據明樓介紹，在深圳的房地產市場，一千萬的房子還算不上豪宅。在深圳，買房是少數人的事情。買總價1000萬房子，更是「少數中的少數」。更何況，靠一個打工人的工資來實現，更是有點「天方夜譚」。在明樓的客户裏，陳程便是這個「極少數」。

2021年底，陳程通過公眾號「深圳樓市」找到明樓，諮詢在深圳買房事宜。作為一名深漂，他深刻地體驗過在一座大城市居無定所的漂泊感，渴望擁有自己的一套房子。於是，在明樓的分析和推薦下，陳程最終在南山區購買了一套總價1100萬的房子，面積約100㎡的三房，學位也算是南山中等偏上。

令人驚訝的是，這房子的首付款近300多萬，都是他十多年來工作攢下來的存款。而且他還是單身，並沒有妻子的幫助，也不靠家人的資金支持。明樓告訴我，別看陳程年紀輕輕，他已經工作十幾年晉升為深圳某「大廠」高管了，在深圳也屬於打工人中的高薪階層，綜合年薪近200萬。

儘管如此，陳程在準備購買這套千萬房子時，依然掙扎過。一方面，這房子比較符合他現在的社會地位和收入級別；但另一方面，光憑他自己一個人償還房貸，千萬房子確實有壓力。可是如果低於這個總價，只能去選擇其他偏遠地區或核心區的「老破小」，不符合他的預期。他還是想一步到位。對比起陳程購買首套房就是千萬起步，準備換房的王歡夫妻，則顯得更加激進。

據明樓介紹，王歡夫妻倆，一個是騰訊的中級管理層人員，一個從事教育行業，兩人剛入行時，剛好出於行業風口，狠狠地經歷了行業紅利期，攢下來了一些錢。五年前，他們便靠着自己的工作存款在寶安購置了一套總價800多萬的三房。如今有了兩個孩子，想要的東西就更多了，想要改善生活，想要好的學位......於是，這個四口之家有了新計劃：在不賣房的基礎上，今年購置一套千萬以上的房子，用以改善居住。

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「 房子帶來快樂，也帶來焦慮 」

因為在深圳做諮詢買房有8年之久，明樓見過各種各樣的購房者。從購置千萬房產的人來看，除了老闆，基本上都是兩類人：一種是互聯網大廠員工，像騰訊、華為這些；另一種就是金融證券行業的從業者。儘管他們的收入已經是打工人中的卧龍鳳雛，但在千萬房貸的面前，説沒有壓力是假的。

陳程雖説為了買房，已準備了十二年的積蓄，但交首付款的那天，他看着存款數字一下子消失，也有着一種空蕩蕩恍如隔世的感覺。數十年的沉澱，引以為傲的存款頃刻之間變成了負數。數字的背後是他數不清熬了多少的夜，爆肝了多少的項目。他畢業後就進入互聯網行業，輪番跳槽互聯網巨頭，一步一步升至現在的高級管理層，箇中艱辛，三言兩語不足表達。

雖説拿命在工作，他的薪酬也呈翻倍式增長，現在年入200萬左右，其中100萬左右是年終績效和股權等收入，每年固定一個時間統一發放。他每個月的固定收入有8萬元左右，房貸月供3.5萬，除去之後還能有結餘。每年的收入減去40萬房貸，他還能攢下一百來萬，以備不時之需。雖説買完房之後，每年攢下來的錢還不少，但和之前無債一身輕比起來，他還是焦慮。買了房之後，房子在帶給他幸福感、歸屬感和踏實感之外，也成為了他最大的生存焦慮壓力來源。

這兩年來，互聯網裁員、年終獎打折的消息不斷地激盪着他的神經。他已經35歲了，正位於一位互聯網程序員的中年門檻。自從買了房子後，他每天精神都很緊張，工作不敢出差錯，生怕被優化、被裁員，還不上千萬元的房貸，讓曾經購房的喜悦成為泡沫。儘管如此，他的壓力相當來説還是較小，畢竟他還單身，沒有養家的重擔。王歡兩夫妻不僅需要養房，還需要養兩個娃，承擔着更大的壓力。他們在掏空家底「全款」買下兩套房後，生活變得很拮据，消費上也不再大手大腳，開始勒緊褲腰帶過日子。

雖然夫妻的年收入加起來也有200萬左右，但近一半也是年終獎之類的總和，實際上每個月到手也是8萬左右。但現在，他們每個月除了需要給銀行還款之外，還需要留出一部分家用、花在孩子身上，還需要攢下來1000萬的本金貸款，手上很難剩下多餘的現金流。目前他們的新房尚未完工，房子的事情一環扣着一環，他們生怕出一點差錯，最關心的就是怎麼保證自己有穩定的收入，工作上絲毫不敢懈怠。他們感覺在為銀行打工，不再自由。

在經濟的影響下，現在的人對房地產市場的預期，確實不像以前那麼高了。明樓從事房產諮詢多年，他對每個客户的需求和具體情況都十分了解。在提供了那麼多量身定製的指導後，他也明顯地感覺到了行業的這種變化。過去，這些大廠和金融白領很願意採取一些激進的手段買房。他們買房並非只是為了居住，更多是為了投資，所以他們會利用自己的職業優勢去獲取更多的資金用於投資房產。現在隨着國家「房住不炒」政策以及深圳本地調控所取得的成果，這兩年來，這些工薪階層的精英們開始淡出市場，變得更加保守了。

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「 看似一個人，實則兩代人的沉澱 」

在明樓看來，打工人靠工資能在深圳買得起千萬的房子，看似是一個人或者是一代人的自力更生，實則是兩代人的沉澱。首先是他們的父輩，一定得是小康家庭以上，無需操心下一代的培育費用。這一批能靠工資買房的購房者，往往有着一份高收入的職業，這也得益於他們的高學歷。他們大多數畢業於國內外知名大學，有着進入高收入行業的「許可證」。

除此之外，個人的發展也離不開時代的運氣。陳程就是一開始便選對了賽道，一畢業就進入了互聯網行業，抓住了互聯網的紅利期，才攢下那麼多的首付款，並且也保證自己現在的收入能夠輕鬆覆蓋房貸。能夠一起買千萬房子的夫妻，也往往是王牌組合。

王歡兩夫妻的職業也處於深圳打工人的食物鏈頂端，一位從事教育行業，工作穩定、工資不低；一位是大廠的中級管理層，各方面收入更高。曾經也有一對金融圈的夫妻諮詢明樓買房事宜。他們兩夫妻購買的也是1000萬的房子，但是他們很年輕，才剛畢業五年。兩人一個在銀行，一個在券商公司，都是大學霸，碩士畢業於國內頂尖的大學，才畢業五年都有了買千萬房子的資本。其次，他們的父輩也有着穩定的收入，不用他們這一代人擔心養老的問題，甚至還會成為他們堅實的後盾。

陳程看似是獨自買房，實際上身後也有父母在支撐，他是獨生子，家庭經濟狀況很好，父母都有退休金，不需要他養老，甚至在他可能還不起房貸的情況下，還能出手幫助。而另一對金融圈的夫妻，因為畢業不久便買房，家中的長輩支持了他們的首付，讓他們月供靠自己。事實上，他們都是獨生子，父母都有大額的存款，以後也將會是他們的存款。王歡兩夫妻的父母同樣是有正式收入的工作者，他們絲毫不需要王歡負責他們養老的問題。有的時候，他們還會支撐王歡孩子的相關支出，給足了孩子買房的底氣。

他們看似是普通打工人，其實都不是一般的人。光是學歷、家境等等情況，都不是一般出身的人能夠逆襲的存在，最重要也最突出的一點是，他們和普通打工人砸鍋賣鐵買房不一樣，他們永遠有後路。雖然都是靠工資在深圳買得起1000萬房子的打工人，但其實放眼深圳，這個級別已經是金字塔頂端級別了。除了他們之外，在明樓長長的客户名單裏，還有很多靠着工資購置了300萬、500萬、800萬房子的人，也在深圳實現了定居夢。畢竟，力所能及的安定，應該是每位深漂不變的追求吧。

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