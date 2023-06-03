旺財風水｜將錢藏在5地方　財富會越積越多　「衣」中也有黃金屋

每個人都希望自己的財富會越來越多，但是荷包卻總是滿不起來，實在是苦惱。



要讓財富漲起來其實不太難，只需要將自己的私房錢放在以下這 5 個地方，這樣就能讓財富慢慢積累起來了！

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1. 神明桌

神明桌常年都會有神明燈點亮，可說是家裏的光源之一，因此將自己的私房錢放進紅包袋，然後將紅包袋放進神明桌的抽屜，這樣就可以吸取福氣，也讓我們的財氣增加。

2. 衣櫥

衣櫥裏總有一件衣服較少穿到，那麼選一件少穿到而且有口袋的衣服或外套，將私房錢連同開運的小物件一起放進口袋裏，這樣就會招來滾滾的財源。

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3. 梳妝檯

梳妝檯和我們的個人財庫息息相關。因此，在梳妝檯鏡片的夾層、後面還有抽屜，這些地方都可以收藏私房錢，不單隻有助於財運，還可以幫助提升貴人與桃花運。

4. 書籍

雖說書與「輸」諧音，賭錢的人都會避免碰書。但其實將私房錢夾在和專業工作領域有關的書本裏，對財運和事業運都有所幫助，如果能夾在有意義的日期頁數裏（如結婚紀念日、生日等等），效果會更加顯著。

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5. 辦公桌抽屜

辦公桌應該經常保持乾淨，而抽屜也不應該空著。為了不讓抽屜留空，你可以每一層都放一些物品。最重要的私房錢則應該放進一個信封袋，選擇一個你很少打開的抽屜來收藏，這樣有助於將財富積累。

趕緊在這些地方放點私房錢吧！相信很快就能把財富積累起來咯！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】

「內容純屬作者個人玄學意見，並非精密科學，所有資料僅供參考。」