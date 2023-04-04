收納｜不換季衣櫃4大重點　只要將衣服這樣整理　忽冷忽熱也不怕

近日天氣又降溫，大家衣服有沒有穿暖呢？已經將衣櫃換季的朋友可就麻煩了，要翻箱倒櫃才能找到那件救命的羽絨外套，這時候網友討論得如火如荼的「不換季衣櫃」優勢就出現了！



主張直接將所有衣服統統掛起來收納，省去一年兩次換季大整理的麻煩，是不是聽起來就很心動呢？

這就帶你看整理的4大要點，輕輕鬆鬆優化你的衣櫃！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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第1要點：你只需要一件厚外套

很多人一到冬天就想買外套，一到夏天就想買小背心。但其實香港的天氣沒有那麼極端，尤其是今年冬天流行的毛毛大衣，一年只有幾天穿得上，但卻超佔衣櫃空間，像這種循環再穿率太低的衣服就應該盡量避免！趁著重新整理衣櫃，把衣服統統下架，好好審視自己的購物習慣，淘汰多數只能因應極端氣候的單品，留下自己最喜歡、風格最百搭的單品即可。

第2要點：把衣服都掛起來

大家都是如何整理換季衣櫃的呢？多數人整理的方式應該就是把冬天的厚衣服下架，用箱子、防塵帶打包起來，然後找一個地方放置，但既然都一樣是要佔一個空間，為什麼還要費時費力特別換一個地方放？不如採取「把衣服都掛起來」的收納方法，將一年四季的衣服都掛起來，不但一目了然還省去疊衣服的麻煩，衣服自然抗皺、換季也不用忙了。更不會遇到突然降溫，卻已經把外套都打包，結果沒衣服穿的困境。

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第3要點：合理分配衣櫃空間

租屋族可能衣櫃空間有限，其實可以入手一兩個帶輪的曬衣架，便宜又輕巧，可以作為衣櫃的擴充把衣服都掛起來。或是現在市面上很多頂天立地架，不一定要買笨重又昂貴的木製衣櫃，如果擔心灰塵問題，可以搭配伸縮竿掛上簾子，既防塵又遮亂！在掛衣服的時候以常用、薄厚去分類，這樣就不用擔心早上手忙腳亂找不到衣服了！

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第4要點：打造衣服暫時存放區

相信每個人家裡都有一張「衣服椅」，下班後疲倦的到家脫下的衣服、早上衝忙出門的時候試的衣服，除了隨手堆在椅子上，還把整理好的衣櫃翻得亂七八糟。所以打造一個衣服的暫時存放區才是確保衣櫃、家裡整齊的關鍵！可以在玄關放置一個衣帽架，不只衣服外套，手袋也可以往上面掛！或是安排一個門後的整排掛鉤，將空間翻倍利用，也很符合現代人的使用習慣。

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