10大沐浴露推介：磨砂潔膚2合1必收！加水稀釋嚴重可致細菌感染？

沐浴露推介｜「知慳識儉」無可否認是一種美德，但有時過於物盡其用，反而會弄巧反拙，甚至會釀成嚴重後果？不少女生為了避免浪費，會將洗頭水、沐浴露在就快用完時加水稀釋，但原來這樣做有機會增加細菌滋生風險，嚴重可致皮膚病？



加水稀釋沐浴露、洗頭水嚴重可致細菌感染？

台灣衛生福利部食品藥物管理署曾經指出過，自行加水稀釋沐浴露、洗頭水等清潔產品原來是不安全的做法。他們指出，市面上所出售的產品有一定的配分及成分，如果自行加水稀釋產品，有機會影響到產品的品質，甚至可能會增加細菌的機會，繼而引致其他皮膚問題！所以食藥署就建議大家在使用沐浴露、洗頭水時應依照需求及使用說明，正確地使用產品。

加水稀釋沐浴露、洗頭水嚴重可致細菌感染？（gettyimages）

10大沐浴露推介：磨砂潔膚2合1必收！

所以，大家使用洗澡時，不要再過度節儉地使用沐浴露，亦要避免加水稀釋，如果用開的沐浴露已用得七七八八，就是時候要購買新的了！《01女生》立即為大家盤點10大好用沐浴露推介！

沐浴露推介1. fresh 西柚果香沐浴啫喱 300mL $240

fresh 的西柚果香沐浴啫喱蘊含柑橘萃取，同時注入了乳木果油及維他命C、E，有助滋潤及喚醒肌膚，西柚果香令人感覺清新！

購買方法：01mall｜Zalora

沐浴露推介｜fresh 西柚果香沐浴啫喱 300mL $240（fresh 官網）

沐浴露推介2. Sabon 玫瑰花茶沐浴油 500mL $290

Sabon獨特配方的沐浴油糅合了4種植物精油，在潔淨肌膚的同時亦能深層滋潤肌膚，令肌膚保持柔軟彈性。產品遇水揉搓後，就會化為輕盈泡沫，配合清新香氣，能為你帶來療癒的體驗。

購買方法：01mall｜Zalora

沐浴露推介｜Sabon 玫瑰花茶沐浴油 500mL $290（Sabon 官網）

沐浴露推介3. CETAPHIL 舒特膚倍加護醫學濕疹配方 潔膚露 295ml HK$278.80

CETAPHIL 舒特膚的倍加護醫學濕疹配方潔膚露，連美國皮膚科醫生都推薦！採用了倍加護醫學濕疹配方，適合乾燥、痕癢、敏感及濕疹傾向肌膚使用，潔膚露不含皂鹼、香料、藥性及類固醇，能溫和潔淨肌膚的同時亦能舒適肌膚乾痕不適及調理濕疹症狀！

購買方法：屈臣氏

沐浴露推介｜CETAPHIL 舒特膚倍加護醫學濕疹配方 潔膚露 295ml HK$278.80（Watsons 官網）

沐浴露推介4. THE ORDINARY 4% 硫酸鹽潔膚洗髮露 240ml $73

THE ORDINARY 的 4% 硫酸鹽潔膚洗髮露，潔膚、洗髮二合一的特性帶來極致的方便度！產品具有溫和的清潔力，能有效去除油脂及污垢，作為洗髮露並不會令頭髮變乾，作為潔膚露亦能令肌膚變得清爽，並能為肌膚保濕。

購買方法：THE ORDINARY｜SEPHORA

沐浴露推介｜THE ORDINARY 4% 硫酸鹽潔膚洗髮露 $73（THE ORDINARY 官網）

沐浴露推介5. DRUNK ELEPHANT Scrubbi Bamboes ™ Body Cleanser 240mL $200

DRUNK ELEPHANT 的 Scrubbi Bamboes ™ Body Cleanser，含有豐富抗氧化劑，有助鎮定和舒緩肌膚，產品亦有滋潤肌膚、提高肌膚屏障、防止水分流升能功效，加上產品天然然清甜的淡淡香草香味，能令沐浴過程有更療癒的體驗！

購買方法：SEPHORA

沐浴露推介｜DRUNK ELEPHANT Scrubbi Bamboes ™ Body Cleanser 240mL $200（SEPHORA 官網）

沐浴露推介6. Jurlique 柑橘清新沐浴露 300mL $240

Jurlique 的柑橘清新沐浴露糅合了檸檬、橘子和紅橘的香氣，清新可人的香味有助喚醒肌膚及身心，有助溫和潔淨肌膚，並不會對肌膚造成繃緊！

購買方法：Zalora

沐浴露推介｜Jurlique 柑橘清新沐浴露 300mL $240（Sasa 官網）

沐浴露推介7. Aveeno 天然活性成分 日常保濕沐浴露 HK$71.02

Aveeno 這款日常保濕沐浴露採用了獨特的配方，結合了燕麥及濃郁潤膚霜，有助鎖住肌膚水分，做到保濕鎖水效果，可以令皮膚變得柔軟、順滑。沐浴露成分天然，不含染料及採用無皂配方，敏感肌也適合使用！

購買方法：iHerb

沐浴露推介｜Aveeno 天然活性成分 日常保濕沐浴露 HK$71.02（iHerb 官網）

沐浴露推介8. FRUDIA 全素植萃精油沐浴露 $135

韓國全素植萃精油沐浴露品牌FRUDIA登陸香港！品牌推出的全素植萃精油沐浴露採用100%天然植物精油調製，有助潔淨及滋潤肌膚，同時亦具有香療效果，從中舒緩壓力。系列中有3種香味可供選擇，分別為橙橘&迷迭香、天竺葵&佛手柑、檀香木&洋甘菊。

沐浴露推介｜FRUDIA 全素植萃精油沐浴露 $135（FRUDIA 提供）

沐浴露推介9. Tatcha 檜木磨砂沐浴露 $345

Tatcha 新推出的檜木磨砂沐浴露，採用了有助紓解壓力、提升心情及調養身心的森林治癒複方精油，以及具有強化肌膚天然屏障、抗氧化保護、保濕功效的Hadasei-3™ 複合物，用後能有效令肌膚變得更柔軟嫩滑。另外沐浴露呈啫喱質感，而且具有去角質功能，可以溫和地為肌膚去除去舊角質。

沐浴露推介｜Tatcha 檜木磨砂沐浴露 $345（Tatcha 提供）

沐浴露推介10. ON: THE BODY 草本木香死海鹽磨砂沐浴露 $69.90

ON: THE BODY的皇牌水療磨砂沐浴露系列具有磨砂、沐浴二合一的功能，產品採用了死海鹽，有助為肌膚溫和地去除老廢角質。系列最近更增添了全新香味「草本木香」，加入了鼠尾草木香，中性不嗆鼻，具有療癒情緒的功效！