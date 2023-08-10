避孕藥不只分事前事後？服用前4大重點要注意　這些人不能服用！

有些人積極求子，也有人不想要懷孕生子，希望透過服用口服避孕藥達到避孕的效果。



但很多人不知道口服避孕藥有不同種類，不只分事前避孕藥、事後避孕藥，就連事前避孕藥都有好幾代。

口服避孕藥的種類及服用前4大注意事項！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

對此，林又旻醫生在食藥好文網發文表示，提到避孕藥，就要先了解女性的月經週期與如何受孕，月經與懷孕，跟女性體內的荷爾蒙息息相關！

四種重要女性荷爾蒙

對於女性而言，體內有四種跟生殖相關的賀爾蒙，分別為以下幾種：

1. 濾泡刺激素（Follicle-stimulating hormone，簡稱FSH）：濾泡刺激素是由腦垂體分泌，主要的功能是促使卵巢內的濾泡成熟。

2. 黃體成長激素（Luteinizing hormone，簡稱LH）：黃體成長激素是由腦垂體分泌，主要是促使濾泡排卵，並且促使濾泡轉變成黃體，所以通常在排卵前，黃體成長激素分泌量會最多。

3. 黃體激素（Progesterone）：黃體激素是由女性卵巢中排出卵子的濾泡形成的黃體所分泌，主要的功能是促使子宮增厚，以利胚胎著床。

4. 雌激素（Estradiol）：雌激素主要由卵巢所分泌，在女性的發育與月經週期扮演很重要的角色，當體內雌激素濃度增加時，就會抑制下視丘與腦垂體中性荷爾蒙的分泌。

同場加映：避孕藥Q&A｜事前、事後丸誰有效？許藍方：食錯或搞出人命兼傷（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

林又旻醫生說到，在人體中，下視丘是荷爾蒙的指揮中樞，它會分泌性腺激素釋放素（舊稱為促性腺激素釋放激素Gonadotropin-Releasing Hormone，簡稱為GnRH），促使腦垂體分泌濾泡刺激素(FSH)與黃體成長激素(LH)，分別促使卵巢內的濾泡成形與黃體成形，如果體內雌激素或黃體激素濃度過高，就會抑制下視丘與腦垂體中性荷爾蒙的分泌，避免體內雌激素與黃體激素過多。

月經的週期也可以分為以下幾期：

月經期：又稱為生理期，歷時約3～5天，月經來潮的第一天就是月經週期的第一天。一般來說，有月經代表女性未受孕，這時候原本為了胎兒著床而增厚的子宮內膜就會脫落，原本充血的部分（經血）也會排出體外，稱為月經期。

濾泡期：卵巢內會存放許多濾泡，每一個濾泡內都會有一顆卵母細胞，月經週期開始時，濾泡刺激素（FSH）會促使濾泡中的卵母細胞開始成長，大概到第10～14天的時候，卵子就會逐漸成熟，準備排卵。

排卵期：雌激素的濃度通常會在排卵前達到顛峰；同時，女性體內的黃體成長激素（LH）也會逐漸升高，通常會在排卵時達到最高點。排卵後的24小時內如果沒有受精，卵子便會逐步退化，最後跟著經血排出體外。

黃體期：排卵之後，濾泡會形成黃體，並分泌黃體激素，持續刺激子宮內膜增厚，形成有利於胚胎著床的環境；如果卵子有受精，並且順利在子宮內著床時，就會分泌人絨毛膜促性腺激素（hCG），刺激母體持續分泌黃體激素，維持子宮內膜的穩定。如果卵子沒有受精，體內的黃體激素、雌激素就會快速下降，導致子宮內膜脫落，進入月經期。

同場加映：月經經痛多缺鈣和鎂？營養師分享生理期專屬食譜 養成不經痛體（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

認識口服避孕藥

口服避孕藥可以分為事前避孕藥與事後避孕藥。

1. 事前避孕藥

事前避孕藥的原理是透過服用低濃度的雌激素與黃體激素，增加體內雌激素濃度，抑制腦垂體分泌濾泡刺激素（FSH）與黃體成長激素（LH），使卵巢不會進行月經週期，也不會排卵，以達到避孕的效果。事前避孕藥必須每天固定時間服用，才能有避孕的效果。如果不小心忘記，必須在12小時內補服上一顆的藥量，若超過一天，則須連同當天的份量共服兩顆。

事前避孕藥因為成分不同，可以分為四代，第一代、第二代的藥物常會導致噁心、嘔吐、體重增加等副作用，第三代與第四代的避孕藥則減少了這方面的副作用。

2. 事後避孕藥

事後避孕藥的避孕機轉主要是抑制或延遲卵巢排卵，或是使子宮頸黏液增稠，降低精卵結合的機率；此外，事後避孕藥還會影響子宮內膜，改變子宮內受精卵著床的環境，使受精卵無法在體內順利著床，進而達到避孕的效果。

根據成分的不同，事後避孕藥可以分為兩代。第一代事後避孕藥為高劑量黃體激素Levonorgestrel，應於性行為後12小時內服用，才能有最好的避孕效果，服用的時間最遲不能超過性行為後72小時，越早服用避孕成功率越高。

第二代事後避孕藥Ulipristal acetate是一種口服合成的選擇性黃體激素受體調節劑，可以延遲排卵長達5天，預防精子與卵子的結合以達到避孕的效果。事後避孕藥，在性行為時缺乏防護措施或避孕失效（如保險套破裂等），情非得已時才會使用，且僅對當次性行為有保護作用，不建議民眾採用事後避孕藥作為經常性的避孕手段。同時要提醒的是：同一經期內重複服用事後避孕藥，可能會造成身體負擔，且可能嚴重擾亂月經週期，因此不建議同一經期內重複使用事後避孕藥。

同場加映：陰道炎｜私處傳3種異味是患病徵兆！小便疼痛、外陰痕癢速看婦科（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

使用口服避孕藥時應注意事項

建議有避孕需求應先諮詢相關醫生。若有下列情況，應主動告知醫生：

1. 曾患肝臟腫瘤、有肝功能疾病或肝功能指數仍未回復正常者。

2. 患有乳癌、卵巢癌、陰道不正常出血者。

3. 有靜脈血栓病史、肺栓塞、中風、心肌梗塞病史者。

4. 懷孕中及哺餵母乳中也不可使用避孕藥。

如同其他藥物，口服避孕藥也可能會引起非預期的副作用，服藥期間如果身體不適或察覺異樣的變化時，仍需請專業婦產科醫生重新檢查及評估，才能達到安全又有效的服藥目的。

延伸閱讀：

蔡徐坤又被爆料！「火車便當」極樂私密照流出 本人火速回應：不是我

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】