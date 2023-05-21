月經經痛多缺鈣和鎂？營養師分享生理期專屬食譜　養成不經痛體質

說起每個女生最辛苦的地方，絕對不能不提每個月都要經歷的經痛，雖然每個人的痛感不同，但那不舒服的感覺相信只要是女生都能明白，而且還要跟這月經相處大半輩子，當然要找到緩解不舒服的方式！



李婉萍營養師就在自己的部落格分享，要如何有效緩解經痛，甚至養成「不經痛體質」！

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熱敷、喝熱朱古力有效嗎？

從小到大，如果經痛嚴重的時候，想必很多人都會透過熱敷或者喝熱飲來緩解，熱敷的確可以讓肌肉放鬆，舒緩疼痛，所以在經期時也可以曬曬太陽，讓身體補充微量元素，達到緩減疼痛的效果。至於也有人會在經期時吃朱古力、喝熱朱古力，覺得也可以讓經痛感覺舒服一點，而這點的確是有根據的哦！朱古力之所以能緩解一定的經痛，是因為它含有豐富的鎂元素。而鎂元素，不僅能夠使子宮平滑肌放鬆，還能對於痛覺有抑制，降低人體對痛感的敏感度，進而產生止痛的作用。李婉萍營養師補充，在過去的研究中表明，經痛的女性大部分體內鎂的濃度是較低的，而朱古力的鎂含量非常高。所以有些女性食用了可可含量較高的朱古力，經痛能得到緩減。不過無論是熱敷或者喝熱朱古力，其實都只是治標不治本。

預防與改善經痛的重點在於補充鈣、鎂

李婉萍營養師提醒，要預防與改善經痛，不僅要補鈣還要補鎂，才能讓兩個營養素相輔相成，建議鈣跟鎂的攝取比例為2：1，才是最適合人體血液的比例。含鈣豐富的食物有芥蘭、紅莧菜、牛奶、酸奶、豆腐、芝麻等，含鎂豐富的食物除了朱古力，還有南瓜子、杏仁、腰果、花生、菠菜、椰菜花、香蕉、全穀類：糙米、燕麥，這些食物對人體負擔也少，很適合女性來作為補充營養的來源。

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養成不經痛體質的食譜

李婉萍營養師還推薦可以改善經痛，甚至養成不經痛體質的食譜！包括可以吃芝麻包+豆漿或喝芝麻牛奶，點心可以吃70%以上的堅果朱古力或亞麻籽乳酪，以及喝菠菜豆腐湯，這些食物含鈣、鎂的比例基本保持在2：1，可以剛好補足身體所缺乏的鈣與鎂，相信長期下來能有效緩解經痛哦～

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