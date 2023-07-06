文詠珊《消失的她》破25億票房！洗走𡃁模形象　拒做闊太生活貼地

文詠珊（Janice Man）主演電影《消失的她》上映僅13天，票房就已破25億，討論度相當高，而且更於TVB熱播中的劇集新版《天龍八部》中，飾演「王語嫣」一角，可說是頻頻出現在大眾面前。以作品向大眾印證即使結婚後，還是會努力於熱愛的工作發展，演技也漸受認同，向實力派演員方向靠近。



文詠珊（Janice Man）憑電影《消失的她》晉升成「億萬票房女星」（《消失的她》微博圖片）

文詠珊憑電影《消失的她》晉升成「億萬票房女星」

現年34歲文詠珊（Janice Man）近年將事業重心放在中國，接拍了不少電影和電視劇，近日她主演的電影《消失的她》上映僅13天，票房已破25億，晉升成「億萬票房女星」。不僅如此，現於TVB熱播中的外購劇集新版《天龍八部》中，文詠珊飾演神仙姐姐「王語嫣」一角，被讚是「最美王語嫣」，也有人稱她外貌「太現代」，沒有展現出角色清麗脫俗的仙氣，雖是好壞參半，但對她的演技也是趨向認同。

文詠珊超美素顏近照曝光

模特兒出道的文詠珊（Janice Man），在螢幕前總是保持完美妝容和得體打扮，但近日一組以素顏現身機場的照片，讓不少人驚艷。雖然全程都戴著口罩，但看到沒有畫眉的她，依舊氣色不錯，雙眼有神，長髮飄逸又濃密，網民大讚她超美，猶如20多歲少女。

文詠珊（Janice Man）年僅14歲時以平面模特兒入行（IG@janice_man）

文詠珊公屋出身 模特兒入行

文詠珊（Janice Man）小時候曾居住過公屋，為幫補家裡，於2002年年僅14歲時以平面模特兒入行，與同期的楊穎（Angelababy）被稱為「𡃁模始祖」，而且當時二人發展不俗，經常一起拍攝和出席活動，更曾經一起成立品牌「CHOICE」，可惜後來無疾而終。而文詠珊以模特兒入行幾年，就獲得參與電影拍攝機會，包括：《十分愛》、《愛‧鬥大》、《內衣少女》、《愛情故事》、《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅van》等紅極一時的港產電影，而她藉這些機會開始轉型做演員。

文詠珊（Janice Man）成功轉型實力派演員，演技獲大眾認可（IG@janice_man）

文詠珊成功轉型實力派演員 演技獲大眾認可

文詠珊（Janice Man）其後簽約太陽娛樂文化，向實力派演員方向發展，頻頻接拍電影及電視劇。文詠珊憑《赤道》和《寒戰II》兩度入圍香港電影金像獎最佳女配角，在電視劇方面則以《蜀山戰紀之劍俠傳奇》及《只為遇見你》，成功打開中國市場，讓大眾認識到她。而電影《消失的她》令她成為「億萬票房女星」，可說是成功轉型做實力派演員，演技獲大眾認可，難怪不少網民笑言，雖然文詠珊成名速度不及楊穎（Angelababy），但現在相比之下亦不遑多讓。

文詠珊（Janice Man）嫁入豪門，生活仍貼地（IG@janice_man）

文詠珊嫁入豪門 生活仍貼地

演藝事業發展成功的文詠珊（Janice Man），婚姻也是相當幸福，在2014年與出身背景優渥的吳啓楠(Carl)相戀，2018年決定結婚，二人由戀愛到現在婚後生活一直保持低調。文詠珊婚後仍專注事業發展，丈夫亦是相當支持，而她即使在嫁入豪門後，生活依然相當貼地，曾被網民發現她搭地鐵前往機場，更會友善與粉絲聊天。

此外，她曾在婦女節時於抖音分享豪門少奶奶的生活，表示現在仍是自己做家務、自己帳單自己付，一直保持運動和打理皮膚，為的是成為獨立又最好的自己。

文詠珊（Janice Man）現在不論是事業還是愛情，都是雙豐收，但仍不斷增值自己，展出只要努力，總有一天能看到回報。