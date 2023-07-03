萬綺雯開民宿分店轉型從商！5大凍齡保養法則　逆齡靚樣30年不變

萬綺雯凍齡保養法｜現年52歲的萬綺雯，憑著亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》中「馬小玲」一角而廣為人知，入行30年來美貌依然，向來都獲讚「凍齡女神」！萬綺雯近年轉移到內地發展，最近為自己民宿生意分店親身上陣拍照宣傳，相中大曬42吋長腿，氣質飄飄，不愧為凍齡美魔女！



萬綺雯近年轉移到內地發展，最近為自己民宿生意分店親身上陣拍照宣傳，相中大曬42吋長腿，氣質飄飄。（陳十三--萬綺雯＠weibo）

現年52歲的萬綺雯於1989年參選亞洲小姐勇奪亞軍而入行，憑著甜美的外表、高挑的身材初入行已被重用，後來於1998年憑著亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》中飾演「馬小玲」一角而爆紅，即使到了20年後的今日由萬綺雯飾演的「馬小玲」依然令人刻骨銘心，成為了港人心目中的經典角色。

萬綺雯於1998年憑著亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》中飾演「馬小玲」一角而爆紅。（《我和殭屍有個約會》劇照）

2012年，萬綺雯轉投無綫電視，《老表, 你好嘢！》、《八卦神探》等都是她的代表作，到2020年約滿離巢，其後移居內地，亦把事業重心轉移到內地。她在內地成立了「萬綺雯工作室」，拍攝了微綜藝《綺遇記》，而在拍攝微綜藝期間，走訪了不少民宿。

在2021年，萬綺雯跟朋友合股做民宿生意，2年後再開分店，萬綺雯最近更親身上陣為民宿拍照宣傳，相中凍齡美貌與一雙修長美腿頓時成為了焦點，網民大讚她美貌30年不變，完全看不出她已經52歲，依然氣質滿滿。

萬綺雯最近更親身上陣為民宿拍照宣傳，相中凍齡美貌與一雙修長美腿頓時成為了焦點，網民大讚她美貌30年不變，完全看不出她已經52歲。（陳十三--萬綺雯＠weibo）

萬綺雯凍齡保養5大法則

很多人都對她的凍齡保養法很好奇，《01女生》今次就為大家整合萬綺雯的5大身材、美貌保養大法。

萬綺雯凍齡保養5大法則（陳十三--萬綺雯＠weibo）

萬綺雯凍齡保養法1：平日少穿高跟鞋

萬綺雯的一雙42吋長腿絕對是女神的招牌，要保養修長美腿，萬綺雯就曾分享指自己會減少穿高跟鞋。長期穿上高跟鞋，站著時重心會向前傾，這樣會破壞身體平衡，令小腿肌肉變僵硬，繼而變得越來越粗壯，正因為這樣，如果並非工作所需，萬綺雯平日都會減少穿高跟鞋。

萬綺雯凍齡保養法1：平日少穿高跟鞋（joeymengxd＠IG）

萬綺雯凍齡保養法2：茹素

飲食影響膚質，平日吃得清淡，膚質也自自然然變更好。萬綺雯多年來養成了茹素習慣，而在食素之後，肌膚明顯地少了暗粒，其他皮膚問題也得以改善，而且身體也健康了很多。

萬綺雯凍齡保養法2：茹素（joeymengxd＠IG）

萬綺雯凍齡保養法3：平日多以淡妝或素顏示人

不少女生都習慣了每天化妝，但厚重的妝容會令肌膚沒辦法透氣，會令肌膚變差，所以萬綺雯在工作以外的時間，都會以淡妝惑或素顏示人，給皮膚足夠的休息。

萬綺雯凍齡保養法3：平日多以淡妝或素顏示人（joeymengxd＠IG）

萬綺雯凍齡保養法4：適量運動

除了日常飲食及肌膚保養，適量運動對凍齡的美貌及身形保養都是相當重要，萬綺雯在港居住時，不時與老公陳十三帶同愛犬一起去行山，吸收新鮮空氣之餘，也能鍛練出好身材。

萬綺雯凍齡保養法4：適量運動（joeymengxd＠IG）

萬綺雯凍齡保養法5：保持心境開朗

萬綺雯自入行以來，一直都以正面開朗的形象示人，私下的她也同樣保持開心狀態，心境開朗令整個人看起來也更美、更年輕。