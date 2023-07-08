下午茶High Tea｜13大打卡下午茶推介！精緻美點配靚景＋美妝贈品

下午茶High Tea推介｜辛勞工作一整周，周末假日當然要約朋友來個小約會，下午茶High Tea一下，可以品嚐美食之餘，也可以聊聊近況、打下卡。《01女生》為大家整合13大高質打卡下午茶推介，部分更聯乘了美妝、時尚品牌，可享豐富禮遇！今個周末一於約同閨密好友歎下午茶、High Tea一下吧！



下午茶High Tea推介1：香港瑞吉酒店 The Drawing Room 精緻夏日下午茶

預訂方法：Klook

位於灣仔的香港瑞吉酒店 The Drawing Room 的下午茶向來出名高質，絕對是必試之選！全新推出的「精緻夏日下午茶」，選用了最優質的本地食材，打造出一系列精緻美點。

下午茶High Tea｜香港瑞吉酒店 The Drawing Room 精緻夏日下午茶（stregishk＠IG）

香港瑞吉酒店 The Drawing Room



地址：灣仔港灣徑1號香港瑞吉酒店2樓

供應時間：下午2時30分至下午5時30分

價格：每位港幣$478



下午茶High Tea推介2：香港文華東方酒店 x Saicho 三層夏日果香氣泡下午茶

香港文華東方酒店最近與氣泡茶品牌 Saicho 聯乘推出「三層夏日果香氣泡下午茶」，賓客可另加$118，即可品嚐到 Saicho 的三款氣泡茶，包括煙燻焙茶氣泡茶、特級大吉嶺氣泡茶及特級大吉嶺氣泡茶，用作配搭文華東方酒店的經典下午茶，或者會帶給你意想不到的驚喜。

下午茶High Tea｜香港文華東方酒店 三層夏日果香氣泡下午茶（香港文華東方酒店 提供）

香港文華東方酒店



地址：香港中環干諾道中5號

價格：每位港幣$428；2位港幣$828



下午茶High Tea推介3：The Ritz-Carlton 香港麗思卡爾頓酒店 Café 103 下午茶

位於The Ritz-Carlton 香港麗思卡爾頓酒店103樓的 Café 103，餐廳設落地玻璃窗可俯瞰香港景色，不少女生也因為這賣點慕名而來，一邊欣賞美景、一邊品嚐美酒餚，絕對是人生一大享受。

下午茶High Tea｜The Ritz-Carlton 香港麗思卡爾頓酒店 Café 103 下午茶（The Ritz-Carlton 官網）

The Ritz-Carlton 香港麗思卡爾頓酒店 Café 103

地址：柯士甸道西1號環球貿易廣場(ICC)香港麗思卡爾頓酒店103樓

供應日期：即日起至7月31日

供應時間：下午3時15分至下午5時15分

價格：港幣$788*兩位用起



下午茶High Tea推介4：香港維港凱悅尚萃酒店 夏日下午茶套餐

預訂方法：kkday

炎炎夏日，除了想與閨密好友歎下午茶打卡之外，也少不免到泳池暢泳消消暑！香港維港凱悅尚萃酒店全新推出的夏日下午茶套餐，賓客除了可以一邊品嚐一系列精緻美食，一邊欣賞維港美景外，還可免費獲得酒店頂層泳池通行證，可享用3小時泳池使用權，讓妳與閨密度過一個真真正正的盛夏假期。

下午茶High Tea｜香港維港凱悅尚萃酒店 夏日下午茶套餐（香港維港凱悅尚萃酒店 提供）

（香港維港凱悅尚萃酒店 提供）

香港維港凱悅尚萃酒店 The Farmhouse 咖啡廳

地址：香港北角北角邨里一號香港維港凱悅尚萃酒店 西座2樓

供應日期：即日起至8月31日

價格：港幣$688*兩位用



下午茶High Tea推介5：馬哥孛羅香港酒店 CUCINA x KATE SPADE 「甜心•蜜語」下午茶

馬哥孛羅香港酒店的CUCINA意大利餐廳，最近與 kate spade NEW YORK 攜手推出「甜心•蜜語」下午茶，以Chérie的主題色調及品牌標記為概念，呈獻出一系列精巧美點，食客享用完下午茶後，更可獲贈4.5毫升kate spade Chérie迷你香水一瓶及、kate spade精品店現金劵乙張及精美化妝包換領券乙張。

下午茶High Tea｜馬哥孛羅香港酒店 CUCINA x KATE SPADE 「甜心•蜜語」下午茶（KATE SPADE 提供）

馬哥孛羅香港酒店 CUCINA



地址：尖沙咀廣東道3號海港城馬哥孛羅香港酒店6樓

供應日期：即日起至2023年8月31日

供應時間：星期一至五 下午3時至5時 / 星期六、日及公眾假期 下午3時30分至5時30分

價格：兩位港幣$568



下午茶High Tea推介6：香港嘉里酒店 x GLYCEL「凝時光采」下午茶

預訂方法：kkday

香港嘉里酒店與美容品牌GLYCEL合作推出了全新的「凝時光采」下午茶，酒店以 GLYCEL 標誌性的紅白配色作為創作雷感，打造出一系列精緻甜點，其中包括紅桑子泡芙、紅加侖子香草蛋糕等等。鹹點方面就有能助滋潤養顏的燕窩撻、充滿奢華感的和牛三文治等等，紅白色調的下午茶更加適合打卡。凡享用2位用下午茶套餐，每位客人更可獲贈一份價值逾2千元的GLYCEL美容禮品及禮遇。

下午茶High Tea｜香港嘉里酒店 x GLYCEL「凝時光采」下午茶（香港嘉里酒店 提供）

（香港嘉里酒店 提供）

香港嘉里酒店



地址：香港九龍紅磡灣紅鸞道38號香港嘉里酒店1樓大堂茶座

供應日期：即日起至2023年7月31日

供應時間：星期一至五：下午2時半至5時半 | 星期六、日及公眾假期：下午1時半至4時；下午4時15分至6時

價格：星期一至五︰港幣$638／2位用 | 星期六、日及公眾假期︰港幣$668／2位用



下午茶High Tea推介7：港島香格里拉酒店 「香格里拉夢幻號」下午茶

預訂方法：kkday

港島香格里拉酒店最近以「香格里拉夢幻號」為主題，希望帶給賓客一場猶如置身於夢幻列車中的沉浸式餐饗美食體驗。「香格里拉夢幻號」下午茶也配合主題地，採用了典雅的綠色作為主色調，在下午茶層架上也不乏夢幻元素，為食客帶來一系列夢幻精緻的茶點，精選美點包括有櫻花蝴蝶梳乎厘蛋糕、鵝肝慕絲泡芙等。

下午茶High Tea｜港島香格里拉酒店 「香格里拉夢幻號」下午茶（港島香格里拉酒店 提供）

港島香格里拉酒店大堂酒廊



地址：金鐘金鐘道88號太古廣場港島香格里拉6樓

供應時間：星期一至五 下午3時至5時

星期六、日及公眾假期－首輪用餐：下午2時15分至4時；次輪用餐:下午4時15分至5時45分

價格：每份 港幣$938*



下午茶High Tea推介8：香港瑰麗酒店 THE BUTTERFLY ROOM 瑰麗下午茶

香港瑰麗酒店 THE BUTTERFLY ROOM 最近為深受眾多女生喜愛的「瑰麗下午茶」注入了一點新意，全新設計的餐單以新鮮時令食材入饌，精選美點包括有芒果青檸泡芙、士多啤梨丹麥酥、玫瑰士多啤梨蛋糕、綴以精緻手工蝴蝶裝飾的特濃朱古力撻等，下午茶套餐更配搭了獨家的Mariage Frères香茗，讓賓客與摯愛度過一日悠閒又難忘的假日。

下午茶High Tea｜香港瑰麗酒店 THE BUTTERFLY ROOM 瑰麗下午茶（香港瑰麗酒店 提供）

香港瑰麗酒店 THE BUTTERFLY ROOM



地址：香港尖沙咀梳士巴利道 18 號香港瑰麗酒店二樓

供應時間：中午12時至下午5時30分

價格：每位港幣$548



下午茶High Tea推介9：香港半島酒店 夏日主題下午茶

香港半島酒店的經典下午茶可說是香港的標誌之一，是不少香港女生茶聚必到之選，大堂茶座保留經典傳統，每天都會安排現場弦樂演奏，讓賓客們一邊品嚐美食，一邊享受音樂，享受愜意悠閒的下午。

下午茶High Tea｜香港半島酒店 夏日主題下午茶（peninsulahongkong＠IG）

香港半島酒店 大堂茶座



地址：尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店大堂

供應時間：中午12時至下午5時30分

價格：每位港幣$508；兩位港幣$898



下午茶High Tea推介10：香港麗晶酒店 夏日下午茶套餐

香港麗晶酒店最近推出全新夏日下午茶，全新設計的餐單，增添了薑汁撞奶和清新的醃漬生魚片2款開胃美點，另外亦有提供自家製檸檬雪葩，清新開胃，今個夏日一定要去試試！除此之外，香港麗晶酒店的大堂酒廊大堂酒廊坐擁維港美景，尤其適合閨密們打卡拍照。

下午茶High Tea｜香港麗晶酒店 夏日下午茶套餐（香港麗晶酒店 提供）

香港麗晶酒店 大堂酒廊



地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港麗晶酒店大堂

供應時間：下午12時至下午6時（每個時段入座3小時）

價格：兩人套餐 - 港幣$888起



下午茶High Tea推介11：Eleanor X Madame Fù 緻藝花漾美肌下午茶

預訂方法：kkday

日本尊貴彩妝品牌 Eleanor 最近與位於中環大館的 Madame Fù 聯乘推出「緻藝花漾美肌下午茶」，以花卉入饌，帶來多款色采繽紛的精緻美點，而餐廳內的鳥籠擺設及庭園裝飾也絕對是必影的打卡位！

下午茶High Tea｜Eleanor X Madame Fù 緻藝花漾美肌下午茶（Eleanor 提供）

（Eleanor 提供）

Madame Fù



地址：Madame Fù中環荷李活道 10號 大館營房大樓3樓

供應日期：即日起至7月31日

供應時間：下午2時30分至5時30分（最後招待：下午4時30分）



下午茶High Tea推介12：J's Bar Bistro x Botanic Pretti5 Botanic Pink Garden下午茶

預訂方法：kkday

香港帝苑酒店的J's Bar Bistro 最近聯成美妝品牌 Botanic Pretti5 推出了特色 Botanic Pink Garden下午茶。下午茶以粉紅色為主色調，一系列粉嫩色彩的美點令人一見傾心，而享用完下午茶後，更可獲贈Botanic Pretti5 Botanic Pink Garden 精美禮品一套。

下午茶High Tea｜J's Bar Bistro x Botanic Pretti5 Botanic Pink Garden下午茶（pretti5_hk＠IG）

帝苑酒店 J's Bar Bistro



地址：尖沙咀麽地道69號帝苑酒店2樓

供應日期：即日起至7月31日

供應時間：下午3時至5時30分

價格：港幣$628



下午茶High Tea推介13：ALIBI聯乘「川」水療中心及TEA CHÂTEAU 官茶坊 「川」遇曼妙茶香下午茶

預訂方法：kkday

香港康得思酒店歐陸餐廳 Alibi 與 Wine Dine Be Social與「川」水療中心及Tea Château官茶坊聯乘推出「川」遇曼妙茶香下午茶。下午茶將「川」水療的五行概念（土、火、木、金、水）融合到餐點之中，為食客帶來一系列精緻滋味的鹹甜美點，並搭配中式養生茶。每位客人更可獲得豐富禮遇，包括香港康得思酒店「川」水療中心港幣300元療程禮券、Tea Château精選茶囊三粒裝一盒(需憑券到門市換領)、港幣50元茶囊折扣券、港幣500元沖泡茶機折扣券。

下午茶High Tea｜ALIBI聯乘「川」水療中心及TEA CHÂTEAU 官茶坊 「川」遇曼妙茶香下午茶（香港康得思酒店 官網）

香港康得思酒店 ALIBI



地址：旺角上海街555號香港康得思酒店5樓

供應日期：即日起至8月31日

供應時間：下午3時至5時30分

價格：港幣$398/兩位（每日限量供應15套）

