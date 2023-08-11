音樂節2023｜8大必去香港音樂節！本地人氣歌手表演＋啤酒任飲

音樂節2023｜S2O Hong Kong亞洲潑水音樂節於上個周末已圓滿結束，一邊享受音樂，一邊品嚐美酒，跟閨密們盡情狂歡，簡直是不錯的周末活動。如果大家錯過了S2O 亞洲潑水音樂節也不用傷心，2023下半年的音樂節陸續有來，《01女生》立即為大家整合2023下半年8大音樂節資訊，有興趣的你們千萬不要錯過，約同閨密好友過一個盡興難忘的假日！



音樂節2023｜Mira Place Gimme LiVe 音樂節 2023

門票購買詳情：klook

位於尖沙咀的 Mira Place 美麗華廣場自2013年起，每年都會舉辦年度音樂節「 Gimme LiVe 2023」，今年就以「So LiVe So Good」為主題，由8月5日起一連4個星期六，邀請到多位人氣歌手，包括炎明熹、JW 王灝兒、力臻等進行現場表演。在聽音樂表演的同時，大家也可以品嚐 3 大本地精釀手工啤、氣泡蜂蜜酒及雞尾酒，一邊暢飲一邊沉醉在音樂旋律之中。

音樂節2023｜Mira Place Gimme LiVe 音樂節 2023（Mira Place 提供）

音樂節2023｜一邊暢飲一邊沉醉在音樂旋律之中。（Mira Place 提供）

換領門票方法非常簡單，只要成為 Mira Place 會員，再憑積分或於場內即日消費滿 HK$1,000，即可免費換領「Gimme LiVe 門票套裝」，套裝包括：音樂會表演門票兩張及 Gimme LiVe 限量紀念杯兩隻，入場後更可憑杯無限任飲 3 大本地精釀啤酒。

音樂節2023｜Gimme LiVe 門票套裝（Mira Place 提供）

音樂節2023｜ 3 大本地精釀手工啤、氣泡蜂蜜酒及雞尾酒（Mira Place 提供）

Mira Place Gimme LiVe 音樂節 2023



活動日期及時間：

Main Show – 2023 年 8 月 5、12、19、26 日 下午 4 時至 6 時

Busking Nights – 2023 年 8 月 11、18、25 日 下午 5 時至 8 時

活動地點： Mira Place 中庭



音樂節2023｜HO!Summer Music Festival 2023

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位於西灣河的協青社蒲吧將於8月18-19日，舉辦一連兩日「HO!Summer Music Festival」，邀請了多個本地樂隊及Rappers帶來精彩音樂表現，其中包括JB、KOLOR、FOTAN LAIKI 火炭麗琪等，屆時場內亦設有售賣攤位及小食。

音樂節2023｜HO!Summer Music Festival 2023（klook 官網）

活動日期：2023年8月18-19日

活動時間：19:00-22:00

地點：香港西灣河聖十字徑2號協青社蒲吧1樓運動場

門票價格：HK$976/2日；HK$488/單日；HK$688/單日+限量版紀念TEE一件（數量有限）



音樂節2023｜Hypersonic Fest 2023 Voice Our Soul

基督教獨立音樂平台 Hypersonic Lab 將於9月10日在九龍灣展貿中心舉辦 Hypersonic Fest，音樂節邀請了多隊著名樂隊，包括The Hertz、原始和聲 Raw Harmony、Lokaguitar、AFG 阿倫 (ft. Samson 靖杰)等作為演出單位。

音樂節2023｜Hypersonic Fest 2023 Voice Our Soul（hypersoniclab＠IG）

音樂節2023｜音樂節邀請了多隊著名樂隊，包括The Hertz、原始和聲 Raw Harmony、Lokaguitar、AFG 阿倫 (ft. Samson 靖杰)等作為演出單位。（hypersoniclab＠IG）

活動日期：2023年9月10日

活動時間：12:00-21:00

地點：九龍灣國際展貿中心

門票價格：HK$699（Focus）；HK$899（一般）；HK$1299 元（VIP）



音樂節2023｜Diva Music Fest 2023

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電子音樂節 Diva Music Fest 將於 9月16－17日在西九文化區 AXA x WONDERLAND舉行，屆時會有多達30位頂尖美女DJ演出，全女班DJ分為紅、白兩組強勁音樂節拍對戰，更加有全球首創360度移動舞台，讓大家盡情享受DJ派對！

音樂節2023｜Diva Music Fest 2023（klook 官網）

活動日期：2023年9月16-17日

活動時間：15:00-22:45

地點：香港尖沙咀西九文化區 AXA x Wonderland

門票價格：HK$480



音樂節2023｜Space Music Festival : The Cosmic Splash

Space Music Festival 將於9月23日在海洋公園水上樂園舉行，今次音樂節以Cyberpunk 星空水戰作為主題，入場人士除了可以享受音樂外，更加可以暢玩海洋公園水上樂園設計，另外亦設「配對漂流池」，單身觀眾可以透過遊戲尋覓好姻緣。音樂節邀請了台灣著名男歌手高爾宣、香港饒舌歌手TIAB及台灣人氣DJ RayRay為大家演出，場內更會提供美酒佳餚及霓虹燈夜光打卡區，讓各位入場樂迷盡興而回。

音樂節2023｜Space Music Festival : The Cosmic Splash（spacemusicfestival.hkg＠IG）

活動日期：2023年9月23日

活動時間：19:00-22:00（16:00開始入場暢玩）

地點：香港海洋公園水上樂園

門票價格：HK$680 / HK$1080 (VIP)



音樂節2023｜未來音樂祭 Tone Music Festival 2023

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今年的未來音樂祭 Tone Music Festival將於9月30日－10月1日在亞洲國際博覽館舉行，一連兩日的音樂節邀請到眾多人氣演出單位，其中包括岑寧兒 YOYO SHAM x MOON TANG、INSTINCT OF SIGHTMANIAC x MARF@COLLAR、TONICK、CLOUD 雲浩影 & DARK WONG 黃明德 & GWENJI、Lolly Talk等等。

音樂節2023｜未來音樂祭 Tone Music Festival 2023（TONE MUSIC TV＠FB）

音樂節2023｜今年的未來音樂祭 Tone Music Festival將於9月30日－10月1日在亞洲國際博覽館舉行，一連兩日的音樂節邀請到眾多人氣演出單位。（TONE MUSIC TV＠FB）

活動日期：2023年9月10日－10月1日

地點：亞洲國際博覽館 Arena

門票價格：

Block A｜單日 HK$880 / 兩日 HK$1480

Block B ｜單日 HK$780 / 兩日 HK$1380



音樂節2023｜Shi Fu Miz Festival 户外音樂藝術節 2023

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Shi Fu Miz Festival 户外音樂藝術節是由香港創意團隊 FuFu 及 法國音樂團隊 La Mamie's 所創辦，致力匯聚多元文化及呈現世界各地的音樂魅力，屆時會電子音樂、DJ 表演、藝術活動、户外瑜伽、環保教育等節目，讓觀眾一邊享受音樂，一邊提升心靈及精神質素。音樂節會在長洲西南角舉行，大家周末假日可到長洲逛逛之餘，也能參與是次音樂節，來個悠閒愜意的小旅行吧！

音樂節2023｜Shi Fu Miz Festival 户外音樂藝術節 2023（Shi Fu Miz＠FB）

活動日期：2023年10月27－29日

活動時間：10月27 17:00-20:00；10月28 10:00-20:00；10月29 10:00-19:00

地點：香港長洲西灣 DD CC Lot 12西園農莊

門票價格：

3日通行票：超級早鳥票價 HK$880；早鳥票價：HK$980；預售票價：HK$1080；公開發售：HK$1280

單日通行票：星期五：HK$580；星期六及日預售價：HK$680 / 580；星期六及日公開發售：HK$880 / 680



音樂節2023｜Clockenflap音樂節 II

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Clockenflap音樂及藝術節是香港一年一度的國際大型音樂及多媒體藝術節，在剛過去3月舉辦的 Clockenflap 在中環海濱活動空間舉行，邀請到搖滾天團Arctic Monkeys、老王樂隊、Rubberband x COLLAR等作為表演嘉賓，一連3日吸引到大批樂迷入場捧場，而今年Clockenflap 第二場亦確定了在12月1-3日舉行，上次錯過了的你們今次要記低日子了！

活動日期：2023年12月1－3日

地點：待定



音樂節2023｜Clockenflap音樂節 II（Clockenflap@FB）