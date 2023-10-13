下午茶High Tea｜27大打卡下午茶推介！精緻美點配靚景＋美妝贈品

下午茶High Tea推介｜辛勞工作一整周，周末假日當然要約朋友來個小約會，下午茶High Tea一下，可以品嚐美食之餘，也可以聊聊近況、打下卡。《01女生》為大家整合27大高質打卡下午茶推介，部分更聯乘了美妝、時尚品牌，可享豐富禮遇！今個周末一於約同閨密好友歎下午茶、High Tea一下吧！



下午茶High Tea推介：香港半島酒店「All Things British」下午茶

香港半島酒店的經典下午茶可說是香港的標誌之一，是不少香港女生茶聚必到之選，大堂茶座保留經典傳統，每天都會安排現場弦樂演奏，讓賓客們一邊品嚐美食，一邊享受音樂，享受愜意悠閒的下午。

下午茶High Tea推介：香港半島酒店「All Things British」下午茶 （peninsulahongkong＠IG）

下午茶High Tea推介：香港半島酒店「All Things British」下午茶 （peninsulahongkong＠IG）

香港半島酒店 大堂茶座



地址：尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店大堂

供應時間：即日起至 11 月 23 日

價格：兩位港幣$898



下午茶High Tea推介：香港美利酒店 x ALBION 「夢彩花漾」下午茶

香港美利酒店聯乘日本護膚品牌ALBION呈獻的「夢彩花漾」下午茶，靈感來自品牌最新推出的奇肌修復露eclafutur t，並融入品牌獨家研發的「夢彩花精華」元素，炮製出一系列滋味鹹甜美食。

下午茶High Tea推介：香港美利酒店 x ALBION 「夢彩花漾」下午茶 (官方提供)

香港美利酒店 Garden Lounge



地址：中環紅棉路22號香港美利酒店26樓Popinjays

供應時間：即日起至2023年11月30日 (下午 3時30分 至 5時30分)

價格：港幣$796／2位用



下午茶High Tea推介：香港美利酒店 Garden Lounge 夏日的感覺 下午茶

預訂方法：klook

位於香港美利酒店內的 Garden Lounge 推出「夏日的感覺」下午茶，以當季食材入饌，打造出一系列精緻美點，包括蟹肉芒果沙律、檸檬芝士蛋糕和青檸魚子醬、荔枝白巧克力慕斯等！現經klook平台預訂更可享買1送1優惠，只需HK$543，即可預訂2位用下午茶配汽泡酒或汽泡茶，平均每位只需$272！

下午茶High Tea推介：香港美利酒店 Garden Lounge 夏日的感覺 下午茶（klook 官網）

香港美利酒店 Garden Lounge



地址：中環紅棉路22號香港美利酒店UG層

價格：港幣$543／2位用（原價：港幣$1,087）



下午茶High Tea推介：香港JW萬豪酒店 x Sisley 下午茶

香港JW萬豪酒店 The Lounge 聯乘法國奢華護膚品牌 Sisley合作推出的下午茶，是次為Sisley於香港的首個聯乘下午茶，香港JW萬豪酒店的糕餅團隊特別以標誌性的SISLEŸA活膚再生系列為靈感，融入品牌元素如銀杏、薰衣草及馬郁蘭等，匠心製作出一系列鹹甜美點，犒賞食客的味蕾。

下午茶High Tea推介：香港JW萬豪酒店 x Sisley 下午茶 (官方提供)

香港JW萬豪酒店 The Lounge



地址：金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店大堂

供應時間：即日起至2023年11月30日 (下午 3時30分 至 5時30分)

價格：港幣$608／2位用 (平日)、港幣$668／2位用 (六日)



下午茶High Tea推介：香港九龍香格里拉酒店 x Yves Rocher「花萃煥肌」下午茶

下午茶以Yves Rocher花萃幹細胞再生護膚和護髮產品為創作靈感，匠心巧製出一系列高貴淡雅的精緻鹹甜美點，利用大自然賦予的豐富天然材料，並以品牌的花萃幹細胞再生產品系列為設計概念，悉心創作出精緻下午茶美點，為客人送上煥發身心及滋養肌膚的餐饕體驗。

下午茶High Tea推介：香港九龍香格里拉酒店 x Yves Rocher「花萃煥肌」下午茶

香港九龍香格里拉酒店



地址：灣仔港灣徑1號香港瑞吉酒店2樓

供應時間：即日起至10月31日下午3時正至下午6時正

價格：每位港幣$368；兩位用港幣$688



下午茶High Tea推介：香港瑞吉酒店 The Drawing Room 精緻夏日下午茶

預訂方法：Klook

位於灣仔的香港瑞吉酒店 The Drawing Room 的下午茶向來出名高質，絕對是必試之選！全新推出的「精緻夏日下午茶」，選用了最優質的本地食材，打造出一系列精緻美點。

下午茶High Tea｜香港瑞吉酒店 The Drawing Room 精緻夏日下午茶（stregishk＠IG）

香港瑞吉酒店 The Drawing Room



地址：灣仔港灣徑1號香港瑞吉酒店2樓

供應時間：下午2時30分至下午5時30分

價格：每位港幣$478



下午茶High Tea推介：雅格酒店 the Arca Hotel-Arca Society 精緻港式下午茶

預訂方法：klook

位於黃竹坑的雅格酒店 the Arca Hotel，酒店餐廳 Arca Society 推出精緻港式下午茶套餐，餐廳特別預備了一系列傳統港式小食，例如叉燒酥、牛肉蛋三文治、格仔餅配花生醬及煉奶、奶茶紅豆芝士蛋糕等，一系列充滿港式風味的精緻美點，為客人打造出獨特而令您難以忘懷的用餐體驗。

下午茶High Tea推介：雅格酒店 the Arca Hotel-Arca Society 精緻港式下午茶（klook 官網）

雅格酒店 the Arca Hotel Arca Society



地址：黃竹坑香葉道43號雅格酒店3樓

價格：港幣$427／2位用（原價：港幣$466）



下午茶High Tea推介：麥當勞道貳號 Café Bar on 8 玖品小聚下午茶

預訂方法：klook

Café Bar on 8 推出的「玖品小聚下午茶」包含了一系列特式佳餚，其中包括法式杏仁餅、玉子鰻魚燒、韓式柚子醬配炸雞、迷你和牛漢堡包等等。現經klook平台預訂，即可以HK$272預訂2位用「玖品小聚下午茶」，大家千萬不要錯過！

下午茶High Tea推介：麥當勞道貳號 Café Bar on 8 玖品小聚下午茶（klook 官網）

Café Bar on 8



地址：麥當勞道貳號

價格：港幣$272／2位用（原價：港幣$427）



下午茶High Tea推介：尖沙咀珀薈酒店 UPTOP BISTRO & BAR 「菠蘿夏日」主題下午茶

預訂方法：01空間

尖沙咀珀薈酒店 UPTOP BISTRO & BAR 每次推出主題下午茶都成功吸引到一眾女生預訂歎茶打卡！今次推出的「菠蘿夏日」主題下午茶，以鮮豔的亮黃夏日色彩為主調，並選用清新開胃的食材入饌，讓客人在炎夏之中消消暑！現經「01空間」預訂，可以快閃優惠價：人均HK$123預訂！

下午茶High Tea推介：尖沙咀珀薈酒店 UPTOP BISTRO & BAR 「菠蘿夏日」主題下午茶（01空間）

尖沙咀珀薈酒店 UPTOP BISTRO & BAR



地址：尖沙咀漆咸道南117號珀薈酒店19樓

供應日期：即日起至11月13日

價格：港幣$245／2位用（原價：港幣$520）



下午茶High Tea推介：香港迪士尼樂園酒店 Walt's Cafe 華特餐廳下午茶

預訂方法：01空間

透過「01空間」平台即可以優惠價錢預訂香港迪士尼樂園酒店 Walt's Cafe 華特餐廳下午茶！下午茶套餐包括一系列以迪士尼朋友為主題的精緻美點，包括即烘米奇鬆餅、迪士尼朋友曲奇等等，最適合約同閨密好友或一家大小前來享用，順道到迪士尼樂園暢玩一番！

下午茶High Tea推介：香港迪士尼樂園酒店 Walt's Cafe 華特餐廳下午茶（01空間）

香港迪士尼樂園酒店 Walt's Cafe 華特餐廳



地址：香港大嶼山香港迪士尼樂園酒店3樓

供應日期：即日起至9月30日

價格：港幣$658／2位用（原價：港幣$679）



下午茶High Tea推介：DK Cuppa Tea「幸福之約」下午茶

預訂方法：01空間

DK Cuppa Tea推出的「幸福之約」下午茶，以漸層繽紛的色彩，打造出充滿著少女風的下午茶套餐，華麗又夢幻的餐點特別適合打卡！01空間現推出獨家二人優惠，只需HK$656即可享用「幸福之約」下午茶！

下午茶High Tea推介：上環DK Cuppa Tea「幸福之約」下午茶（01空間）

DK Cuppa Tea



地址：香港上環新街市街19號地下

供應日期：即日起至10月31日

價格：港幣$656／2位用



下午茶High Tea推介：六國酒店 Le Menu 黑松露、朱古力下午茶

預訂方法：01空間

六國酒店西餐廳 Le Menu 推出全新「黑松露、朱古力下午茶」，以三層架華麗呈獻多款精緻鹹甜美點，其中包括鴨肝慕絲脆餅配黑松露及紅酒啫喱、龍蝦肉松露芒果莎莎黑麥麵包、朱古力士多啤梨拿破崙等。

下午茶High Tea推介：六國酒店 Le Menu 黑松露、朱古力下午茶（01空間）

六國酒店 Le Menu



地址：香港灣仔告士打道72號一樓

供應日期：即日起至9月15日

價格：港幣$482／位（原價：港幣$548）



下午茶High Tea推介：香港嘉里酒店 「夏之甜蜜」下午茶

預訂方法：01空間

香港嘉里酒店聯乘新西蘭高級蜂蜜品牌1839麥蘆卡蜂蜜，推出充滿夏日氣色的全新「夏之甜蜜」下午茶。凡惠顧兩位用下午茶套餐，每位客人可分別獲贈一份1839麥蘆卡蜂蜜體驗禮盒！

下午茶High Tea推介：香港嘉里酒店 「夏之甜蜜」下午茶（01空間）

香港嘉里酒店 大堂茶座



地址：香港九龍紅磡灣紅鸞道38號 香港嘉里酒店1樓

供應日期：即日起至9月30日



下午茶High Tea推介：香港文華東方酒店 x Saicho 三層夏日果香氣泡下午茶

香港文華東方酒店最近與氣泡茶品牌 Saicho 聯乘推出「三層夏日果香氣泡下午茶」，賓客可另加$118，即可品嚐到 Saicho 的三款氣泡茶，包括煙燻焙茶氣泡茶、特級大吉嶺氣泡茶及特級大吉嶺氣泡茶，用作配搭文華東方酒店的經典下午茶，或者會帶給你意想不到的驚喜。

下午茶High Tea｜香港文華東方酒店 三層夏日果香氣泡下午茶（香港文華東方酒店 提供）

香港文華東方酒店



地址：香港中環干諾道中5號

價格：每位港幣$428；2位港幣$828



下午茶High Tea推介：尖沙咀凱悅酒店 x RMK 耀眼秋色下午茶

尖沙咀凱悅酒店今次首次聯乘日本知名彩妝品牌RMK推出「耀眼秋色下午茶」，酒店特意採用RMK全新「Love Monochrome」2023 秋季彩妝系列，作為菜單的創作靈感，並以當季時令食材入饌，打造出一系列色彩絢爛的精緻美點。每位惠顧下午茶的客人更可獲贈RMK潔膚底妝旅行套裝乙份，並可憑邀請咭到RMK專櫃體驗個人化眼妝或修眉服務。

下午茶High Tea推介：尖沙咀凱悅酒店 x RMK 耀眼秋色下午茶（RMK 提供）

每位惠顧下午茶的客人更可獲贈RMK潔膚底妝旅行套裝乙份，並可憑邀請咭到RMK專櫃體驗個人化眼妝或修眉服務。（RMK 提供）

尖沙咀凱悅酒店 咖啡廳



地址：尖沙咀河內道18號尖沙咀凱悅酒店大堂樓層

供應日期：即日起至10月31日

價格：港幣$538／2位用



下午茶High Tea推介：香港維港凱悅尚萃酒店 x PAUL & JOE 花漾秋色下午茶

香港維港凱悅尚萃酒店最近聯乘巴黎時尚品牌 PAUL & JOE 推出「花漾秋色下午茶」，為客人帶來一系列令人心情愉悅的鹹甜點，美饌更巧妙地融合了品牌獨特的花卉和貓咪圖案，每份下午茶套餐還附送兩份 PAUL & JOE 秋季美妝禮物套裝及禮券。

炎炎夏日，除了想與閨密好友歎下午茶打卡之外，也少不免到泳池暢泳消消暑！賓客除了可以一邊品嚐一系列精緻美食，一邊欣賞維港美景外，還可免費獲得酒店頂層泳池通行證，可享用3小時酒店頂樓無邊際泳池使用權，讓妳與閨密度過一個真真正正的盛夏假期。

下午茶High Tea推介：香港維港凱悅尚萃酒店 x PAUL & JOE 花漾秋色下午茶（香港維港凱悅尚萃酒店 提供）

每份下午茶套餐還附送兩份 PAUL & JOE 秋季美妝禮物套裝及禮券（香港維港凱悅尚萃酒店 提供）

香港維港凱悅尚萃酒店



地址：香港北角北角邨里一號香港維港凱悅尚萃酒店 西座2樓

供應日期：9月4日至11月30日

價格：港幣$688／2位用



下午茶High Tea推介：Artisan Lounge Maison Louis Marie (MLM) 專屬下午茶

歷史悠久的植物學家族品牌 Maison Louis Marie 將利用植物和天然食材在 K11 MUSEA Artisan Lounge 重新打造專屬下午茶菜單，菜單包括多款融合了自然和感官元素的甜點及鹹點美饌，例如有機蔬菜盆栽、花茶夾餅、無花果立方、玉桂菠蘿英式鬆餅等。每位顧客享用 MLM 專屬下午茶的顧客均可免費獲贈三種不同香味（No.04、No.09 及 Cassis）的香氛體驗邀請卡！

下午茶High Tea推介：Artisan Lounge Maison Louis Marie (MLM) 專屬下午茶（Artisan Lounge 提供）

Artisan Lounge



地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道 18 號 Victoria Dockside K11 MUSEA 地下 G008-G008A 舖

供應日期：即日起至10月8日

價格：港幣$888／2位用



下午茶High Tea推介：香港喜來登酒店 x SkinCeuticals 抗氧亮澤美肌下午茶

香港喜來登酒店視佳廊（Sky Lounge） 聯乘醫學美容護膚品牌 SkinCeuticals 推出「抗氧亮澤美肌下午茶」，下午茶以抗氧化精華為靈感，採用了多款具抗氧力的天然食材，如如青蘋果、檸檬、無花果等，創作出一系列精緻鹹甜美點。凡惠顧下午茶更可獲贈SkinCeuticals 禮品套裝連體驗換領卡1張，憑著換領卡，客人可以免費享用專業皮膚分析服務乙次、皇牌精華面霜體驗裝並享獨家購物禮遇。

下午茶High Tea推介：香港喜來登酒店 x SkinCeuticals 抗氧亮澤美肌下午茶（香港喜來登酒店 提供）

凡惠顧下午茶更可獲贈SkinCeuticals 禮品套裝連體驗換領卡1張（香港喜來登酒店 提供）

香港喜來登酒店視佳廊（Sky Lounge）



地址：香港九龍彌敦道20號香港喜來登酒店18樓

供應日期：即日起至11月30日

價格：港幣$676／2位用；港幣$338／1位用



下午茶High Tea推介：The Hari The Jackson Box 下午茶

位於灣仔的 The Hari 最近與本地品牌 Jackson's Scone 合作，推出全新的「The Jackson Box 下午茶」 。下午茶所提供的一系列精緻美點包含了 Jackson’s Scone 招牌原味鬆餅及期間限定的Jackson’s Scone x The Hari 柚子味鬆餅，其中的柚子味鬆餅特別加入了天然蝶豆花粉，寶藍色的外觀特別適合打卡！

下午茶High Tea推介：The Hari The Jackson Box 下午茶（The Hari 提供）

The Hari The Lounge



地址：灣仔駱克道330號The Hari Hong Kong

供應日期：即日起至11月22日

價格：港幣$768／2位用



下午茶High Tea推介：香港W酒店 x 凱歌香檳（Veuve Clicquot）SUNNY AFTERNOON TEA

香港W酒店店為慶祝酒店開業 15 週年，最近與奢華香檳品牌凱歌香檳（Veuve Clicquot）合作，為賓客帶來驚喜夏日體驗！WOOBAR 與凱歌香檳推出獨家下午茶體驗「SUNNY AFTERNOON TEA」，一系列精美鹹甜美點相當吸引，其中包魚子醬、港式經典蛋撻、法式經典瑪德蓮蛋糕等，套餐亦包括2杯凱歌粉紅香檳。

下午茶High Tea推介：香港W酒店 x 凱歌香檳（Veuve Clicquot）SUNNY AFTERNOON TEA（香港W酒店 提供）

香港W酒店 WOOBAR



地址：尖沙咀柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店6樓

供應日期：即日起至10月31日

價格：港幣$1,188／2位用



下午茶High Tea推介：荃灣西如心酒店的「秋悅嚐味」下午茶

即將踏入秋天，荃灣西如心酒店的 Café Circles 及 Nina Patisserie 推出 「秋悅嚐味」下午茶 ，為賓客帶來多款用上了季節上乘時令食材入饌的精緻美點，蟹肉番茄啫喱配話梅漬車厘茄 、巴馬火腿忌廉芝士卷等等！趕快約同閨蜜一同High Tea，準備迎接秋天吧！

下午茶High Tea推介：荃灣西如心酒店的「秋悅嚐味」下午茶（荃灣西如心酒店 提供）

荃灣西如心酒店 Nina Patisserie ＆ Café Circles



地址：地址：香港荃灣楊屋道8號地下大堂／9樓

供應日期：即日起至10月31日

供應時間：下午2時30分至5時30分

價格：港幣$468／2位用



下午茶High Tea推介：香港嘉里酒店 x GLYCEL「凝時光采」下午茶

香港嘉里酒店與美容品牌GLYCEL合作推出了全新的「凝時光采」下午茶，酒店以 GLYCEL 標誌性的紅白配色作為創作雷感，打造出一系列精緻甜點，其中包括紅桑子泡芙、紅加侖子香草蛋糕等等。鹹點方面就有能助滋潤養顏的燕窩撻、充滿奢華感的和牛三文治等等，紅白色調的下午茶更加適合打卡。凡享用2位用下午茶套餐，每位客人更可獲贈一份價值逾2千元的GLYCEL美容禮品及禮遇。

下午茶High Tea｜香港嘉里酒店 x GLYCEL「凝時光采」下午茶（香港嘉里酒店 提供）

（香港嘉里酒店 提供）

香港嘉里酒店



地址：香港九龍紅磡灣紅鸞道38號香港嘉里酒店1樓大堂茶座

供應日期：即日起至2023年7月31日

供應時間：星期一至五：下午2時半至5時半 | 星期六、日及公眾假期：下午1時半至4時；下午4時15分至6時

價格：星期一至五︰港幣$638／2位用 | 星期六、日及公眾假期︰港幣$668／2位用



下午茶High Tea推介：港島香格里拉酒店 「香格里拉夢幻號」下午茶

港島香格里拉酒店最近以「香格里拉夢幻號」為主題，希望帶給賓客一場猶如置身於夢幻列車中的沉浸式餐饗美食體驗。「香格里拉夢幻號」下午茶也配合主題地，採用了典雅的綠色作為主色調，在下午茶層架上也不乏夢幻元素，為食客帶來一系列夢幻精緻的茶點，精選美點包括有櫻花蝴蝶梳乎厘蛋糕、鵝肝慕絲泡芙等。

下午茶High Tea｜港島香格里拉酒店 「香格里拉夢幻號」下午茶（港島香格里拉酒店 提供）

港島香格里拉酒店大堂酒廊



地址：金鐘金鐘道88號太古廣場港島香格里拉6樓

供應時間：星期一至五 下午3時至5時

星期六、日及公眾假期－首輪用餐：下午2時15分至4時；次輪用餐:下午4時15分至5時45分

價格：每份 港幣$938*



下午茶High Tea推介：香港瑰麗酒店 THE BUTTERFLY ROOM 瑰麗下午茶

香港瑰麗酒店 THE BUTTERFLY ROOM 最近為深受眾多女生喜愛的「瑰麗下午茶」注入了一點新意，全新設計的餐單以新鮮時令食材入饌，精選美點包括有芒果青檸泡芙、士多啤梨丹麥酥、玫瑰士多啤梨蛋糕、綴以精緻手工蝴蝶裝飾的特濃朱古力撻等，下午茶套餐更配搭了獨家的Mariage Frères香茗，讓賓客與摯愛度過一日悠閒又難忘的假日。

下午茶High Tea｜香港瑰麗酒店 THE BUTTERFLY ROOM 瑰麗下午茶（香港瑰麗酒店 提供）

香港瑰麗酒店 THE BUTTERFLY ROOM



地址：香港尖沙咀梳士巴利道 18 號香港瑰麗酒店二樓

供應時間：中午12時至下午5時30分

價格：每位港幣$548



下午茶High Tea推介：香港麗晶酒店 夏日下午茶套餐

香港麗晶酒店最近推出全新夏日下午茶，全新設計的餐單，增添了薑汁撞奶和清新的醃漬生魚片2款開胃美點，另外亦有提供自家製檸檬雪葩，清新開胃，今個夏日一定要去試試！除此之外，香港麗晶酒店的大堂酒廊大堂酒廊坐擁維港美景，尤其適合閨密們打卡拍照。

下午茶High Tea｜香港麗晶酒店 夏日下午茶套餐（香港麗晶酒店 提供）

香港麗晶酒店 大堂酒廊



地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港麗晶酒店大堂

供應時間：下午12時至下午6時（每個時段入座3小時）

價格：兩人套餐 - 港幣$888起

