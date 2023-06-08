隱門｜吳沚默入行9年不介意戲份多少！編劇出身躍升幕前才華洋溢
【吳沚默｜隱門】TVB劇集《隱門》接近進入尾聲，黃智雯將被揭黑歷史終極黑化，觀眾們都對劇情發展感到相當期待！今集，飾演模特兒「波波」的吳沚默屍體被發現，作為女配角的吳沚默於劇中表現非常亮眼，上周劇情因貪圖電影女主角而與杜燕歌發生關係更成為一時佳話！
現實中的吳沚默原來是一位才女，身兼演員、編劇、作家多職，才華洋溢，本來從事幕後工作的她獲得王祖藍賞識，入讀藝員訓練班，成功成為一名演員！入行9年，即使演的都是戲分不多的配角居多，但她對演戲的熱誠卻是有目共睹，最近在劇集《隱門》及《一舞傾城》中的演出更獲不少觀眾大讚！
隱門｜吳沚默獲伯樂王祖藍提攜 編劇出身躍升幕前 首演醜女即成名
現年33歲的吳沚默，自小跟父母到珠海市生活，直至大學時期就回港入讀香港浸會大學電視電影系，但主要讀的都是電影幕後工作。自小就在內地生活的關係，吳沚默自知自己廣東話發音不準，所以大學時就加入了校內的戲劇學會訓練說話能力，也因為這樣而開始萌生起對演戲的興趣。
雖然讀書時期也算接觸過演戲，但吳沚默在畢業後並無打算當演員，反而喜愛文字創作的她成為了一名編劇，由王祖藍主演的TVB劇集《老表，你好嘢！》就是出自吳沚默之手。正正因為此劇，令吳沚默認識到王祖藍，更得到其賞識，提議她投考藝員訓練班，成功由幕後躍升到幕前，在《老表，你好嘢！》的姊妹作《老表，你好hea！》中除了繼續擔任編劇之外，更加成功進軍幕前，得到飾演醜女「烏笄」一角的機會。
吳沚默無懼演醜女，無論戲份多少、角色是醜還是美，她都不介意而且盡力去演，即使「烏笄」這角色要醜化自己，但吳沚默盡心盡力的投入演出，成功令觀眾對她留下深刻印象，成為了她的處女作兼代表之作！
隱門｜吳沚默曾大半年無工開淡然面對 不介意戲分多少滿腔熱誠
入行9年，避不免會遇上迷茫期，吳沚默曾在接受訪問時，指曾經有大半年沒有劇拍，就算有都只是演一些走走站站、沒有對白的角色，令她感到挫敗。有一天，她跟一位社工室友說：「我覺得好像沒有人想看我演戲了」，說畢這句話，對方竟然哭了起來，「她跟我說她很傷心，她看得出我很熱愛這份工作」。
開工拍劇並不是為了賺錢生活，吳沚默最重視的卻是觀眾究竟想不想繼續看自己演戲，單憑短短一句話已經感受到她對演戲的熱誠。追夢並非易事，演員路更加不易走，但幸好吳沚默得到父母一直在背後的默默支持和鼓勵，令她咬緊牙關走過難關。
不過即使怎樣辛酸，吳沚默自大學開始都堅持不用父母的錢，一切只靠自己爭取。她更加學會了淡然面對高低起跌，沒有演出時，就寫下劇本，為自己增值吧。除了是編劇及演員，亦有出版小說及散文集，更加曾三度榮獲香港青年文學獎，實在是才華洋溢，再配合她私下的文青氣質，令她被賦矛「TVB才女」的稱號。
隱門｜吳沚默曾無法抽離角色 全靠1招平復心情
入行至今，吳沚默參演過不少劇集，在《四個女仔三個Bar》、《刑偵日記》、《木棘証人》、《白色強人》，以及近日播出的《一舞傾城》、《隱門》等都有見到她的演出，其中在《四個女仔三個Bar》中飾演「李丹」一角，誣告黃智賢性騷擾及企圖強姦，對於當時第一次演受情緒困擾角色的吳沚默而言確實充滿挑戰性。
吳沚默就指，當時拍完這部劇集後仍然無法抽離角色，心情難以平復，幸好後來全靠媽媽送的玉鐲才能走出來，吳沚默跟自己說：「我戴著玉鐲時就是那個角色，除低後就做回自己」。
吳沚默對演戲的熱誠實在無人能置疑，看到她可以這麼淡然面對事業路上的高山低谷，近年又有越來越多的拍劇機會，也替她感到高興，期待日後看到她的更多作品。
吳沚默怎樣入行？
吳沚默獲伯樂王祖藍賞識，提議她投考藝員訓練班，成功由幕後躍升到幕前。
吳沚默有甚麼代表作？
吳沚默在《老表，你好hea！》飾演醜女「烏笄」，盡心盡力的投入演出，成功令觀眾對她留下深刻印象！