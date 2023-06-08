隱門｜吳沚默入行9年不介意戲份多少！編劇出身躍升幕前才華洋溢

【吳沚默｜隱門】TVB劇集《隱門》接近進入尾聲，黃智雯將被揭黑歷史終極黑化，觀眾們都對劇情發展感到相當期待！今集，飾演模特兒「波波」的吳沚默屍體被發現，作為女配角的吳沚默於劇中表現非常亮眼，上周劇情因貪圖電影女主角而與杜燕歌發生關係更成為一時佳話！



現實中的吳沚默原來是一位才女，身兼演員、編劇、作家多職，才華洋溢，本來從事幕後工作的她獲得王祖藍賞識，入讀藝員訓練班，成功成為一名演員！入行9年，即使演的都是戲分不多的配角居多，但她對演戲的熱誠卻是有目共睹，最近在劇集《隱門》及《一舞傾城》中的演出更獲不少觀眾大讚！

【吳沚默｜隱門】吳沚默在上周劇情因貪圖電影女主角而與杜燕歌發生關係更成為一時佳話！（《隱門》劇照）

隱門｜吳沚默獲伯樂王祖藍提攜 編劇出身躍升幕前 首演醜女即成名

現年33歲的吳沚默，自小跟父母到珠海市生活，直至大學時期就回港入讀香港浸會大學電視電影系，但主要讀的都是電影幕後工作。自小就在內地生活的關係，吳沚默自知自己廣東話發音不準，所以大學時就加入了校內的戲劇學會訓練說話能力，也因為這樣而開始萌生起對演戲的興趣。

【吳沚默｜隱門】現年33歲的吳沚默，自小跟父母到珠海市生活，直至大學時期就回港入讀香港浸會大學電視電影系（momong629＠IG）

雖然讀書時期也算接觸過演戲，但吳沚默在畢業後並無打算當演員，反而喜愛文字創作的她成為了一名編劇，由王祖藍主演的TVB劇集《老表，你好嘢！》就是出自吳沚默之手。正正因為此劇，令吳沚默認識到王祖藍，更得到其賞識，提議她投考藝員訓練班，成功由幕後躍升到幕前，在《老表，你好嘢！》的姊妹作《老表，你好hea！》中除了繼續擔任編劇之外，更加成功進軍幕前，得到飾演醜女「烏笄」一角的機會。

吳沚默無懼演醜女，無論戲份多少、角色是醜還是美，她都不介意而且盡力去演，即使「烏笄」這角色要醜化自己，但吳沚默盡心盡力的投入演出，成功令觀眾對她留下深刻印象，成為了她的處女作兼代表之作！

【吳沚默｜隱門】即使「烏笄」這角色要醜化自己，但吳沚默盡心盡力的投入演出，成功令觀眾對她留下深刻印象！（《老表，你好hea！》截圖）

隱門｜吳沚默曾大半年無工開淡然面對 不介意戲分多少滿腔熱誠

入行9年，避不免會遇上迷茫期，吳沚默曾在接受訪問時，指曾經有大半年沒有劇拍，就算有都只是演一些走走站站、沒有對白的角色，令她感到挫敗。有一天，她跟一位社工室友說：「我覺得好像沒有人想看我演戲了」，說畢這句話，對方竟然哭了起來，「她跟我說她很傷心，她看得出我很熱愛這份工作」。

開工拍劇並不是為了賺錢生活，吳沚默最重視的卻是觀眾究竟想不想繼續看自己演戲，單憑短短一句話已經感受到她對演戲的熱誠。追夢並非易事，演員路更加不易走，但幸好吳沚默得到父母一直在背後的默默支持和鼓勵，令她咬緊牙關走過難關。

不過即使怎樣辛酸，吳沚默自大學開始都堅持不用父母的錢，一切只靠自己爭取。她更加學會了淡然面對高低起跌，沒有演出時，就寫下劇本，為自己增值吧。除了是編劇及演員，亦有出版小說及散文集，更加曾三度榮獲香港青年文學獎，實在是才華洋溢，再配合她私下的文青氣質，令她被賦矛「TVB才女」的稱號。

【吳沚默｜隱門】吳沚默除了是編劇及演員，亦有出版小說及散文集，更加曾三度榮獲香港青年文學獎，實在是才華洋溢，再配合她私下的文青氣質，令她被賦矛「TVB才女」的稱號！（momong629＠IG）

隱門｜吳沚默曾無法抽離角色 全靠1招平復心情

入行至今，吳沚默參演過不少劇集，在《四個女仔三個Bar》、《刑偵日記》、《木棘証人》、《白色強人》，以及近日播出的《一舞傾城》、《隱門》等都有見到她的演出，其中在《四個女仔三個Bar》中飾演「李丹」一角，誣告黃智賢性騷擾及企圖強姦，對於當時第一次演受情緒困擾角色的吳沚默而言確實充滿挑戰性。

吳沚默就指，當時拍完這部劇集後仍然無法抽離角色，心情難以平復，幸好後來全靠媽媽送的玉鐲才能走出來，吳沚默跟自己說：「我戴著玉鐲時就是那個角色，除低後就做回自己」。

【吳沚默｜隱門】吳沚默曾無法抽離角色，全靠媽媽送的玉鐲才能走出來！（momong629＠IG）

吳沚默對演戲的熱誠實在無人能置疑，看到她可以這麼淡然面對事業路上的高山低谷，近年又有越來越多的拍劇機會，也替她感到高興，期待日後看到她的更多作品。