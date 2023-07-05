靈戲逼人｜阮浩棕誓拒「梁舜燕孫」上位　以實力證明延續祖母精神

【靈戲逼人｜阮浩棕】今個星期一（3日）開始TVB下半年「王牌劇集」《靈戲逼人》緊接《隱門》的時段播出 ，劇集以戲班為背景，由張振朗、龔嘉欣、劉穎鏇、阮浩棕、李成昌、謝雪心領銜主演，而當中最特別是張振朗與龔嘉欣會上演一段人鬼淒迷愛情故事。



靈戲逼人｜阮浩棕一年連出三套劇成TVB力捧小生

相信觀眾對劇中一眾的演員都不陌生，而當中最為「面善」絕對是阮浩棕（Nicholas）。其實他較早前先後出演劇集《隱形戰隊》及《隱門》，是次於《靈戲逼人》飾演文武生「方浩東」一角，他為了突出角色的性格形象，特意操大隻及曬黑。今年內連出三套劇集，難怪阮浩棕被外界視為TVB力捧小生之一。

靈戲逼人｜阮浩棕一年連出三套劇成TVB力捧小生（IG@yuenhochungnicholas）

靈戲逼人｜阮浩棕一年連出三套劇成TVB力捧小生（IG@yuenhochungnicholas）

靈戲逼人｜阮浩棕名校高材生 出身演藝世家

現年32歲的阮浩棕出身於演藝世家，祖母是著名已故資深演員梁舜燕，父親及二叔分別是亞洲電視監製及麗的電視演員，姑母同樣是演員，三代均是出身演藝世家。不過阮浩棕小時候並沒有因家人的影響而立志加入演藝圈，畢業自名校喇沙書院及香港科技大學，原本打算大學畢業後投身銀行界，但在學期間修讀「音樂與戲劇」課程，從中發現對這方面感興趣，最終於2014年投考第27期TVB藝員訓練班。

靈戲逼人｜阮浩棕名校高材生 出身演藝世家（IG@yuenhochungnicholas）

靈戲逼人｜阮浩棕星途不順 離巢北上外闖

入行初期，分別曾主持兒童節目《Think Big天地》、《Think Big 大明星》及《Think Big 遊學團》，之後又於不同劇集中飾演一些不太起眼的角色，惟星途發展不順，直到2017年離巢決心北上外闖。

靈戲逼人｜阮浩棕星途不順 離巢北上外闖（IG@yuenhochungnicholas）

阮浩棕在內地發展兩年間出演多套劇集及電影，包括《招搖》、《七劍下天山之修羅眼》及《狄仁杰探案之天煞孤鸞》等，戲份都比他在TVB劇演閒角多，令他在內地人氣急升。2020年9月，阮浩棕重返TVB兼加入邵氏兄弟，回巢短短幾個月已經出演了《我家無難事》和《智能愛(AI)人》兩部劇集。

靈戲逼人｜阮浩棕星途不順 離巢北上外闖（IG@yuenhochungnicholas）

靈戲逼人｜阮浩棕星途不順 離巢北上外闖（IG@yuenhochungnicholas）

靈戲逼人｜亦正亦邪可塑性高 有望角遂「飛躍進步男藝員」

他在《我家無難事》劇中，飾演關禮傑角色的年輕版，不久後被監製王心慰看中有種亦正亦邪的感覺，認為他跟劇中角色年青版郭忠石十分相似。同時，阮浩棕亦為了角色下了不少苦功，不時留意關禮傑演繹郭忠石時的動態。劇集播出後，不少網民都大讚他的演技。

靈戲逼人｜亦正亦邪可塑性高 有望角遂「飛躍進步男藝員」（IG@yuenhochungnicholas）

靈戲逼人｜亦正亦邪可塑性高 有望角遂「飛躍進步男藝員」（IG@yuenhochungnicholas）

不過講到他從演以來最有「記憶點角色」，當然不得不提早前於劇集《隱形戰隊》中，所飾演富二代「鏗少」，他完美把鏗少一角演得入型入格，隨即獲得不少網民關注及好評，開始嶄露頭角！上周大結局的《隱門》，阮浩棕劇中飾演黃智雯弟弟，角色逐漸黑化，表現同樣獲得一致好評，有網民更認為阮浩棕有機會明年角逐「飛躍進步男藝員」獎項。

靈戲逼人｜他從演以來最有「記憶點角色」，當然不得不提早前於劇集《隱形戰隊》中，所飾演富二代「鏗少」。（IG@yuenhochungnicholas）

靈戲逼人｜阮浩棕在《隱門》中飾演黃智雯弟弟，角色逐漸黑化，表現同樣獲得一致好評。（IG@yuenhochungnicholas）

靈戲逼人｜曾對「星三代」感壓力 現今盼延續祖母精神

最近三套劇集阮浩棕都獲觀眾大讚，不少人都以新人形容他，但其實他不知不覺已入行10年。他入行初坦言因「星三代」的身份感到壓力，亦曾有網民狠批他是靠祖母梁舜燕關係上位，但是他在訪問表示無法控制他人想法，為了別辜負別人給予的機會，一直不敢鬆懈，同時怕影響祖母的名譽。

靈戲逼人｜曾對「星三代」感壓力 現今盼延續祖母精神（IG@yuenhochungnicholas）

靈戲逼人｜曾對「星三代」感壓力 現今盼延續祖母精神（IG@yuenhochungnicholas）

其實在阮浩棕的個人社交平台不時都看到他跟祖母的合照，可見二人的感情相當深厚。過去他曾發帖文表達對祖母梁舜燕的思念及尊敬，內容大概是他對於自己作為梁舜燕孫仔的身分感自豪，同時亦不希望失禮祖母，盼望自己時刻保持其那份謙卑、專業，繼續勇敢走下去，延續祖母的精神。

靈戲逼人｜曾對「星三代」感壓力 現今盼延續祖母精神（IG@yuenhochungnicholas）

如今阮浩棕漸漸獲得多個演出機會，將來會有更多機會欣賞到他的演出作品，相信梁舜燕在天上看到他如今的努力及堅持必定倍感安慰。

【靈戲逼人｜阮浩棕 Q&A】