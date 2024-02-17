ENFP人格是競選者！性格/愛情+事業優缺點：直覺準、情迷大隻暖男

ENFP人格｜ENFP競選者為本港則排名第二，佔本地人口約12.7%。相較安穩平靜的生活，「競選者」傾向一生不羈放縱愛自由，常懷遠大理想，同時充滿活力，可多方面發展。到底他們在愛情和事業方面，都想追求甚麼？以下為大家詳細剖析。



ENFP性格特徵1:熱愛自由

擁有「競選者」（ENFP）的人格，內心一般同時擁有自由的靈魂，個性外表、開通和熱誠，常是人群中的焦點，但他們都不太在乎，反追求具意義的生活，著重與他人的情感聯繫，對每段關係都非常投入。

ENFP性格特徵2:心境樂觀開朗

ENFP想法一向正面，常保持樂觀開朗心境，他人亦會因而被快樂感染，不過由於他們擁有靈敏的直覺，或會過於洞悉別人的欲望和動機，容易因此感到壓力。

【MBTI測試｜ENFP】女團BLACKPINK成員Rosé為「ENFP競選者」人格。(IG@roses_are_rosie)

ENFP競選者愛情：傾向「大隻暖男」？

在愛情方面，「競選者」（ENFP）喜歡社交，加上個人魅力，容易吸引不少異性，但相對地，ENFP若然已有伴侶的話，切忌變成「中央暖爐」，需注意與對方的交流和溝通，給予愛人足夠的安全感。對於擇偶條件，ENFP傾向「大隻暖男」，需要外剛內柔的對象。ENFP欣賞做事上進的人，同時亦想得到對方的關懷，以理解他們內心深處的孤寂。因此他們不時都會耍任性，來博取對方的關愛。

【MBTI測試｜ENFP】女團NewJeans成員Danielle為「ENFP競選者」人格。(IG@newjeans_official)

ENFP競選者事業：常轉工致賺不多！

由於「競爭者」（ENFP）極具創造力，不喜沉悶而不斷重複的工作，故會時常轉工，甚至會涉獵多個工種，希望體驗更多不同的生活。ENFP這個狀態最易出現的問題，便是每個範疇都不夠專業，或致賺取不多金錢，沒有太大的成就感。ENFP一般適合具挑戰性的服務行業，如空中服務員、記者、演員、藝術家或音樂家等，可以透過自身來影響他人，對ENFP而言具有重大的成就感。

【MBTI測試｜ENFP】男團BTS成員V為「ENFP競選者」人格。(IG@thv)

「競爭者」（ENFP）的優點：

1. 思想開通、具好奇心

2. 擅於洞察別人內心

3. 樂觀主義、會聽取他人意見

4. 不錯的溝通者

5. 擁多角度思維和創意

6. 正向態度感染他人



「競爭者」（ENFP）的缺點：

1. 不喜歡被討厭，故常作出妥協，常令自己陷入窘境

2. 3分鐘熱度

3. 不擅於整理規劃

4. 易忽略自己的生活與需求

5. 過度樂觀

6. 不易感滿足

