ISFJ｜MBTI暖男、大姐姐代表！守衛者性格優缺點：完美主義、體貼

ISFJ｜MBTI測試分為16型人格，為近年流行的趨勢，當中佔本港比例第3位的「ISFJ」（守衛者），就是口中的暖男和大姐姐，已故英女王和凱特王妃等也屬這種性格！正如土象星座般，ISFJ都愛默默做實事，待人體貼入微，喜歡無私奉獻，若是他們朋友的話，相信都會受到照顧，而且也是交心傾訴的好對象。到底ISFJ的個性，都有怎樣的優缺點？他們的愛情觀和事業運又如何？以下為大家詳細剖析。



ISFJ守衛者特質1. 完美主義者

擁有ISFJ個性的人，做任何事都抱完美主義的態度，故有時會有拖延習慣，務求做到最好，但同時會可靠地按時完成工作。他們不時都會將責任，扛在自己身上，盡力做到最好，雖然不要求成焦點，但當自己的努力被認可，會感到莫大的滿足感。

ISFJ｜擁有ISFJ個性的人，做任何事都抱完美主義的態度。(IG@taeyeon_ss)

ISFJ守衛者特質2. 體貼守護

相較外向個性，ISFJ傾向文靜內斂，會從生活細節中，注意他人的習慣，默默地送上溫暖。由於他們富有想象力，感情亦細膩，因此每次贈送的禮物，對方都會感滿意和窩心。不過，需注意一點的是，ISFJ個性善良，或會得不少尊重和愛戴，但同時亦易受人利用，令自己辛苦工作一輪後，卻由他人領功。

ISFJ守衛者特質3. 傾訴者

基於ISFJ的體貼個性，因此容易洞悉別人的內心想法，加上做事較為實際和有計劃，因此不時都能給出好建議，為人排難解憂。他們更是最佳的送禮者，常記得對方的細節和需求，送上最貼心的禮物，因此若想送心儀對象禮物，不妨也詢問他們意見，或許表白成功率會大增！

ISFJ｜由於ISFJ喜歡照顧身邊的人，因此容易吸引年輕的弟弟，或是想受保護的姐姐。與他們相戀的話，總會被寵成小公主般，得到無私的關心和愛護。(IG@renebaebae)

ISFJ守衛者愛情觀：需主動和幽默的伴侶

由於ISFJ喜歡照顧身邊的人，因此容易吸引年輕的弟弟，或是想受保護的姐姐。與他們相戀的話，總會被寵成小公主般，得到無私的關心和愛護。不過，他們個性一般較被動，遇上心儀對象時，會擔心被拒絕，因此他們的伴侶，需要是主動和幽默的人，如ESTP（企業家）的個性，適時也要關心他們的需要，以打開他們的心靡，同時也要有足夠的誠信和責任心，讓他們有著滿滿的安全感。

ISFJ守衛者事業：對照顧別人得心應手

具有愛心的ISFJ，適合照護別人的工作，例如護士、教師和社工等，同時也適合餐飲、酒店和服務業，總會有耐性地與人溝通。由於他們擅於觀察，擁不俗的記憶力，因此他們總會察覺到他人需要，對於與人互動的工作，總是能應付得得心應手。此外，他們對理財的方法較為保守，而且做事有條理，因此亦適合會計師的工作。

ISFJ｜凱特王妃也代表「守衛者」性格。(IG@princeandprincessofwales)

ISFJ守衛者優點：

1. 熱心助人

2. 可信

3. 觀察力強

4. 想法正面

5. 勤力



ISFJ守衛者缺點：

1. 太過謙虛

2. 內向，不易向人坦露內心想法

3. 抑壓情緒

4. 過於有責任心

5. 默守成規

