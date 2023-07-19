《今生也請多指教》10大共鳴金句：不要被動等待，主動去爭取吧

《今生也請多指教》10大共鳴金句！Netflix 的戲劇經常都會掀起熱議，近年亦有不少由漫畫改編的戲劇，《今生也請多指教》作為6月新播出的週末連續劇，短短一個月的時間已經一躍而成電視劇話題性榜單之一，更有不少網友大讚這套戲劇的對白發人深省，更大讚為「句句經典」。



《今生也請多指教》改編自漫畫家李惠創作的同名網絡漫畫《今生也請多指教》，當中講述帶着每一次前世記憶重生的「尹珠媛」在第18次人生遇到了真愛「文瑞夏」，但因車禍導致尹珠媛死亡，而以「潘知音」開啟了第19次的人生並和文瑞夏相遇之後發生的愛情故事。

雖然現時《今生也請多指教》還沒迎來大結局，過往十集已經令人有所共嗚，《01女生》以下為大家整理出十大金句，大家真的要把握時間，快點追看！

今生也請多指教金句1. 不管活幾世都一樣，人到死都不會懂事的

作為已經轉生第19次的「潘知音」，對她而言已經看過太多事宜，不少人表裏不一，心裏抱有僥倖心態，碰釘後才會裝出後悔莫及、非常擔心的模樣。那怕之後碰到同樣的錯誤，為求逃避責任，以自己的死活為先。既然對方從來沒有考慮後果，他選擇不堂堂正正的話，我們亦不需要退讓或聖母般去承擔他人的責任。

人都是裝出來的，所以我活到第19次的人生，不見得就要很懂事 潘知音

今生也請多指教金句2. 人生在世，最重要的就是時機

對於「潘知音」而言，已經錯失過「文瑞夏」一次，所以當下一世來臨時，「潘知音」用盡方法：加入公司，成為企劃組職員，成功創造時機與「文瑞夏」相會後，更大膽、勇往直前地指出：「我認為今天是最佳時機」。生命也許未必時時如意，但當創造出時機後，一切都會變得輕易了。

今生也請多指教金句：2. 人生在世，最重要的就是時機（Netflix）

今生也請多指教金句3. 就算是一家人，也不必非得要生活在一起，每個人都有自己的人生

原生家庭對於大家而言，也許是個窩心之所，亦可能是個致命弱點。作為至親的人，大家可能會以個人標準去度衡，以「我為你好」之名強行要求、改變對方，但其實每個人都是獨立個體，假若大家的想法、生活模式上真的不能平衡，距離也許產生美，適時相聚反而更能令到磨擦變少。

今生也請多指教金句4. 有時候前世有過孽緣的人，會成為你今生的親人，在那種情況下，斷絕關係才是對的

對於可以成為蜜糖，亦可以變為毒藥的關係，特別是有血緣關係的家人，道德、理智上往往像千斤石般放不下。好比劇中「潘知音」的原生家庭並不幸福美滿，今生作為潘知音的父親「潘鶴守」，酒精中毒、無能之下，無法去照顧一對子女，潘知音的哥哥「潘東宇」亦只會敲詐勒索，白撿便宜，結果一事無成。

今生也請多指教金句：4. 有時候前世有過孽緣的人，會成為你今生的親人，在那種情況下，斷絕關係才是對的（Netflix）

在家人選擇自暴自棄的情況下，無人可以替他們作出改變，執意幫助亦吃力不討好，一味提供幫助，亦非長遠之計，不過當關係過於沉重，甚至乎對個人有所影響，這時則要考慮捨棄了。

今生也請多指教金句5. 不要被動等待，主動去爭取吧

除了要創造時機，不論是職場工作、戀情上，主動爭取亦是一個手段。一味等待對方或條件來到跟前，才不慌不忙去作出反應的話，不單令他人對你印象度下降，更可能會白白流失機會。該說的話先說，該做的事自覺做好，自己努力去爭取，不管成功與否都不要處於被動位置，這樣即使不成功，亦不會後悔。

今生也請多指教金句：5. 不要被動等待，主動去爭取吧（Netflix）

今生也請多指教金句6. 家家有本難念的經，大家都是吵吵鬧鬧、口角不斷，就那樣過

人總是在錯失、失去過後才會倍感後悔，在繁忙的工作、逼人的生活之下，比起日漸生遠的距離，小吵小鬧也許更能令生活增添樂趣，可以的話，還是珍惜與家人相處的時光吧。

今生也請多指教金句7. 儘管我活過好幾世，卻始終無法習慣，那個最難受的瞬間，就是不得不放開心愛之人手的瞬間

對於分別，不論是雙方同意、意外中斷或是時候到了的離別，離別都令人無所適從，要強行將對方從生活、互相繞纏的日常中分割開來，除了不適應，更是難受，唯有珍惜當下以免留下遺憾。

今生也請多指教金句：7. 儘管我活過好幾世，卻始終無法習慣，那個最難受的瞬間，就是不得不放開心愛之人手的瞬間（Netflix）

今生也請多指教金句：8. 這不是狠心，而是人生這回事就是如此沉重

大家總說孩童多好，因為成年之後，總會碰上令人需要硬著頭皮硬上的事，那怕經歷了多麼痛心疾首、無奈的事，在生活的巨輪下能夠喘息的空間、機會並不多。為了生計、前程、責任，大家都學會抹乾淚水、負重前行出發，也許是種成年人的無奈吧。

今生也請多指教金句9. 我很想過一次這樣的人生，只求能遇見心愛的人，並且結局是此此過著幸福快樂的日子

相信找到一個投契的另一半，能夠全心全意為她/他付出，並收獲到對應的愛意，對於轉世多遍「潘知音」以及大家而言，都是其中的一個人生追求。人的一生總會向外尋求認同感，為了找到一個居所與合適的圈子，大家都拼盡全力，不過在追求同時，要記緊感情不是一個人的事，需要雙方一起努力的！

今生也請多指教金句：9. 我很想過一次這樣的人生，只求能遇見心愛的人，並且結局是此此過著幸福快樂的日子（Netflix）

今生也請多指教金句10. 每個人都有前世，只是我們不記得罷了

許多宗教都相信有「輪迴，而前世今世，聽起來也許天方夜譚，像極了電視戲劇當中的情節。不過上一輩子所遺留下來的，可能會是一種習慣，又或是淺薄的記憶，不過那怕過去曾經存在，我們亦無力、無法追溯，不如好好活在當下，把握這一世該做的，以種種努力創出未來。