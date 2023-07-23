蘇民峰風水佈局｜屋企橫樑壓頂恐損運勢！床下擺放1物件化解凶位

蘇民峰風水佈局！家居風水佈局有不同禁忌要注意，正所謂「一命二運三風水」，若果能夠善用吉凶位置，趨吉避凶，吸納吉祥位福氣、喜氣與財祿。本港著名堪輿學家蘇民峰師傅於節目《流行都市》透過主持人林秀怡的閨房來教大家看看家居風水，到底有什麼方法可以催姻緣、催財等！



蘇民峰風水佈局 吉凶方位一文睇清！

蘇民峰風水佈局 1. 家中橫樑壓頂恐損運勢

首先一入屋，主持人閨房的大門住東面，蘇師傅表示在2024年前入伙的話會「旺丁不旺財」，丁是指身體、人緣及人際關係，而廚房門或爐頭不宜對住房門，尤其是廁所門。在風水角度上，常說橫樑壓頂，是其中一個家居風水問題，但是師傅表示客廳不會受到樑壓頂影響。

蘇民峰風水佈局 1. 家中橫樑壓頂恐損運勢(TVB《流行都市》 截圖)

蘇民峰風水佈局 1. 家中橫樑壓頂恐損運勢(TVB《流行都市》 截圖)

蘇民峰風水佈局 2. 窗外望電塔+公路要注意

此外，有不少買樓都會著看窗外景物，而蘇師傅表示高壓電塔可稱為磁電煞，假若住宅跟高壓電塔靠近的話，容易影響身體的內分泌；公路跟住宅靠近同樣要注意。

蘇民峰風水佈局 2. 窗外望電塔+公路要注意(TVB《流行都市》 截圖)

蘇民峰風水佈局 3. 主人房催旺財位＋化解凶位

入到主人房，以主持人林秀怡家中為例，根據「八宅法」睡床靠窗位置屬於財位，靠櫃位則屬於凶位。承上提及橫樑壓頂是不利家居風水，假若房間橫樑壓頂的話，師傅建議大家可在牆上安裝鐵通，再鋪上紗布安裝蚊帳，從而有效化解橫樑壓頂的問題。

床頭亦不宜靠近房門，容易影響情緒。另外，師傅教大家在房間擺放大葉植物及錢箱有助催旺財位；床下擺放葫蘆可化解凶位。

蘇民峰風水佈局 3. 主人房催旺財位＋化解凶位(TVB《流行都市》 截圖)

蘇民峰風水佈局 3. 主人房催旺財位＋化解凶位(TVB《流行都市》 截圖)

蘇民峰風水佈局 4. 化解流年病位

蘇師傅表示2022年大病位在中宮，對男性影響較大，氣管、胃容易出現毛病，建議可以放灰地氈，在地氈下方放6個女皇頭5毫子（橫放四個、左右各一個），女皇頭面向上。細病則位於西南位，不利女性腸胃、腹部、消化系統。

師傅建議在床板上放6條舊鑰匙（橫放四條、上下各一條），字面向底，再鋪上灰色卡紙或毛巾。

蘇民峰風水佈局 4. 化解流年病位(TVB《流行都市》 截圖)

蘇民峰風水佈局 4. 化解流年病位(TVB《流行都市》 截圖)

蘇民峰風水佈局 5. 催姻緣喜慶局

除了財運外， 相信不少人對姻緣都甚感興趣。喜慶位在正南，蘇師傅表示想有喜事發生的，建議可放四盆綠色植物，外面圍着九枝紅花，這稱為「催姻緣喜慶局」。

蘇民峰風水佈局 5. 催姻緣喜慶局(TVB《流行都市》 截圖)

資料來源：Youtube@《流行都市》

* 以上所有僅由相學角度分析，一切都只供參考

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