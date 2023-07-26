子宮頸疫苗懶人包　二價、四價、九價打哪款好？醫生意見一文看清

姊妹們接種過子宮頸疫苗了嗎？名列位香港女性10大癌症之一的子宮頸癌，對女性來說是隱形的殺手，為避免子宮頸癌找上門，衛生署一直在積極推動施打子宮頸疫苗！



但到底子宮頸疫苗可以預防哪些疾病？只有女性、有性行為者才需要施打嗎？這次特別邀請台灣吳明穎醫師針對子宮頸疫苗常見的疑問一一來解答！

二價、四價、九價子宮頸疫苗到底要怎麼選？誰才需要打？本篇一次搞懂！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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什麼是子宮頸癌？

居香港女性癌症發生率第7位、死亡率第8位的子宮頸癌，指的是源於子宮頸鱗狀上皮細胞的癌症，且晚期子宮頸癌還會擴展到膀胱直腸，或遠處轉移到肝肺，治療困難、復發率也很高。早期症狀如骨盆疼痛、排尿不適、陰道異常分泌或出血也不易被察覺，因此子宮頸癌的防治很大的仰賴「六分鐘、護一生」的子宮頸抹片檢查。而子宮頸癌疫苗的出現，有可能讓子宮頸癌成為第一個消失的女性癌症！

子宮頸癌疫苗在預防什麼？

子宮頸癌疫苗是防治人類乳突病毒（Human Papillomavirus,HPV)的疫苗，女性罹患子宮頸癌的主要原因與感染人類乳突病毒（HPV）相關。值得注意的是，目前感染 HPV 並無藥物可治療，因此，絕對是「預防勝於治療」。吳明穎醫師說明，HPV是一種常見的病毒，目前已知有超過200種型別，像是非常常見的手腳病毒疣，就是HPV的一種，當中約有40型會感染人類生殖道。其中，第16型和第18型是最常見的高危險型，超過70%的子宮頸癌與這兩種型別的HPV感染有關。

一般HPV感染並不會有明顯的症狀，且大約有80%的感染者在一兩年內會自行清除感染；超過一年未能清除感染的情況則稱為「持續性感染」。對女性來說，持續性感染可能導致子宮頸癌、陰道癌、外陰癌等問題。 值得特別注意的是，男性也面臨相應的風險，「持續性感染」可能導致生殖泌尿道癌症如陰莖癌、頭頸部癌症如口咽癌、肛門癌等。感染低危險型HPV致癌的機率相對較低，但可能引起生殖器疣（俗稱菜花）的問題。不論是高危險型或低危險型，都能透過接種HPV疫苗，誘發人體免疫系統產生抗體，預防未來癌症的發生。

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誰需要接種子宮頸癌疫苗？

女性一生中感染HPV的機率高達80％，且無特效藥可治療。因此，疫苗的效果重在預防。世界衛生組織（WHO）建議對9～14歲性行為尚未活躍的年齡層提供 HPV 疫苗的接種服務，目前香港也提供小學五至六年級年齡段的女生免費疫苗的施打。

雖然過去認為只有女性會被感染，但根據美國國衛院2017年公佈的數據顯示，男性HPV罹患率為45.2%，也就是說大約兩個男生中就有一人有HPV的感染，這個數據明顯高於女性。此外，根據《JAMA》的研究發現，男性在18～22歲感染的比率是28.9%，出社會後的22～27歲感染率則增加至46.5%，比率大幅上升！這可能是因為感染 HPV 的男性比女性更不易產生抗體，因此容易反覆感染；且根據統計，男性的性伴侶數並沒有隨年紀下降，因此持續感染 HPV 的機率也較高。

另外，據美國疾病管制中心公佈數據，因HPV感染造成的「口咽癌」人數已超過子宮頸癌，而男性感染HPV後發生口咽癌的風險更高出女性5倍．所以，為了保護自己也保護另一半，不論男女都應該施打子宮頸癌疫苗。

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有性生活者才要接種疫苗？

美國醫學會曾調查，一生即便只擁有一位性伴侶，仍有約6成可能會在身上找到 HPV 病毒。雖然性行為是最常見的傳染途徑，但HPV也能透過接觸皮膚傷口、黏膜或體液而感染；外部生殖器接觸帶有 HPV的物品，包含公共浴池、溫泉、游泳池等場域也不無可能。

吳明穎醫師補充說明，雖然剛才說了很多子宮頸癌疫苗的『預防』效果，但是並不代表已有過性經驗的人就無法從疫苗獲得好處，原因包括HPV疫苗最多可提供九種型別的保護，可能有些型別尚未感染過；不同的HPV型別之間有交互保護的效果，也就是說即使不在疫苗內的病毒型別，也可以因為疫苗獲得保護力；最後，根據研究資料顯示，即便目前有HPV持續性感染的人，一樣有約五分之一的人能在疫苗後獲得抗病毒的抗體。

子宮頸癌疫苗那麼多該怎麼打？

現有的疫苗有以下三種：

二價：針對第16、18型病毒 (已慢慢被淘汰）

四價：涵蓋第16、18、6、11 型病毒（女性9～45歲／男性9～26歲）

九價：涵蓋第16、18、6、11、31、33、45、52、58 型病毒（女性男性皆9～45歲）

目前來說，多價數的的疫苗還是可以提供較完整的保護效果，所以九價疫苗是目前的主流。

台灣皮膚科吳明穎醫師

現職林口長庚醫院皮膚部主治醫師、桃園長庚醫院醫學美容中心 主治醫師、長庚診所醫學美容科主治醫師。專長：一般皮膚病症如溼疹、青春痘、蕁麻疹、皮膚感染病症 。美容治療如果酸換膚、鑽石微雕、超音波左旋維他命C導入、色素斑雷射、淨膚雷射、除痣雷射、微血管雷射、除毛雷射、青春痘疤治療、飛梭雷射、磨皮雷射、脈衝光、電波拉皮、肉毒桿菌注射、玻尿酸注射、皮膚化妝品諮詢。想知道更多關於肌膚保養相關資訊，姊妹們可以facebook追蹤：皮膚科吳明穎醫師，或是IG：muni_woo。



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