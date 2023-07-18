24歲貴婦曬富豪日常！日花12萬買2個CHANEL手袋　呻太有錢好困擾

成為有錢人或嫁給富翁可能是不少女生的夢想，認為有錢人的生活至少不用為兩餐而煩憂，想買名牌手袋也不用節衣縮食、辛苦儲錢！很多人都對有錢人的實際生活感到好奇，究竟他們的消費模式又是怎樣的呢？杜拜有位超級貴婦就不時在社交平台上分享她的奢侈日常，單單一日就花上了超過12萬港幣！這種生活令人羡幕，但她卻大呻作為有錢人生活充滿困擾？



？杜拜有位超級貴婦就不時在社交平台上分享她的奢侈日常（lionlindaa@IG）

單單一日就花上了超過12萬港幣！（lionlindaa@IG）

24歲貴婦曬富豪日常 日花12萬買2個CHANEL手袋

杜拜有位現年24歲的貴婦 Linda Andrade，她在年僅16歲時已開始創業，擁有一家水療中心並成功致富，加上丈夫是一位加密貨幣交易員，在婚後盡享貴婦生活。Linda Andrade 早前在社交平台上分享了她的奢華生活，拍攝了「作為百萬富翁太太，一天花費了多少錢」為題的影片，紀錄了她一日的使費，而她竟然在一天中用上了16,000美元（港幣約12.5萬元），震驚了一眾網民！

Linda Andrade竟然在一天中用上了16000美元（港幣約12.5萬元），震驚了一眾網民！（lionlindaa@IG）

Linda Andrade 的一天以開箱一個價值7,000美元（即港幣約5.5萬元）的「抗抑鬱」 Chanel 手袋開始，然後享受了一個價值 400美元（即港幣約3,100元）的排毒按摩療程、80美元（即港幣約600元）的「24K金咖啡」、500美元（即港幣約3,900元）的美甲、300美元（即港幣約2,300元）的健身課程、120美元（即港幣約900元）的魚生壽司。

Linda Andrade 的一天以開箱一個價值7,000美元（即港幣約5.5萬元）的「抗抑鬱」 Chanel 手袋開始！（lionlindaa@IG）

除此之外，Linda Andrade 還入手了多一個價值 7,000美元（即港幣約5.5萬元）的 「抗抑鬱」Chanel 手袋及價值 420美元（即港幣約3,300元）的香水，請司機接載的費用也用上了500美元（即港幣約3,900元），一天的消費總數加起來已經有超過12萬港幣，奢侈的生活令不少網民大感羡慕，但 Linda Andrade 卻大呻作為有錢人生活充滿困擾？

Linda Andrade 還入手了多一個價值 7,000美元（即港幣約5.5萬元）的 「抗抑鬱」Chanel 手袋！（lionlindaa@IG）

列8個當有錢人的缺點 呻太有錢好困擾

Linda Andrade 在另一段影片中大呻作為有錢人的困擾，她提到，作為有錢人每天外出時都擔心被搶劫、長期要讓自己保持最佳狀態、吃飯選擇太多令她變得挑剔、所有女人都想跟她搶老公、老公買太多東西給自己、經常周遊列國旅行令她感到疲累、在餐廳吃飯時被逼看上菜表演、老公不讓我自己駕車，一定要請司機，擁有法拉利跑車都不能自己開。片中所列的煩惱令一眾網民滿頭問號，也萌生起一個疑問：「究竟在抱怨還是花式炫耀呢」？

24歲貴婦曬富豪日常！（lionlindaa@IG）