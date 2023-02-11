腦霧｜營養師推薦9大超級食物改善新冠後遺症　腸胃差引致健忘？

新冠確診後記性變差、注意力不集中，有這些「腦霧」症狀不妨可以多補充這些食物！



長達三年的新冠疫情之亂，很多染疫者在回歸一條線後，仍留下不少後遺症，其中長新冠症候群中最常見的就是「腦霧」症狀，會感覺記憶力變差、沒辦法集中注意力等等，讓人感到苦惱！到底什麼是腦霧？只有確診過後才會有這樣的症狀嗎？想要改善腦霧，也可以從飲食中攝取營養補充！

這次越功能醫學的劉馥萱營養師要來推薦妞妞們9大超級食物，幫助大家從腦霧中走出來，找回健康又高效的工作狀態！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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什麼是腦霧？

「你腦霧了嗎？」在新冠疫情後，腦霧這次詞出現的頻率似乎變高了，甚至還成為一種自嘲、虧人的用詞。但妞妞們真的知道什麼是腦霧嗎？腦霧並不是一種疾病，而是指大腦意識就像處在濃霧之中，一下清醒一下健忘，沒辦法集中精神，明明上一秒還記得的事情，忽然下一秒就斷片，忘記剛才原本要做什麼、要說什麼。從醫學診斷角度來說，腦霧不是疾病，確切來說，腦霧是描述腦部出現一系列認知功能障礙的綜合症狀，這樣的症狀會影響我們的注意力、記憶力、理解能力

為什麼會出現腦霧症狀？

很多人以為腦霧是只有新冠確診後才會出現的後遺症，但並非如此。腦霧的成因其實相當複雜，可能同時涉及身體、心理因素，造成腦霧的常見原因，包含了特定疾病的前兆如腦部慢性發炎、偏頭痛、老人痴呆症，也可能是因為賀爾蒙的改變，如懷孕時雌激素上升，或更年期雌激素下降，人都容易變得健忘、說話找不到詞彙。長時間處於壓力環境、缺乏睡眠，甚至腸道不健康也會引發腦霧。

腦霧會出現哪些症狀？

注意力不集中、健忘＆記憶力下降、倦怠、遲鈍＆理解力下降、憂鬱＆焦慮、睡眠障礙、頭痛或頭暈，這些都是常見的腦霧症狀。

改善腦霧超級食物推薦

從功能醫學的角度來解釋，腦霧的出現可能是細胞的「粒線體」出了問題，粒線體作為細胞能量工廠，如果一直無法獲得適當的營養，可能就無法正常運作，讓身體代謝的效率變低，而粒線體的失能可能會從細胞內部引發神經發炎反應，進而產生腦霧症狀，人的思緒就會變得遲緩。因此，想要改善腦霧的症狀，得要提供營養給粒線體，也要給予消除自由基的營養素，才能讓粒線體正常運作。

1. 菠菜

菠菜中含有豐富的維他命、礦物質外，還富含最重要的抗氧化物質，像是類黃酮、穀胱甘肽、維他命C和維他命E，幫助粒線體對抗自由基的氧化。

2. 海藻

海藻含有豐富DHA，是對大腦活化很有幫助的營養成分，另外還含有硒與鎂這些抗氧化營養素，是粒線體作用的過程中不可或缺的礦物質，相比一般蔬菜，海藻的硒與鎂含量整整多了10倍以上。

3. 三文魚

三文魚同樣是重要的DHA來源，可以維持大腦健康的關鍵。研究發現吃較多DHA含量高的魚，能夠擁有更健康的腦力。而三文魚也能提供優質蛋白質，可作為體內合成穀胱甘肽的原料。另外也提供高含量的輔酶Q10，會參與粒線體能量製造，讓能量代謝過程更流暢！

4. 番石榴

維他命C是很強效的抗氧化劑，美國的功能醫學界很推崇維他命C含量很高的紅石榴，但價格昂貴。取而代之，可以找番石榴，它的維他命C含量比檸檬還高，是台灣水果界的維他命C之王！

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5. 茶籽油

擁有「東方橄欖油」之稱的茶籽油，其實也是很棒的油類來源，茶籽油富含維他命E和單元不飽和脂肪酸，這些優異的抗氧化劑能有效降低自由基引起的發炎反應。

6. 綠茶

綠茶當中最有名的植化素就是兒茶素，屬於類黃酮素的一種，也是超級抗氧化高手，能活化抗氧化轉錄因子NrF2，減少粒線體遭受氧化傷害，具有保護神經的功效。

7. 牛油果

牛油果是國內外都非常推崇的超級食物，含有優質的單元不飽和脂肪酸，有助於促進血液循環，將更多氧氣輸往腦部，牛油果還富含維他命E、穀胱甘肽，幫助其他抗氧化植化素吸收，此外，國外研究顯示，牛油果也能增進健康年長者的認知機能。

8. 椰菜花

椰菜花同樣也是常駐排行榜的超級食物，可說是護腦、護肝的好幫手，椰菜花中含有蘿蔔硫素、I3C等植化素與穀胱甘肽，可以提升抗氧化力，同時還含有膽鹼，可以幫助神經細胞傳遞，過去也有研究發現，椰菜花能夠延緩認知功能的退化。

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9. 杏仁

杏仁和牛油果一樣，含有豐富的單元不飽和脂肪酸，可以促進腦部的血液循環，另外還富含鈣、鎂、鉀等幫助神經傳導的營養素，以及維他命E、穀胱甘肽這些抗氧化營養，對於記憶力與專注力的維持來說，是不可或缺的超級食物。

想要改善腦霧的症狀，除了可以多攝取補充以上的超級食物外，也建議養成規律運動、減少壓力來源、改善睡眠品質。如果狀況越來越嚴重，甚至出現染疫前沒有過的症狀，例如麻木、說話困難、刺痛甚至失明等，就代表要趕快看醫生了喔！

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