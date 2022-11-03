陰道炎｜私處傳3種異味是患病徵兆！小便疼痛、外陰痕癢速看婦科

女生一般較為注重外在的保養及衛生習慣，畢竟頭發皮膚這些門面的部位，容易讓人一眼看出健康問題。但很少女生會注意私密處的衛生及狀況，除非它因不良的生活習慣引發的感染或並發癥，才會去正視它。



其實每個女生私密處都有氣味，如果不想男友躺在你大腿間時，聞到尷尬的異味一定要繼續看下去。

3種代表妳的私密處可能被感染的怪味道！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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或許你在想女生的私密處應該是什麽味道？草莓味？青草味？還是花香味？NoNoNo，這些味道根本不存在。一般健康的私密處會帶有點腥味混合酸汗味，這是因為女生的陰道排出來分泌物-白帶含有酸桿菌，它會帶有腥味或無味，加上內褲長時間包覆著私密處，在不透氣的狀況下，加上無法揮發的汗水混合在一起，自然形成酸中帶腥的味道。另外，陰道口靠近尿道口及肛門，如果沒有處理幹凈，很容易散發尿騷味及粑粑的味道，但這些味道一般都算正常。其實這些味道只要不靠近聞是不會造成生活干擾的。

如果你發現以下這3種怪味道並伴隨著不適感，這顯示你的私密處已被感染了。

1. 魚腥味（滴蟲感染陰道炎 Trichomoniasiss）

通常發生在擁有性關系或者喜歡共用公共物品（浴缸、毛巾、遊泳池等）習慣的女生。一旦陰道毛滴蟲進入陰道或子宮頸，將會連續幾個星期或幾個月出現陰道瘙癢、小便時灼熱感。而且私密處飄出臭味就像腐爛掉的死魚，同時排出所綠色或黃色的分泌物。

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2. 面包壞掉／啤酒味（念珠菌陰道炎 Yeast Infections）

這種感染病比較容易發生在孕婦、體重超重、糖尿病患者、因吃抗生素、類固醇導致免疫系統減弱、常用私密處清洗劑的女生。受感染陰道和外陰常會有嚴重瘙癢，另外私密處也會出現紅腫現象。在性交或小便時，更可能出現疼痛感。發病時的陰道分泌物呈現像豆腐濃稠的黃白色豆腐渣。

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3. 異常腥味（細菌性陰道炎 Bacterial Vaginosis）

陰道內擁有好菌及壞菌，一旦細菌數量失衡起了變化將導致發炎。如果擁有多個性伴侶、使用子宮內避孕器 (IUD) 、泡澡、陰道除臭劑、抽煙更容易感染細菌性陰道炎。雖然與滴蟲感染陰道炎一樣會出現魚腥味，但在性交或者經期期間魚腥氣味更為濃烈，而且還會出血。而分泌物則是呈現灰白色且量大稀薄。另外小便時有灼熱感，陰道發癢、發紅和腫脹。

如果私密處出現異常現象，不要自行到藥房買藥或者用私密清潔劑來解決，這很容易加重炎癥。需及時到婦科檢查才不會錯過黃金治療時期。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】