閨蜜好去處｜本地天然香水工作坊推介　1小時親手調製命定香水

夏天最怕出街一身汗味，最佳消暑方法當然和閨蜜知己一齊參加香水Workshop，親自調配命定香水，製造你的專屬香味。



在DIY製作個人化香水過程中，經驗豐富的專業調香師會為大家講解基本了解香水和香精種類知識、調配重點等，體驗香氣的千變萬化。《01女生》為大家精選推介以下3大人氣香水調配工作坊，大家記得Bookmark!

Minilarge天然精油EDP香水工作坊

1小時Workshop中，學習如何聞香、試香及調香，從天然成份中揀選香水的前中後調，調配屬於自己喜愛的香味。而調配EDP香水，濃度更勝淡香水，留香時間大概可維持5-6小時。

地點：荔枝角永康街55號2906

開班日期：2023年8月11日起

開班時間：星期一至日14:30 / 16:00 / 17:30 / 19:00

價格：$460

立即預訂：Klook

Perfume Talk 香水工作坊

大家可選英國直送傳統香味，如香桃、橙花、梔子花、綠茶、雲尼拿等。其後，可放入自己喜歡的保鮮花，更顯個人特色。即場印製彩色打印圖案於香水樽上，如: 座右銘、記念回憶等，更具收藏價值。

地點：尖沙咀漆咸道南87-105號百利商業中心1樓93號舖

開班日期：2023年8月11日起

價格：$458

立即預訂：Klook

DK Aromatherapy天然香水工作坊

在了解精油香調及香水製作技術同時，大家會找到適合你個性的正確搭配。從數百種香水和香精中進行選擇，即場創造你的自訂香水，過程大約1小時。

地點：香港上環新街市街19號

開班日期：2023年8月10日起

開班時間：星期一至六18:00

價格：$380

立即預訂：Klook