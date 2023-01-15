整容｜外國女瘋狂注射驚現異形面　自豪擁有「世界上最大臉頰」

整容｜現今社會「整容」風氣盛行，不少藝人或網絡紅人為了追求完美的外貌，紛紛到整形醫院進行各種大大小小的醫美療程。在追求美麗過程上，有些人不知不覺逐漸失控走火入魔，一意孤行下把自己推向了一條不歸路。



整容｜外國女號稱擁有「世界上最大臉頰」整容次數數不清（IG@_just__queen_）

整容｜外國女號稱擁有「世界上最大臉頰」整容數不清

在烏克蘭有名擁有極高人氣的網絡紅人（Anastasiia Pokreshchuk），她號稱擁有「世界上最大臉頰」。其實她早已不滿自己的原生外貌，更認為自己長得像倉鼠般，因此早就萌生整型念頭。為了追求瘦削的臉頰，過去兩年不惜豪花1600英鎊（約15,000港幣）不斷調整自己的臉部、嘴唇及臉頰下顎部分，植入填充物以及注射大量肉毒桿菌素（Botox），以此達致瘦削的下臉頰。不過整容前醫生已經多番勸告，將會出現她意想不到的整容後遺症，惟她依然一意孤行執意整容。

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整容｜過去兩年不惜豪花1600英鎊（約15,000港幣）不斷調整自己的臉部（IG@justqueen8888）

整容｜瘋狂注射驚現異形面 反自信滿滿

女生表示，即使現時重看自己過去的照片時（未整容前），她依舊覺得過去的自己長得醜陋。反而認為整容後的自己非常美麗，且自信心更勝以前。曾接受採訪中表示：「我將是你見過最漂亮的怪物」，此外她更鼓勵同路人，若對自己現今模樣不滿意的話，不妨勇敢追求美麗。

整容｜瘋狂注射驚現異形面 反自信滿滿（IG@justqueen8888）

整容｜懶理負評：「我將是你見過最漂亮的怪物！」

在採訪時，主持人Dr Steven Harris （Harris Clinic的創辦人）問到她整容的原因，她表示︰「我就喜歡他們（臉上五官）這樣。」還指︰「有點太小。」由於她號稱擁有「世界上最大臉頰」而引來極大迴響，但她對於外界的批評毫不在意，直言：「我知道人們覺得很奇怪，但我不介意。」不過主持人認為Anastasiia根本已經過度整容，且超過了正常的範圍。

整容｜懶理負評：「我將是你見過最漂亮的怪物！」（IG@justqueen8888）

最令人出乎意料的是，Anastasiia是一名心理學畢業生，但她完全不覺得有何不妥，身邊的親人及朋友從未勸諫過她這是過度的整容行為，惟那些網絡上的人對於她的行為指指點點。

整容｜她完全不覺得有何不妥（IG@_just__queen_）

整容｜原生外貌驚嚇眾人

Anastasiia過往曾於個人社交平台上分享尚未動刀的照片，差異大到讓不少網民大吃一驚，不少網民都留言表示「我喜歡你現在的樣子，但顴骨可以再小些」、「現在很酷啊」、「以前比較好」；當然有網民亦認為整容這事，自己喜歡即可：「只要自己喜歡、覺得舒服，才是最重要的。」