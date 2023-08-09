$1.5萬紋眉紋鼻影 美容療程後險毁容 內地女超後悔：我要告到底！

【半永久美容/整容/紋繡】每個女生都想偷偷變美，近年市面上有不少半永久療程，聲稱能夠結合整形美容與化妝所衍生的新技術，主打效果自然，能令女生們素顏亦可以擁有化了妝的效果，近年除了有紋眉、紋雙眼線、紋唇色，更有半永久遮瑕、紋鼻影等出現。



美容療程愈來愈普及，半永久療程看似十分吸引，只需付出數小時就可以換取一年甚至更久的時間，省卻化妝步驟。半永久療程聲稱會隨日子淡掉，但其實亦有風險，半永久療程主要以染料在皮膚上紋繡，創造傷口再把繡料放上去，創造傷口亦屬於入侵性行舉，除了會因美容師的下針力度而破壞皮膚，傷口處理不當、針劑不潔亦容易令細菌入侵、出現感染，更可能會出現顏料過敏等問題。

近日就有一名中國女生「愛吃棉花糖的鋼鐵俠」因誤信半永久美容師， 紋後效果強差人意的情況，結果美容店家卻不願意賠償，該名女生為免有更多人受騙；在社交平台上公開始末。希望大家下次在半永久美容前，以作參考，以免發生不快意外！

半永久療程看似十分吸引（《來自星星的你》劇照）

誤信半永久美容 花錢變美反致毁容

女事主「愛吃棉花糖的鋼鐵俠」分享道上星期的失敗半永久療程，她指自己在一直有在一間相熟的美容店植眼睫毛，當時店員附加推銷，推薦了一個聲稱技術很好的紋繡總監，所以她毅意決定追加紋眉能及紋鼻影的療程。

當半永久美容療程結束後，「愛吃棉花糖的鋼鐵俠」認為效果比想像中強差人意，當時的紋繡總監更稱指：「過幾天就會淡色」，甚至乎整個店的員工圍著事主，整個邪教組織般異口同聲地說好看，甚至更有店員亂出主意，指頭幾天比較深色，想自然些許的話，可以在傷口上遮瑕。

美容療程後像毁容 陸女超後悔（RED@愛吃棉花糖的鋼鐵俠）

當事主歸家後，愈想愈不對勁，效果不單是強差人意，根本像兩條尺在臉上，算是花錢毁容了。當事主再與店家協商退款時，店家堅稱過幾天就會自然的，恢復期由3到7天不等，要是事主接受不了現在的顏色的話，可以再次到店修復。後來事主求助「全國12315平台」，公安介入後，店家就直指恢復期間效果不準確，不知道什麼時候能恢復，死命不願意承認操作失誤；最後店家指只能退回原來的半永久款項：人民幣$1,5000（港幣$16,329），但同時需要事主撤銷投訴。

誤信半永久美容 花錢變美反致毁容 店家態度差（RED@愛吃棉花糖的鋼鐵俠）

事主分享失敗事例 網民大呼：荒謬，必須賠償！

經過協商後，店家的毫無悔意，並不承認操作失誤，只在意投訴的態度令事主十分不滿，所以事主先在網上公開自己的經歷，不少網民看到後，大呼驚訝：「店家本來做的眉形已經很醜，應該上虛下實、前輕後重」、「為什麼敢在睫毛店紋刺？需要有醫療資質無菌操作的，不怕傳染病嗎？」、「太離譜了吧」、「這怎麼出門啊」

同時亦有不少網民給予意見：「讓傷口恢復後，可以試試皮秒打掉」、「我只能說所有的紋繡都不要做，無論效果說得多麼天花亂墜」，亦有一些網民提醒事主要讓商家賠償修復，因為不少紋繡工作室其實是沒有營業執照，或營業執照裡的經營範圍是不包含紋繡的。在一眾網友的鼓勵留言下，事主決心尋求協助並指自已作為一個消費者，她勇敢得能夠維護權利，都全靠了給予安慰與幫助的大家。

已經聯繫了很多律師，了解訴訟方案，證據已經夠了，不等工商處理了，直接走起訴程序，哪怕賠的錢不夠我付律師費都沒關係，就是要告到底 事主

醫美療程有風險 事前需做準備

亞洲地區而言，香港、台灣、中國等地的美容行業都缺乏相關法律把關，隨著自媒體廣及，不少在社交平台上相當光鮮的美容小店，背底裏未必擁有相關的醫療資格及醫療執照。筆者在此都再三提醒大家進行療程前要做好資料蒐集、了解所有風險，一定要前往專業的醫美診所詢問，再三確認由專業醫生進行入侵性美容療程！