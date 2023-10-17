ESTJ｜Edan公開屬「總經理」人格：做事果斷盡責、不解浪漫的直男

ESTJ｜MBTI測試分為16型人格，為近年流行的趨勢，連本地大勢男團Mirror成員呂爵安（Edan），也曾進行測試，並公開結果。當中佔本港比例第10位的「ESTJ」（總經理），就是位直男，擁有強大的責任心，做事單純直接，不會處理抽象概念。到底ESTJ這樣的個性，都有怎樣的優缺點？他們的愛情觀和事業運又如何？以下為大家詳細剖析。



ESTJ｜韓國大勢女團NewJeans成員Minji曾公開自己是ESTJ。(IG@newjeans_official)

MBTI測試近年爆紅，早在一個世紀，知名心理學家卡爾榮格（Carl Gustav Jung）已提出心理類型劃分，其後得到美國心理學家Katharine Cook Briggs及女兒Isabel Briggs Myers加以延伸，歸納出16種不同人格，各有獨特的生活態度。

MBTI 4種人格較難脫單！ESFP不愛承諾常蒲吧、INFP要求高不會主動

ESTJ｜Edan公開屬「總經理」人格 (IG@edanlui)

Mirror成員Edan常活躍於社交媒體，日前有粉絲問及「E先生是甚麼人格？」，並補充自己是INTP時，Edan亦大方留言回答「好像是ESTJ」，在百忙中亦會抽空做這當紅測驗。

ESTJ｜Edan回答自己的MBTI「好像是ESTJ」。(IG截圖)

ESTJ總經理特質1. 責任心重的領導者

在16種人格中，ESTJ擁有極強的責任心，他們重視承諾，願為目標奮力工作。ESTJ樂意承擔領導角色，亦敢於制訂方向，以行動實現理想，因此他們經常為推動進程的主核心。

ESTJ總經理特質2. 細節專家

不喜歡憑空想象，ESTJ注重現實和具體，因此擅長細節規劃，能有條不紊地執行任務。他們亦追求效率，重視實際結果，做事果斷，從不會有拖延症或猶豫不決的時候。

ESTJ｜ESTJ注重現實和具體，因此擅長細節規劃，能有條不紊地執行任務。(IG@newjeans_official)

ESTJ總經理特質3. 超級直率

對於ESTJ而言，難理解抽象和概念的事，因此偏好簡單直接的溝通方式，不喜歡猜度和曖昧。他們說話有時過於直白，容易傷到別人內心，亦予人嚴苛的感覺，但其實他們只想提升效率，而非有意冒犯他人。

ESTJ總經理愛情觀： 做事果斷的直男

總括而言，ESTJ予人大男人的個性，不喜歡在感情中拖拉，會直接表達追求，尋找共同理想的對象，亦重視責任和承諾，望建立長期關係。他們做事實際，不做浪漫和驚喜的事，會以實際行動代替華麗的表白。他們渴望細水流長的感情，不習慣變動，遇上伴侶情緒化的時候，會不知如何應對。他們想愛情像工作一樣，有清晰的目標和計劃。

與ESTJ同樣注意生活規律的ISFJ，會是個不錯的配搭，兩者一動一靜，性格互補。而ISTJ的個性認真，與ESTJ的人生觀相似，可以互相欣賞，從此建立深厚的關係。此外，ENFP的激發和創意，能補充ESTJ的不足；而ESTJ的理性和效率，也給ENFP穩定生活，兩人在一起可促學習和成長。

ESTJ｜ESTJ不喜歡在感情中拖拉，會直接表達追求。(IG@newjeans_official)

ESTJ總經理事業：

事業心重的ESTJ，願付出努力達成目標，並透過工作獲得成就感。他們亦能承擔重任，勇於決策，過程中亦注重工作細節，以確保任務落實，是職場上優秀的中堅。要發揮他們的領導才能，可選擇企業管理、工程或財務職位，充分發揮規劃執行的能力。由於ESTJ擅長組織，也能成為出色的項目經理。

ESTJ總經理優點：

1. 專注投入

2. 超強決心

3. 直接誠實

4. 耐性可信



ESTJ總經理缺點：

1. 不變通、固執

2. 不習慣改變

3. 太重視社會地位

4. 難以放鬆

