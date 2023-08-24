韓國男神朴敘俊不再接愛情劇震驚全網！重溫男神5大經典愛情韓劇

韓國人氣男神朴敘俊宣布不再接愛情劇！日前，他出演電影《水泥烏托邦：末日浩劫》接受訪問指，「目前為止，我已經出演了許多浪漫類型的韓劇，所以從現在開始，我想嘗試其他不同類型的影劇。」不過朴敘俊最後強調，自己的決定並不等於「不喜歡浪漫喜劇」，純粹想嘗試其他事情。消息傳出後，不少粉絲都大感心碎，只好一同等待男神回歸浪漫愛情劇。今天一同重溫男神過往出演的浪漫愛情韓劇啦~



朴敘俊於2011年參演MV《I Remember》出道，在演藝圈打拼10年多累積許多經典韓劇。早年他憑著韓劇《她很漂亮》人氣急升，再以《金秘書為何那樣》、《梨泰院Class》登上事業巔峰，之後的戲劇邀約更是一部接一部，近年更進軍好萊塢，加盟MCU參演即將上映的《Marvel隊長2》(The Marvels)。

朴敘俊韓劇推薦｜近年更進軍好萊塢，加盟MCU參演即將上映的《Marvel隊長2》(The Marvels)。（YOUTUBE@MARVEL 截圖）

朴敘俊5大韓劇推薦 一同重溫男神過往出演

朴敘俊韓劇推薦 1. 《魔女的戀愛》（마녀의연애）

主演：朴敘俊、嚴正化、韓載錫、鄭妍周

播出時間：2014年4月14日



《魔女的戀愛》是改編自台灣原創偶像劇《敗犬女王》，這套劇集是朴敘俊首部擔任男主角的韓劇，作為粉絲當然不能錯過啦！劇情講述時事周刊雜誌的組長潘智妍（嚴正化 飾）因未婚夫悔婚而不再相信愛情，後來遇上尹東河（朴敘俊 飾），隨著二人遇上各種的事情，漸發展一段甜蜜的姊弟戀。

朴敘俊韓劇推薦 1. 《魔女的戀愛》（마녀의연애）(劇照)

朴敘俊韓劇推薦 2. 《Kill Me Heal Me》（킬미 힐미）

主演：池晟、黃正音、朴敘俊、吳珉錫、金釉利

播出時間：2015年1月7日



隔年，朴敘俊參演《Kill Me Heal Me》，他精湛的演技讓不少觀眾眼前一亮，大獲好評，深受觀眾喜愛。 劇中朴敘俊飾演天才推理小說家吳俐溫，在選角過程中並不順遂唯獨在選擇吳俐溫一角時，作家心中的屬意只有朴敘俊一人。後來憑著朴敘俊、池晟、黃正音的精湛演技而廣受好評。

朴敘俊韓劇推薦 2. 《Kill Me Heal Me》（킬미 힐미）(劇照)

朴敘俊韓劇推薦 3. 《她很漂亮》（그녀는 예뻤다）

主演：朴敘俊、黃正音、高準熹、崔始源

播出時間：2015年9月16日



繼《Kill Me Heal Me》後朴敘俊與黃正音再度合作，他劇中飾演池晟俊一角，對工作極其認真的工作狂，固執己見，獨斷專行，以池晟俊一角人氣扶搖直上，更憑《她很漂亮》勇奪「MBC演技大賞迷你劇部門優秀男演技獎」！

朴敘俊韓劇推薦 3. 《她很漂亮》（그녀는 예뻤다） (劇照)

朴敘俊韓劇推薦 4. 《三流之路》（쌈 마이웨이）

主演：朴敘俊、金智媛、安宰弘、宋昰昀

播出時間：2017年5月22日



《三流之路》由朴敘俊與金智媛主演，劇情發展流暢、有趣，當年在同檔期的韓劇中討論度極高，最終也創下破十的收視率。劇集以沒有錢沒有背景為主題，過著配角人生的男女主人公高東萬（朴敘俊 飾）和崔愛羅（金智媛 飾）勇於追求夢想的青春勵志浪漫愛情故事。

朴敘俊韓劇推薦 4. 《三流之路》（쌈 마이웨이） (劇照)

朴敘俊韓劇推薦 5. 《金秘書為何那樣》

主演：朴敘俊、朴敏英、李泰煥

播出時間：2018年6月6日



《金秘書為何那樣》當然不能不提，朴敘俊靠這套劇登上事業巔峰。劇集是改編自2013年同名人氣網路漫畫，講述財閥二世、「幽明集團」副會長、顏值實力兼具的男主李英俊（朴敘俊飾），在他身邊如影隨形，能力滿分的女秘書金微笑（朴敏英飾）的故事。自播出後，獲得極大的迴響，不論是引人入勝的劇情及俊美的男女主角，至今依舊有不少人再次重溫。