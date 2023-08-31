枕頭清洗法｜日本媽媽機洗枕頭驚變蛋包飯　3招正確洗枕頭法必學

枕頭清洗大法｜大家都知道枕頭袋要定期更換及清洗，但原來單單清潔枕頭袋並不足夠，睡覺時汗水，甚至口水不但會滲入枕頭袋，有時甚至會滲入枕頭，令枕頭上佈滿污漬與細菌，所以枕頭還是每3－6個月清洗1次比較好！



至於枕頭應如何清洗呢？早前就有日本網民在社交平台上分享指，媽媽貼心地把枕頭放入洗衣機中清洗，當事主正準備把枕頭拿出來時，發現枕頭內的棉花／纖維通通被打碎，事主更笑指慘變了一盤蛋包飯，帖文一出頓時引起網民關注，大家更紛紛轉發！

枕頭清洗大法｜日本媽媽機洗枕頭驚變蛋包飯！（My_kwk_N＠Twitter）

3招正確洗枕頭法必學！

所以，枕頭清潔絕對是一門學問，並非每款枕頭都適合放入洗衣機清洗！不想家中枕頭慘變犧牲品，就要學識正確的枕頭清潔法！枕頭也有分不同種類，而且每種枕頭都有各自的清潔方法與清洗禁忌！

枕頭清洗大法｜枕頭清潔絕對是一門學問，並非每款枕頭都適合放入洗衣機清洗！（《她的私生活》劇照）

枕頭清洗大法：乳膠枕與記憶枕

首先是乳膠枕與記憶枕，這兩者都不適宜用水清洗的，因為它們沾水後很難完全乾透，加上水洗及曬乾的過程中很容易破壞枕頭的結構，建議用溫水加入適量溫和清潔劑，配合布按壓及輕輕打圈搓揉清除污漬，再隨即用乾布吸乾水分，最後放在家中乾燥通風的角落讓它自然陰乾即可。

枕頭清洗大法：乳膠枕與記憶枕（gettyimages）

枕頭清洗大法：羽絨枕

羽絨枕同樣不適宜放入洗衣機清洗，但就可以用水洗，洗後注意要把枕頭完全曬乾，否則容易導致發霉及滋生細菌等問題，平日可多以陽光日曬枕頭，或放在通風位置除濕氣及殺菌。

枕頭清洗大法：羽絨枕（gettyimages）

枕頭清洗大法：一般棉花枕頭

至於一般棉花枕頭，都是建議用手洗的方式清潔，清洗後再用手把枕頭擰乾，並以乾毛巾吸取過多的水分，最後放在陽光下曬乾即可。