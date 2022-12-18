7日不換床單比猩猩巢穴更多菌！專家：塵蟎細菌恐引肺炎、闌尾炎

平日大家多久換一次床單呢？相信不少人都會覺得換床單是一件麻煩的事，更換後又要清洗又要曬乾。英國曾經有研究指出，當床單使用一星期就會滋生百萬塵蟎、細菌，而塵蟎及細菌亦會隨著時間變得愈來愈多，1個月更有機會導致肺炎、闌尾炎，大家絕對不能忽視更換床單的重要性。



7日不換床單 過百萬塵蟎細菌伴你入眠

英國床褥公司Time4Sleep曾調查發現，有40%的受訪者表示每隔14天才更換床單1次；有24%的受訪者更表示3星期至1個月才清理。英國床褥公司跟西班牙塞維亞大學（Universidad de Sevilla）合作進行實驗，在顯微鏡下觀察4星期床單的細菌變化。

第一天細菌變化（time4sleep官網）

第七天細菌變化（time4sleep官網）

直到28日後細菌經已佈滿培養皿，而且當中亦發現細菌內存肺炎、淋病、闌尾炎相關的細菌，甚至更有機會引發雷米爾氏症（Lemierre syndrome）的梭桿菌目（Fusobacteria）及引致淋病（Gonorrhea）的奈瑟菌目 (Neisseriales)。

第14日細菌變化（time4sleep官網）

第21日細菌變化（time4sleep官網）

其實引致這些危險源於床單直接接觸到我們的皮膚，加上是次研究更證實了美國北卡羅來納州立大學的研究。原來一般人類的床比起黑猩猩巢穴還要多細菌。當大家觀看以上研究是否立馬想清理自己的床單，研究專家更提醒大家至少2星期就要把床單更換一次，為了個人健康著想，別再懶惰了！

第28天細菌變化（time4sleep官網）

皮膚醫生：塵蟎可導致過敏反應

塵蟎或其排泄物或會令人產生過敏反應，特別是兒童或其他易過敏人士（例如濕疹病患或哮喘患者），包括咳嗽、打噴嚏、流鼻水、眼睛紅腫、皮膚發紅，甚至氣喘等過敏症狀。此外，塵蟎的糞便更含有一種特別的蛋白質，這些物質經呼吸進入人體後，有機會令部分人產生過敏反應，亦有可能令哮喘病患者的病情加劇。

皮膚醫生：塵蟎可導致過敏反應（unsplash.）

香港醫學會會董及皮膚專科醫生陳厚毅表示，一般人未必會對塵蟎有過敏反應，因此毋須過份憂慮家居的塵蟎，但家中若有鼻敏感的兒童或易過敏人士，則需多加注意。

消委會教你5招消滅家居塵蟎、清潔床褥

1. 使用防蟎床具



最好選擇能完全包裹床褥和枕頭的防蟎床具類型，例如附有拉鍊設計，尺寸亦宜比床褥和枕頭略大，以免套用或拆除時因過度拉扯而令床具破損，失去防蟎功能。在換上新的防蟎床品之前，可先用刷子或吸塵機清潔床褥，以清除皮屑和塵埃。

使用防蟎床具（unsplash.）

2. 定期換洗床上用品



床單、枕套等應該每隔一至兩星期清洗一次，藉此殺滅床具上的塵蟎、清除其排泄物，以及清除枕頭套上的皮屑，減少塵蟎的食物供應。而大約50至60度的水溫清洗床具能殺死塵蟎，但要留意床品的材質是否適合高溫清洗。家長亦可以考慮使用殺塵蟎專用洗衣液，或天氣晴朗時，把床單、枕頭放置室外晾曬數小時，有助減少塵蟎。

定期換洗床上用品（unsplash.）

3. 用濕布抹拭家具



定期用濕布抹拭家具或用吸塵機清潔家具，保持家居清潔，盡量避免使用乾布、塵拂來打掃，減少塵埃、塵蟎散佈到空氣中。

用濕布抹拭家具（unsplash.）

4. 減少塵蟎寄居地



最好避免在床上放置毛公仔，避免使用厚重窗簾布和長毛地氈。

5. 控制房間濕度



潮濕日子有利塵蟎生長，宜開啟抽濕機降低室內空氣濕度，有助減少塵蟎數量，亦可避免細菌滋生。而較乾燥寒冷的日子，應打開窗戶保持室內空氣流通。