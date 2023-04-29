床單也要換季？專家挑春夏寢具4招　材質顏色有講究、防蟎是關鍵

當你把冬天厚重的衣服、暖爐、發熱毯統統收起來後，是不是忘記你的寢具也是需要換季？



香港春夏潮濕又悶熱，根據台灣寢具專家李育靜老師的說法，溫度高人體更容易蒸發水分導致睡眠品質受影響，所春夏的寢具挑選更要注意材質和種類，儂編整理4大挑選要點，讓你能夠一覺到天亮！

春夏寢具挑選4要點，睡眠品質UP！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

透氣是第一首選

純棉、亞麻材質被認為是透氣布料的首選，具有非常好的透氣性和吸濕性，讓人在炎熱的氣候保持涼爽和舒適，同時價格適中、清洗容易，最適合多數的家庭。除了純棉材質之外，市面上寢具還有非常多容易讓人混淆的名稱，所以我們可以從材質的比例去作判斷，像是最常見的「聚酯纖維」是一種人造纖維，布料耐用，價格也低廉但是「聚酯纖維」沒有毛細孔，透氣度和吸濕排汗的功能非常差，不建議用來作為春夏的寢具。

避免過敏「防蟎抗菌」是關鍵

夏天潮濕悶熱的環境就是細菌和蟎蟲的最愛，所以挑選寢具的時候「防蟎抗菌」絕對是重點！可以優先挑選有認證標章的寢具，例如天絲、蠶絲等材質都具有這個功能。不過話說回來，不管產品再怎麼標榜防蟎抗菌，定期清洗還是非常重要的喔！也可以搭配使用保潔墊喔，保持寢具的清潔和衛生，提供更好的睡眠環境。

同埸加映：改善失眠的4大儀式感 戒玩手機減藍光刺激 培養1睡前習慣助入眠（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

涼感商品當道

市面上宣稱能達到涼感的產品非常多，但實際上大多數的涼感寢具都需要搭配空調或電風扇，才能達到持續涼爽的效果。如果要挑選的話，涼感寢具會比涼感床墊要來的更要效益，畢竟寢具才是直接接觸皮膚的第一線，像是主打冰涼觸感的天絲、急凍紗、尼龍材質等，都因為快速散熱的特性，提供皮膚涼爽的感覺，對於特別怕熱的朋友確實也是一個理想選擇。

床單顏色也會影響睡眠

在顏色挑選上當然也有學問，科學已經證實顏色對人們的情緒和情感有很大的連結與影響。淺色的寢具能帶給人清涼、寧靜的感覺，非常適合作為春夏的床單，也相對深色床單更容易讓人入放鬆入睡！另外也要注意太過鮮豔的黃色、紅色，雖然很適合即將到來夏天氛圍，但是過於飽和的顏色可能會讓腦皮層保持活躍，反而更難以入睡。

延伸閱讀：

突然又降溫怎麼辦？收納新觀點「不換季衣櫃」正夯！網友教你4 Tips 整理要點，忽冷忽熱的季節也不怕沒衣服穿

不是你貪睡！最新研究「人在冬天需要更多睡眠」，生活作息只要跟著太陽就保證你精神飽滿！

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】