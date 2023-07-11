枕頭高度｜少女墊高枕頭睡15分鐘癱瘓險中風！脊醫教挑枕頭4方法

枕頭高度貼士一文睇！為何總是睡不好？根據世界衛生組織(WHO)報告顯示，全球約有2億人飽受失眠困擾，而曾有一項研究指出香港的失眠率達39.4%，相當於香港220萬人受影響，故此睡眠問題必須正視！早年，有一名外國女生小睡15分鐘，醒後發現下半身一度癱瘓兼且出現中風症狀，一齊來看看究竟吧！



【枕頭高度】外國女墊高枕頭小睡15分鐘 一度癱瘓險中風

根據英國《太陽報》報導，一名女生躺在床上看電影，並以枕頭墊高脖子，嘗試調整出一個最佳的觀看姿勢，突然間女生脖子發出「喀」的一聲，初時她不以為意，維持相同的姿勢，更小睡15分鐘。詎料她一醒來發現下半身左腳完全不能動彈，一起身上廁所更重重地摔了一跤。

外國女墊高枕頭小睡15分鐘 一度癱瘓險中風 （Getty Image）

正當女生以為先躺一會兒，下半身的情況會有好轉，但狀況遲遲未有改善，最後女生決定入院求醫。經過醫生的詳細診斷後，醫生表示女生有可能是當時做頸部動作沒有注意，亦有可能是長時間維持同一個姿勢， 導致椎動脈剝落破裂，出現中風症狀。

醫生表示女生有可能是當時做頸部動作沒有注意，亦有可能是長時間維持同一個姿勢。（Getty Image）

此事令女生左半身一度幾乎癱瘓，醫生亦強烈要求女生住院觀察一個月，期間她同時要進行復健訓練，讓身體狀況好轉。不過中風一事令女生感到十分驚訝：「我不吸煙，我不喝酒，我沒有任何家族病史」。另外醫生提醒大眾，盡量避免長期維持不良姿勢，減低椎動脈剝落破裂發生的機率。

脊醫揭不良睡姿恐引氣管呼吸問題 小測試助你挑選合適枕頭

有良好姿勢固然重要，但是影響睡姿最深的絕對是「枕頭」。 若果選錯枕頭有機會影響頸椎健康，也有機會導致隱性高血壓、下肢癱瘓、視力障礙、腦神經疼痛、中風、更年期綜合症、頸心綜合症甚至猝倒，故此一個合適的枕頭是十分重要的。

脊醫揭不良睡姿恐引氣管呼吸問題 小測試助你挑選合適枕頭（getty image）

香港註冊脊骨神經科汪家智醫生曾於個人Youtube頻道指出，不是每一款枕頭都適合所有人，最好根據個人的喜好習慣、睡姿，以及自身的頸骨有沒有特別問題，並列出4大選擇枕頭的貼士有助大家改善睡眠質素。

仰臥睡覺正確姿勢，醫生建議最理想是額頭及下巴成一條水平直線，最多額頭高過下巴五度，這就是最好的仰臥睡姿。若果枕頭過高，額頭會升起令嘴巴張開，有機會影響喉嚨、氣管及呼吸；若果下巴過高，同樣會令到嘴巴張開，繼而影響呼吸，因此必須要維持水平線的重要性。

仰臥睡覺正確姿勢，醫生建議最理想是額頭及下巴成一條水平直線（YouTube@Dr. Joe Wong 截圖）

至於打側睡覺的話，醫生建議身體要跟床褥成為平行線，假如是枕頭高度不夠高，頭部自然會側向下，久而久之肩膊便會收縮入去，便不能健康地睡覺。

仰臥睡覺正確姿勢，醫生建議最理想是額頭及下巴成一條水平直線（YouTube@Dr. Joe Wong 截圖）

另外可以進行一個小測試，背部及臀部貼牆，留意一下頭部有沒有傾前，或者背背脊胸椎骨會否過厚。例如經常健身運動人士的背脊會比較厚，故此購買高一點的枕頭會較適合。

醫生親授購買枕頭4大小貼士

1. 購買枕頭過程，緊記要留意側睡時是否成水平線，跟床褥是否成平衡；仰臥睡覺人士則要注意額頭有沒有過高或低。



2. 購買枕頭前，最好試睡一張跟家中軟硬度相似的床褥。若果試枕頭時，發現床褥很硬但家用是偏軟的話，這樣該枕頭絕對不適合。



3. 醫生建議每兩至三年要更換一次枕頭，因為枕頭使用了兩至三年後，彈性會慢慢失去。



4. 是用枕頭需要七至十天才得知真正效果

