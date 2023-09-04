ISTJ｜MBTI物流師愛情事業優缺點　自律守規、超強時間管理大師

ISTJ｜MBTI測試分為16型人格，為近年流行的趨勢，當中佔本港比例第11位的「ISTJ」（物流師），就是位循規蹈矩、大公無私的規劃大師，會自律地制定一連串計劃，並努力去執行，無何時候都要按部就班，不容許有任何差池。到底ISTJ都有怎樣詳細的優缺點？他們的愛情觀和事業運又如何？以下為大家詳細剖析。



ISTJ物流師特質1. 時間管理大師

對於喜歡規劃的ISTJ，日常生活都會很規律，會制定任何人也無法打破的時間表和規則，如購買愛吃的西瓜，就會在特定的時間享用，也很喜歡儀式感，以達到內心的慾望，就連假日的行程，也是事先規劃妥當，絕不跳脫框架，把每分每秒都安排得明明白白。

ISTJ｜韓國女團少女時代成員Sunny和孝淵都是ISTJ。(IG@

ISTJ物流師特質2. 高質生活追求

ISTJ對生活品質的要求極高，任何粗製濫造的東西，他們都看不下去，若在超市看到貨物擺放凌亂，他們會直接投訴或轉投其它超市。喜愛條理分明的ISTJ，使用過的東西，都會分門別類地收納保存，更會一絲不苟地擺放廚房用品，這種追求完美的生活態度，彷彿家中有間精品店，會維持生活品質。

ISTJ物流師特質3. 生活中的考官

ISTJ有套嚴格的生活原則，會不斷檢視身邊人是否符合這些標準，如衣著儀表是否端正得體；言行是否夠謹慎，都會被ISTJ評論。他們就像位生活的考官，別人易因他們，而被迫得喘不過氣，認為所有的言行都被嚴格監察，因此ISTJ需要小心注意。

ISTJ｜ISTJ有套嚴格的生活原則，會不斷檢視身邊人是否符合這些標準，如衣著儀表是否端正得體；言行是否夠謹慎，都會被ISTJ評論。(IG@515sunnyday)

ISTJ物流師愛情觀： 不隨便談戀愛

ISTJ的愛情強調實際多於外在形式，看重長期承諾，不喜歡隨便談戀愛。當喜歡別人時，由於個性內斂，會先觀察對方許久，直至確認感情後，才會正式交往。他們亦不懂浪漫，表白時會直截了當，不喜歡虛華的包裝。他們亦重視默契，如果理念不相符，他們會覺得關係難以長久維繫下去，亦希望另一半能支持他們的工作與目標，不該有太多牴觸與紛爭。

若想追求ISTJ的話，可以通過實際的照顧與關心，來向他們表達愛意，如幫他們打點生活起居、準備愛的早餐、處理文書工作和送禮等。由於他們看重生活步調，建議遷就他們的作息時間、假期計劃等生活習慣，並主動邀請運動健身和一起料理，讓他們感受到關係的穩定性。

ISTJ｜ISTJ的愛情強調實際多於外在形式，看重長期承諾，不喜歡隨便談戀愛。(IG@hyoyeon_x_x)

ISTJ物流師適合對象：

ISTJ非常適合想法相近的ESTJ（總經理）及ISFJ（守衛者），前者都注重事實和邏輯，在人生觀和價值觀上高度一致，兩人亦重視效率、秩序和責任，可以互相理解和支持，建立互信和長期生活默契。而後考個性都較保守和內斂，注重細節和務實，ISFJ的感性，更能填補ISTJ的理性，達致互補關係。

ISTJ物流師事業：

ISTJ實事求是，適合程序化明確、重視細節的工作。他們比較傳統踏實，因此會計、法律、行政等較傳統和穩定的行業，可發揮他們的邏輯思維和秩序感。

ISTJ亦喜歡看得見、摸得到的具體事物，適合像工程、建築、醫療等需要技術導向的行業。ISTJ專注細節和標準，可以把技術工作做得一絲不苟。他們也喜歡從事生產和操作實際工作過程。

ISTJ物流師優點：

1. 誠實直接

2.有目標

3. 負責任

4. 冷靜



ISTJ物流師缺點：

1. 固執

2. 無情

3. 按章辦事零變通

4. 經常自責

