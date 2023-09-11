80後開旗袍店望突破傳統　樂觀走過逆境：轉型影相館逆市中覓生機

【100種女生｜旗袍】提到代表香港的文化，大家又會想到甚麼？到韓國、日本旅遊時，韓服、和服體驗是不少女生的指定行程，那麼香港又有甚麼代表性的特式服飾？修讀設計出身的 Pandora，一直希望想把旗袍年輕化，讓旗袍文化傳承下來，而不再只有在歷史博物館中才能看到，所以就在2017年尾毅然創辦了旗袍店「貳拾年華」，雖然在創業過程中，歷盡各種逆境，但她依然抱著正面樂觀態度一一走過，繼續為客人製造開心快樂的回憶。

攝影：鄭子峰

場地提供：20s貳拾年華



修讀設計出身的 Pandora，一直希望想把旗袍年輕化，讓旗袍文化傳承下來，而不再只有在歷史文化博物館中才能看到，所以就在2017年尾毅然創辦了旗袍店「貳拾年華」。（鄭子峰 攝）

80後開旗袍店望突破傳統 從小與旗袍結下緣分

「旗袍是東方女性的象徵，亦是有助女性展現姿態的服飾」，旗袍店「貳拾年華」Pandora 自小就與旗袍結下了緣分。Pandora 分享指媽媽當年結婚時穿過的那條旗袍一直放在家中，從小看着這條旗袍已經很渴望有朝一日可以穿上。

從小對美的印象就是女性穿上了旗袍，結婚就是穿着旗袍。 Pandora

「旗袍是東方女性的象徵，亦是有助女性展現姿態的服飾」。（鄭子峰 攝）

由5千元月租工作室開始 跳出舒適圈踏出創業第一步

Pandora 修讀設計出身，畢業後就從事婚嫁行業擔任設計，從婚嫁行業的工作經驗之中，了解到女性們對結婚的期望，驚訝發現原來有不少準新娘都會有婚禮上穿上旗袍的想法，但坊間提供旗袍租借的店舖實在不多，而僅有的旗袍款式也偏向傳統，年輕一代的準新人未必可以接受得到，所以 Pandora 就萌生起開設旗袍租借店的念頭，希望設計出更年輕化的旗袍，讓更多人願意嘗試及接觸，令旗袍文化繼續承傳下去。

「跳出舒適圈」說起來很容易，但當你在安穩的工作及冒險地創業之中要作取捨時，你又敢不敢踏出這一步？Pandora 直指：「其實創業真的可以很容易，沒有人叫你一開始就租10幾萬的地舖」！Pandora 回想起創業初期，用僅僅5千元月租，租借了一個小小的工作室開始，當時一邊兼顧正職及創業，慢慢見到開始有生意，才決定辭職專注發展自己的生意。

中環，除了是商業中心區之外，亦是擁有最多充滿殖民時代色彩的建築、中西文化融匯的地方，所以開旗袍店的選址就很自然地選擇了中環。Pandora 租了舖位後就問朋友借二手傢俬，牆身也是自己油，靠自己拼拼湊湊就形成了一間舖。很多年輕人都認為創業一定需要大筆資金，因而不敢踏出創業的第一步，但 Pandora 就以她的創業故事，證明了其實創業這回事平有平做，貴有貴做，重點是視乎你付出了多少努力在此。

Pandora 租了舖位後就問朋友借二手傢俬，牆身也是自己油，靠自己拼拼湊湊就形成了一間舖。（鄭子峰 攝）

樂觀走過逆境 疫情轉型影相館逆市中覓生機

開張後不久就碰上了疫情，婚禮延期、封關後旅遊業備受打擊，所有預約都被逼取消，客源也暫緩，面對逆境 Pandora 沒有灰心氣餒，沒曾有過一絲放棄的念頭，反而保持正面樂觀的態度，「當時我的心態是，有其他行業比我更要慘，這個情況慢慢就會過」，Pandora 甚至覺得「當大家都咁這麼慘的時候就不會覺得自己特別慘」！

你改變不到這個環境，但你能夠改變你的心情。 Pandora

Pandora 也直認自己是一個樂觀的人，因為她深信只要夠樂觀，才會想到辦法去改變現況，走出困境，「悲觀容易令自己放棄，樂觀才會見到生機」。不過，當然不是單靠樂觀心態就能逆轉困境，Pandora 也坦承作為創業者，因應市場而作出改變是絕對必要！

Pandora 以餐廳轉賣兩餸飯作為比喻，指出社會有時候會變成一個並非你所認識的社會，坦言：「如果你不願意去作出改變，你就無法順應潮流，要常常抱住一個接受到時代變遷的心態」，所以在疫情期間，Pandora 乾脆由本來單純旗袍租借，轉型成室內影相館，令客源不局限於遊客與新人。

Pandora 也直認自己是一個樂觀的人，因為她深信只要夠樂觀，才會想到辦法去改變現況，走出困境。（鄭子峰 攝）

開業6年見證笑與淚故事 為顧客作人生紀錄

開業至今6年，Pandora 見過不同的客人，當中亦有不少點滴令她深刻難忘，例如試過有俗稱「偽娘」的男生上來租借旗袍，細問之中才知道對方有自己的家庭，但平日會有一個週末喬裝成女生，亦試過有客人上來影相作為遺照，有人求婚，有孫女帶着90歲婆婆來拍照，更加遇過全家人已經移民到海外各地，碰巧大家一同回港，就相約上來影全家福。當中有笑有淚，「有時覺得自己不小心參與了別人的人生大事，或者替他們製造了開心的回憶」，這一切也帶給 Pandora 很大的成功感，也是令她一直堅持的動力。

開業至今6年，Pandora 見過不同的客人，當中亦有不少點滴令她深刻難忘。（鄭子峰 攝）

由零開始建立生意王國 創業切忌怕輸、怕蝕底

由零開始建立出自己的生意及事業，甚至連影相、化妝、整頭都是由零學起來，創業頭幾年，未能應付請人的開支，只好一腳踢獨自處理店內所有事務，甚至試過3年來都沒曾放過假，「當日只有一個預約你都要回來，因為不想錯過任何一個客人」，Pandora 當時甚至覺得做個Facial、行個山都是奢侈的時間。

雖然旁人看起來會覺得創業令她失去了私人時間，但 Pandora 就認為「我成日要上班，但返工的時間我很享受，我所付出的努力是屬於我自己」，看到大眾對旗袍的認識，光顧很很滿足地離開，Pandora 已經覺得很足夠。

Pandora 笑指自己沒有甚麼大志，要求都很低，「我的開業宗旨是不負數就算啦了，沒有糧出都不打緊，還有錢交租就沒問題」！Pandora 認為創業千萬不要怕輸、怕蝕底，你永遠都不會知道做一件事是賺還是蝕，可能有位客人試衫試了2小時，但或者因為你今次好的服務，之後會介紹更多客人上來光顧。

由零開始建立出自己的生意及事業，甚至連影相、化妝、整頭都是由零學起來。（鄭子峰 攝）

Pandora 雖然沒有要賺大錢的大志，但對於旗袍文化的推廣卻有著宏大的願景，她希望讓旗袍租借成為遊客來港都會玩的行程，令各地遊客來港時都會想租借旗袍來體驗，讓旗袍以不同的方式繼續承傳下去，而非只有在歷史博物館內才能見到。

最後，記者問到有甚麼說話想鼓勵有意創業的年輕人？Pandora 隨即反問到：「你想不想創業？」Pandora 提到，創業其實沒有大家想像中困難，「用盡任何方法賣你第一張單，只要有第一張單，你就會知道下一張單要怎樣做，只要願意嘗試，就不會輸」！

不要經常覺得自己不行，用盡任何方法賣你第一張單。 Pandora