Blackpink Jennie愛收藏波鞋　Y2K必備Adidas/Axel Arigato/ASICS

Blackpink成員穿搭一直都是潮流指標，有「人間香奈兒」之稱的Jennie私底下極喜歡Y2K打扮，球鞋收藏種類由貴婦名牌至高CP值親民品牌都有。看來小資女一族入手女神同款「其實唔難」! 立即盤點Jennie近期私服最愛波鞋品牌!



Axel Arigato Dice Lo Sneaker及Area Lo Sneaker

成立於2014年的瑞典波鞋品牌，主打簡潔、用色自然的鞋型設計。Jennie擁有白色拼粉藍色的Dice Lo Sneaker及充滿少女感的粉紅色拼米色Area Lo Sneaker，完美符合喜歡Y2k風及甜美打扮的人士。

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Axel Arigato成為Jennie最近波鞋新寵。(圖片來源: jennierubyjane@Instagram)

ASICS Cecilie Bahnsen gt2160

在Jennie近期穿搭中，最亮眼的就是這對ASICS x Cecilie Bahnsen運動鞋。丹麥設計師結合瑪麗珍鞋及芭蕾舞鞋重點設計，並加入標誌性花卉圖案、繫帶元素。設有白銀配色、全黑色可選，任何風格的女生都可以「輕鬆carry」。

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ASICS GT-2160™️配上短T及半截長裙，十分有少女感。(圖片來源: jennierubyjane@Instagram)

CHANEL 23A小白鞋

貴為「人間香奈兒」的Jennie私下亦會配搭CHANEL產品。全白配色CHANEL小白鞋有標誌性雙C logo，以柔軟小牛皮而製，鞋頭微尖設計令雙腳更修長，百搭又易襯。

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CHANEL小白鞋經典又百搭。(圖片來源: jennierubyjane@Instagram)

adidas Samba

潮流興復古，於50年代紅極一時的adidas Samba又再次成為近年大熱。Samba最初為專業足球訓練鞋，改良設計後仍保留經典元素，如T字鞋頭、麂皮拼接、燙金Logo及標誌性鋸齒三條線。Jennie選擇黑配色鞋款，經典又百搭，走型格或甜美風女生必入。

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Jennie選了黑配色。(圖片來源: jennierubyjane@Instagram)

CONVERSE Chuck Taylor All Star ’70

Jennie穿上CONVERSE 白色高筒Chuck Taylor All Star '70和JISOO現身機場。(圖片來源:jendeukestyle@Instagram)

Jennie機場時尚一直深受大家關注，早前在仁川機場準備飛倫敦出席活動時，她以黑色Coperni Horn Hoodie貓耳朵連身帽T搭黑色運動壓力褲及CONVERSE白色高筒Chuck Taylor All Star ’70鞋款，休閒之餘又極具時尚魅力。

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