中式父母打壓下的棟篤笑明星　自小父嫌母嘲　歷盡千帆首登名人堂

中式母女故事，透着擰巴（編按：彆扭）與傷害的愛。



黑黃皮膚、畫着紫紅色眼影的梁嬌穎，一臉驕傲地告訴媽媽，「你知道嗎？我現在在美國被當作美女」。媽媽立刻就潑了盆冷水給她，反問道「是這樣嗎？」「你也算是美女啦？」這個片段來自不久前流傳的一條視頻，脱口秀（又稱：棟篤笑、stand-up comedy）表演者梁嬌穎和她的媽媽就嬌穎是否醜陋這件事展開討論。

河南姑娘梁嬌穎在Tik Tok擁有130萬粉絲，點擊量超過10億，是備受矚目的美國脱口秀新星，有自己的脱口秀特輯，還在Netflix的笑話節上擔任主演。同時，她還坐擁兩家開放麥俱樂部。在去年，她被列入亞洲名人堂。但即使優秀如她，也很難從媽媽口中聽到熱情洋溢的誇獎，取而代之的是諱莫如深的情感表達。被媽媽説醜的視頻火了之後，她又做了後續。問媽媽，「所以你有沒有愛過我？」，媽媽笑着説，「有愛才有恨」。

愛與恨交織，互相傷害又互相扶持。或許這才是最真實的「中式母女關係」。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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01 喜劇的內核是悲劇

梁嬌穎成年後才到了美國，剛開始想做演員，結果發現亞裔口音不好找角色，於是轉戰喜劇。疫情期間她在Tik Tok上發力，產出了一堆高質量喜劇視頻，一躍成為美國脱口秀界的新星。她把點讚高的段子集合在一起，不到兩年就出了喜劇專輯。

在舞台上，她從東方視角出發講了不少段子，但也不靠貶低亞裔來討好觀眾。陳佩斯説：「一切喜劇都有一個悲劇內核」，這句話也可以概括梁嬌穎的段子。她最出圈的段子，誕生於童年的糟糕經歷。一次醉酒後，她爸爸突然覺得她又不是男孩，留着幹嗎，想要把她扔到垃圾桶裏。扔的時候手不穩把她掉在了地上，她大哭起來。媽媽聽到後説，「她很醜，但是她會成為一個鬥士」 。就這樣，她才保住小命。這個故事她講了很多次，説的時候眉飛色舞，好像這是別人的故事。

由於她成年後才從中國到美國，所以具有更多中國本土視角。容貌焦慮和「中式父母」打壓常常是她脱口秀的主題，她把自身痛苦通過戲謔的方式帶給觀眾。而這也引起了世界各地觀眾的共鳴。有的人鼓勵她要自信，有的人説一定不能做這樣的父母。也有來自其他國家的女孩，訴説着自己父母相同的打壓行為。

她也會説一些體現東西方文化差異的段子。在社交媒體上，她為人熟知是因為自制的吐槽英文人名的節目。她把各種英文人名翻譯成普通話，然後告訴美國人他們的名字在普通話語境裏聽起來有多好笑。比如説名字叫「Ben（本）」的人最好不要來中國，因為Ben和「笨」同音，在普通話裏就是「愚蠢」的意思。而「Joanna」音同「救俺吶」，在普通話裏就是「Help me（救救我吧）」。觀眾對這類節目樂此不疲，不斷有人回覆她自己的名字叫什麼，希望能夠被選中，娛樂一番。在TikTok上，她的代稱是「funnymom（有趣的媽媽）」。粉絲心裏，她是一位又毒舌又強大、女王一般的女性。

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02 相愛相殺 中式母女關係

1990年，梁嬌穎在河南的一個小村子裏出生。從小因為黑、胖、不符合傳統審美，被母親和身邊同學嘲笑。小時候，她的父親不怎麼管事。主要靠母親一個人拉扯着三個孩子長大，一開始騎摩托去東北進貨，做生意。這在當時可以説是「瘋狂」。

等女兒長大些，為了孩子進城讀書方便，她盤了一間小鋪面，賣粥和各種小吃養活一家四口。或許正因為自己的人生道路顛簸，母親才更希望女兒穩妥，畢竟「穩妥」就是她能想到的最好的生活。偏偏梁嬌穎從小就是個不聽話的「叛逆鬼」。

上高中的時候她寫詩給自己喜歡的男生，後來發現那個男生和自己的好朋友約會。當被問到原因的時候，男生回答她，我不好意思告訴別人我的女朋友是你。但是她「不信邪」。她看到外國電影裏有很多墨西哥美女，和她一樣黑臉，厚嘴唇。她想，她們能當演員，我也要當。性格潑辣大膽的她，下決心要闖出自己的一片天，讓小瞧她的人都記住她。

18歲的時候，她和同學的爸爸借錢想出國讀大學。媽媽一開始不相信她能做到，給她説你去試試，能借到就送你去，沒想到她真的借到了錢。就這樣，雖然家裏不富裕，但是媽媽還是力排眾議送她出了國。

出國之後，梁嬌穎也沒有愧對母親的支持。端盤子、當模特、做義工，六七份工同時做。大三之後的學費、生活費全部都是自己來掙。最難的時候，她給老太太換屎布，幫忙打掃廁所。娘倆雖然不對付，但卻有股一模一樣的韌勁。認定了的事，再苦再累都自己扛着。

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03 兜兜轉轉 身邊還是你

幾年苦日子過去，靠着到處打工的錢，梁嬌穎終於有了點積蓄。她開始重新追逐演藝夢。出演了好幾部電影結果不盡人意後，她轉為説脱口秀。第一次上台的時候，她因為緊張講得一塌糊塗，匆匆離場之後在台下大哭。後來她每天練習10小時，強迫自己進步。她操着一口中式英語，聽起來滑稽又不正宗，但她堅持不停地説。到現在她的口音已經越來越少。

她剛紅起來的時候，媽媽心裏也有點小驕傲，但是一張口還是展現出了濃濃的「掃興父母風」。她説自己在美國的選美比賽中被選成了「中國小姐」。媽媽説，美國人得有多恨中國人，才會選你來當美女？她説茱莉亞·羅拔絲也和我一樣是大嘴唇，媽媽説，你就是「小黑妞」「小丑妞」，（扯了扯嘴巴）「是豬拱嘴嘛」。面對媽媽的「熱諷」，梁嬌穎哈哈大笑。這麼多年來，她已經培養出了一顆鋼鐵般堅硬的心臟。媽媽雖然不擅長説好聽話，但也一直實打實地支持着她。

自己組建家庭後，她更能體會到母親的不易。生了孩子之後她要處理的事情變多。線下開放麥演出最忙碌的時候，她把高跟鞋拿在手裏排隊，在兩場演出之間給孩子在車裏餵奶。丈夫不僅幫不上忙，還要拖後腿。一次持續兩週的大吵後，兩人離婚。一段時間內，梁嬌穎幾乎每天都在哭。這次，嘴上從來沒好話的媽媽，同她出國那次一樣，在最關鍵的時刻站在了她背後。

有一次和丈夫大吵的時候，對方模仿着她結巴的樣子，讓她幾乎崩潰。媽媽衝出來，説：「我女兒最漂亮最優秀，你根本配不上她！」那一刻，母女終於完全站到了一起。現在，梁嬌穎還是會在台上講媽媽如何潑她冷水。中式母女的故事，百轉千回，永遠也説不完。但聽的人笑聲背後，更多是對這種關係的感同身受。最愛的是你，傷我最深的也是你。兜兜轉轉，到頭來身邊還是只有你。