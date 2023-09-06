斥400萬購160呎蝸居　女建築師神設計：藏衣帽間、健身房6大功能

《100箇中國女孩的家》第45期，是我們有史以來拍過最小的房子——只有15平（約161呎）！但你們敢相信嗎，屋主竟然在裏面打造了步入式衣帽間、起居室、健身房等六大功能區。網友看完直呼：被屋主用心生活的樣子感動到了。



屋主阿卡是香港女孩，這間15平的小房子，是她送給自己的30歲生日禮物。香港作為全球房價最高的城市之一，這套房一平的單價竟到了二十多萬港幣。

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因為空間小，每個地方都有多種功能。比如利用牀下面的位置做了沙發，這也是阿卡平常的娛樂區。另一側是步入式衣帽間，衣櫃離牆只有60cm，剛好只能進一個人。抽屜式的衣櫃不好拉（拉開就進不去人了），所以阿卡做了這種抽拉式，能掛兩三百件衣服。衣帽間上面還做了辦公桌，剛好連着牀，還省了凳子哈哈。

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阿卡是一名註冊建築師，這個像「洞穴」一樣的櫃子是她自己設計好再找人定製的，每個地方的尺寸都研究了很久，確保所有想放的東西都能放進去。當時裝櫃子的師傅看到板材的時候，完全想象不出這是什麼東西，哈哈。阿卡家還有很多地方都是隱形收納區，比如台階、沙發底，把空間利用到了極致。小客廳和陽台連在一起，阿卡有時也會在這健身。

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很多人可能會覺得蝸居住起來很憋屈，阿卡卻很滿足。因為位於市中心，現在她下樓步行幾分鐘不僅能到港鐵站、西九龍高鐵站，菜市場和各國風味餐廳數都數不清，健身房、社區公園…...都在附近。住的地方不一樣，生活方式也會發生改變。很喜歡她説的一句話：城市就是你的起居空間，可以出門，你的世界就會變得很大。房子裏還有很多有意思的設計。圖片看不過癮，不如點進下方看看完整視頻吧！

關於這個家的更多細節，「我愛這花花世界」之後還會發一篇詳細介紹。平時這個號會更新和房子、家居生活方式相關的內容，大家可以關注一下~

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