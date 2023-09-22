14歲被父逼做小新娘　越南女孩受助逃童婚厄運　立志當幼稚園老師

十幾歲的女孩，仿佛還是一個懵懵懂懂年齡；然而，在全世界36億的女性當中，有7.2億的女性是以童婚進入婚姻，相等於每兩秒，就有一個女孩被迫成為妻子或母親，即使她的身、心尚未成熟。而且，預估這類案例每年會再新增1500萬名，特別是在開發中國家，平均三個女孩就有一個是在18歲之前結婚，也就是所謂的「童婚（ Child Marriage ）」。



今年21歲，來自越南達取的赫蒙族女孩蒂（DI）也曾差點兒成為「小新娘」，但基於父母的前車之鑑，讓她自覺童婚帶來的影響，即便在「抵抗」期間受到不少語言壓力，但她仍然堅持自己的想法，堅持要上學上課。「當時很多人覺得我選擇繼續上課上學的想法很自私和固執。」

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達取是越南74個貧窮的地區之一；因為貧窮，讓婚姻在當地成為了一種交易，而女孩則淪為交易中的犧牲品，因為讓女孩們出嫁不但能減輕家中負擔，父母更能獲得結婚聘金，改善家庭生活；男家則視為女童為「生產機器」，她們在家中唯一的「功能」就是傳宗接代，懷孕產子以讓家庭有更多人耕作。「我身邊有很多女生朋友只上學到10歲，過後就會輟學幫忙家庭從事農務工作，然後等待家人給她們安排婚事。」她說，大部分女性朋友、親戚都在14、15歲左右就結婚，並且在婚後不久就當上母親。

即便童婚在村莊仍非常普遍，但她坦言，童婚已從過往的盲婚啞嫁「進化」到自由戀愛。她打趣說道，每每遇到有人問她，為什麼還不結婚的時候，她都會回答：「沒有人要娶我，而當真的有人上門提親時，我會忽悠對方，盡量逃避。」她續說，母親當年也是在童婚的情況下，嫁給了父親，然後生下自己。「我父親有酗酒的惡習，而母親是在婚前完全不知情，進而導致婚後婚姻不美滿。」

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母親更在蒂6歲那年，因為抵擋不住家暴而選擇離家出走。「對我而言，母親就是童婚之下的犧牲者。」她指，自媽媽離家出走後，便失去了與媽媽見面的機會，更有一段時間被迫搬到親戚家；直到父親再娶，她又再度搬回家中與父親同住。「回到家中後，大約在14歲左右，我被迫輟學，然後等待父親為自己安排的親事……」所幸，世界宣明會及時介入，更花了一段時間說服她的家人，以便讓蒂可以繼續學業。

如今，她已經是村裏第一位成功上到大學的人，目前她是河內國立師範大學的二年級學生，夢想成為一名幼稚園老師。「因為我一直堅信教育可以改變命運，尤其是女孩。」因為缺乏教育，讓女孩們失去了維生的機會，讓她們一輩子就只能依附在男人的身上，即便受到多大的委屈，也只能苦忍。

值得一提的是，蒂這次首次到訪馬來西亞主要是為配合出席由世界宣明會舉辦的《1000名女童，1000個未來》（1000 Girls,1000 Futures）的活動。她說：「我很感謝世界宣明會和我的助養人，因為如果沒有他們，我不可能擁有繼續升學的機會。」而她希望其他和她擁有同樣遭遇的女孩也可以獲得同樣的機會，讓童婚邁向終結。

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婚姻主宰女性的幸福？

童婚可能是貴族之間的政治聯姻，做為確保國家安全發生在第三世界或社會下層，藉以獲得對方的經濟援助。多明尼加共和國童婚婦女：「我16歲就生下第一胎，我這一生都在不停的勞動工作，我不希望我的女兒重蹈覆轍。」因為貧窮飢餓戰亂或是習俗，女孩被迫放棄學業與夢想，走入婚姻與家庭，但小小新娘的身心都還沒發育完全，很可能會在懷孕及生產過程中死亡，或是讓身體受到永久性的傷害。

在性別不平等與父權結構的社會，童婚觀念已經根深蒂固。疫情實施的封鎖令，在全球貧困地區的女孩不能去上學，貧窮又缺乏教育，加深心理上的不安全感。世界拯救兒童基金會提醒，對女孩施暴，逼迫她們結婚，這種行為比病毒本身更具威脅性。馬來西亞世界宣明會執行總裁梁美真表示，每一位孩童都應該受到教育，這是他們享有的基本權益之一。令人遺憾的是，女童的受教權經常受到漠視。世界上有數以億計的女童因為性別不平等的緣故，而被剝奪接受有素質的教育機會。女童在追求教育裡上面對的障礙，是由各種因素所組成，如：貧窮、童婚、性別暴力和其他形式和偏見或歧視。

目前全球童婚發生率較高的地區，是南亞46%，撒哈拉以南的非洲37%，拉丁美洲和加勒比海地區29%，這些孩子新娘們最大的危機，除了在生產與懷孕的過程中死亡，還有感染愛滋病以及長期的家庭暴力，新冠病毒疫情加重這些女孩的壓力，童婚不只是女性議題，而是需要被長期關注的人權問題。

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：拒絕童婚 越南女孩蒂：我選擇我的人生路！】